Stadtwerke Gießen bieten kostenlose Webanwendung

Wann steht die Wartung der Heizungsanlage an? Die Webanwendung der Stadtwerke merkt sich Termine und informiert den Nutzer.

GIESSEN - Gießen (red). In einem modernen Haushalt helfen zahlreiche Geräte. Auf der einen Seite erleichtern sie das Leben deutlich, auf der anderen werden sie immer komplexer. Basisfunktionen erklären sich inzwischen zwar fast immer selbst. Wer aber auch speziellere Möglichkeiten nutzen möchte oder es gar mit einem Problem zu tun hat, braucht häufig eine Anleitung. Eben die ist in den seltensten Fällen griffbereit. "Genau hier kann All in One Place sehr nützlich sein", erklärt Olaf Volkmer, bei den Stadtwerke Gießen (SWG) für diese neue Webanwendung zuständig. Mit dem elektronischen Helfer lassen sich alle relevanten Informationen, die das Haus oder die Wohnung betreffen, speichern. Und jederzeit abrufen - einfach und bequem mit dem Smartphone.

Einfach und bequem

Sinnvolle Anwendungen gibt es viele. Etwa frei gemischte Wandfarbe: Beim Einrichten des neuen Homeoffice hat die Tapete der erst vor Kurzem zartgrün gestrichenen Wand Schaden genommen. Ausbessern ist angesagt. Eigentlich kein Problem, aber leider gibt es von der seinerzeit im Baumarkt gemischten Farbe keine Reste mehr. "Die Zusammensetzung von Wandfarben ist ein gutes Beispiel dafür, wie vielseitig All in One Place ist", ergänzt Olaf Volkmer in der Pressemitteilung der SWG. Neben den Farbkomponenten oder den Spezifikationen von Leuchtmitteln lassen sich viele andere Informationen vorhalten: "Maße von Räumen, Bedienungsanleitungen, die Abmessungen von Möbeln, Ersatzteilnummern - etwa von Wasserfiltern, Dichtungen oder Staubsaugerbeuteln - und, und, und. Die Liste ist fast beliebig lang", fügt Olaf Volkmer hinzu. Eine weitere zentrale Funktion der Webapp: Sie merkt sich Termine, etwa den für die Wartung der Heizung und erinnert rechtzeitig daran.

Dass die SWG jetzt auch die Entwicklung nützlicher Internetanwendungen vorantreiben, hat einen Grund: "Schon seit Langem verfolgen wir das Ziel, unseren Kundinnen und Kunden Produkte und energienahe Dienstleistungen anzubieten, die ihnen das Leben leichter machen", bringt es Jens Schmidt, Kaufmännischer Vorstand der SWG, auf den Punkt. Genau diesem Anspruch wird All in One Place gerecht. Denn das Werkzeug hilft, die Informationsflut, die mit einer Immobilie einhergeht, auf einfache Weise zu organisieren. Tatsächlich ist die Anwendung kinderleicht. "Von Anfang an haben wir großen Wert auf eine einfache, logisch nachvollziehbare Bedienung gelegt", erzählt Volkmer weiter. Die Basis dafür legt die klare Struktur, die sich an der Immobilie orientiert und vom Großen zum Kleinen führt - also vom Gebäude oder der Wohnung über die einzelnen Räume bis zu den Gegenständen, die sich darin befinden. Nutzer der App können aber nicht nur alle denkbaren Informationen eingeben, sondern auch wichtige Dokumente hochladen, etwa um eine Bedienungsanleitung aufzubewahren. Nicht zuletzt eignet sich All in One Place auch in idealer Weise, um Energielieferverträge sicher und trotzdem leicht verfügbar abzulegen.

All in One Place ist kostenlos und wird permanent optimiert. "Wir werden die Anwendung ständig weiterentwickeln und noch nutzerfreundlicher machen", verspricht der Projektleiter. Und bittet deshalb um Rückmeldung. "Wir freuen uns über jeden Hinweis, sei es zu Ideen, die wir noch nicht bedacht haben, oder zu Problemen bei der Anwendung." Darüber hinaus planen die SWG, das schlaue Tool auch als echte App fürs Smartphone und Tablet anzubieten.

Für alle, die mehr Ordnung in die zahlreichen Informationen rund um die eigenen vier Wände bringen möchten, lohnt es sich, All in One Place genauer unter die Lupe zu nehmen. Ein erster Überblick ist ohne Account möglich. Denn die umfangreiche Erklärungstour durch die Applikation vermittelt bereits ein sehr genaues Bild davon, was alles möglich ist.