Stadtwerke Gießen bauen LoRaWAN-Netz aus

GIESSEN - Gießen (red). Schon seit etwa einem Jahr engagieren sich die Stadtwerke Gießen (SWG) für den Auf- und Ausbau eines LoRaWAN - also eines Long Range Wide Area Network. Dabei handelt es sich um eine besonders effiziente und gleichzeitig strahlungsarme Datenübertragung per Funk. Und eben die eröffnet extrem viele sinnvolle Anwendungsoptionen, speziell für Unternehmen oder kommunale Einrichtungen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. "Wir haben LoRaWAN für uns entdeckt, weil sich damit unter anderem Zählerstände einfach und kostensparend auslesen lassen", erklärt Matthias Hery, bei den SWG für das Projekt zuständig. Tatsächlich ist das Wissen um aktuelle Zählerstände nicht nur für die Abrechnung nützlich. "Wer ein Energiemanagement betreibt, profitiert ebenfalls von den Möglichkeiten, die LoRaWAN in diesem Bereich bietet", weiß Matthias Hery.

Spezielle Antennen

Aktuell verfügt das LoRaWAN der SWG über fünf sogenannte Gateways an strategischen Punkten. Das genügt, um die Gießener Innenstadt fast vollständig mit dem nützlichen Service abzudecken. Die speziellen Antennen empfangen die Daten aus den verschiedenen Sensoren und leiten sie weiter an den Server bei den SWG. Hier werden diese Informationen aufbereitet, visualisiert und an die Nutzer ausgegeben. Im akuten Einzelfall als Nachricht oder für die genauere Betrachtung und Analyse in Form eines übersichtlichen Dashboards, das sich auf einem PC-Bildschirm oder auch auf einem Smartphone gut ablesen lässt. Beispiel Überwachung eines Raums: Sind Fenster und Türen geschlossen? Welche Qualität hat die Raumluft und wie hoch ist die Temperatur? "All diese Parameter lassen sich mit relativ einfachen Sensoren überwachen", ergänzt Matthias Hery. Das Thema Raumluft spielt vor allem in Pandemiezeiten eine große Rolle. Meldet beispielsweise der Sensor das Erreichen eines Grenzwerts beim CO 2 -Gehalt in der Luft, versendet das Dashboard eine E-Mail, die zum Lüften auffordert. "Diese spezielle Anwendung kommt schon in zwei Gießener Schulen zum Einsatz", führt Matthias Hery aus. LoRaWAN hilft also dabei, das Infektionsrisiko in Klassenzimmern zu senken. Stichwort Fenster und Türen: Leider kommt es in letzter Zeit vermehrt zu Einbrüchen und damit verbunden zu Vandalismus. Das kann LoRaWAN zwar nicht verhindern. Aber die Technik trägt dazu bei, dass sich die Straftaten aufklären lassen. Denn die Sensoren dokumentieren nicht nur, dass eine Tür oder ein Fenster geöffnet werden, sondern auch den genauen Zeitpunkt. Und eben der ist für die Polizei nicht selten ein entscheidender Hinweis. Natürlich könnte auch ein Alarm eingerichtet werden, der einen Einbruch meldet. Matthias Hery und seine Kollegen planen derzeit, zusätzliche fünf Gateways über Gießen verteilt zu installieren. "Beim weiteren Ausbau gehen wir nach dem Bedarf vor", erläutert Jens Schmidt, Kaufmännischer Vorstand der SWG.

Jede einzelne Antenne kann die Daten von rund 10 000 Sensoren aufnehmen und weiterleiten. Das Potenzial der im Endausbau zehn vorgesehenen Gateways ist also enorm. Das gilt auch für die schon heute verfügbare Sensorik. Die Kontrolle von Füllständen von Tanks oder Abfallbehältern, der Check der Erdfeuchte in Pflanzkübeln sowie die Bereiche Parkraumüberwachung und -management - all dies und vieles mehr funktioniert schon seit Jahren zuverlässig. Zudem ergänzen sich LoRaWAN und GPS in idealer Weise. Mithilfe dieser Kombination lässt sich immer schnell feststellen, wo sich mit entsprechenden Sendern versehene Gegenstände befinden - etwa Container oder Baumaschinen. Und selbst in der Schädlingsbekämpfung ist LoRaWAN hilfreich: Es gibt Fallen, die melden, wenn sie etwa eine Ratte erwischt haben.

Sensoren mit Batterie

Die Tatsache, dass die Sensoren mit Batterie, also unabhängig vom Stromnetz arbeiten, erweist sich auch unter einem anderen Gesichtspunkt als vorteilhaft: Sie lassen sich an schwer zugänglichen Orten anbringen.

Als vergleichsweise großer regionaler Energiedienstleister sind die SWG in der Lage, den Aufbau eines LoRaWAN sowie dessen zuverlässigen Betrieb zu stemmen und die Verantwortlichen haben entschieden, ihr Know-how in Sachen LoRaWAN zu vermarkten. Soll heißen: Die SWG kümmern sich als Dienstleister um alles, was mit der zukunftsweisenden Funktechnik zusammenhängt. Alle Informationen auf www.stadtwerke-giessen.de/lorawan.