Stadtwerke Gießen erwirtschaften 10,5 Millionen Euro

TREA I und II im Leihgesterner Weg: Zu 40 Prozent produzieren die SWG den Gießener Grünstrom in eigenen Anlagen. Doch hat die Stromversorgung aus erneuerbaren Energien in Gießen noch "Luft nach oben", so Matthias Funk. Archivfoto: SWG

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Vier Themenfelder beherrschten laut der beiden Vorstände Jens Schmidt und Matthias Funk die Arbeit der Stadtwerke Gießen im Geschäftsjahr 2020: die Energiewende, "die mit jedem Jahr neue, innovative Lösungen erfordert", die "immer rasantere" Digitalisierung, die zwar überall in der Gesellschaft Einzug halte, die Stadtwerke aber "aufgrund ihrer exponierten Stellung als Betreiber kritischer Infrastruktur" in besonderer Weise und bis ins Detail fordere, drittens das umfangreiche und breit gefächerte "Alltagsgeschäft" sowie nicht zuletzt - aber ausdrücklich auch nicht zuerst - die Pandemie.

Schmidt, kaufmännischer SWG-Vorstand, und Funk, Technischer Vorstand", erläuterten Zahlen, Entwicklungen und Zukunftsaufgaben. Mit dabei die Vorsitzende des Aufsichtsrates der Stadtwerke, Stadträtin Astrid Eibelshäuser, die die SWG gut, zuverlässig und krisensicher aufgestellt sieht und sich trotz zahlreicher Herausforderungen sowie der Ein- und Auswirkungen der Corona-Pandemie über ein "sehr positives Gesamtergebnis 2020" freut.

So haben die SWG "trotz dieser herausfordernden Gesamtsituation" im Geschäftsjahr 2020 rund 10,5 Millionen Euro erwirtschaftet und damit das Ergebnis des Vorjahres um 1,5 Millionen Euro nach Steuern übertroffen. Dennoch ist laut Jens Schmidt das gute Ergebnis "Corona-belastet", denn das Mehr unter dem Strich ergebe sich aus einem um vier Millionen verminderten Steueraufwand. Die Stadt Gießen darf sich, wie in den Vorjahren auch, über eine Ausschüttung von 2,5 Millionen Euro freuen. Ein Gesamtergebnis, das zu erreichen nur mit einer "kompetenten und engagierten großen Mannschaft von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern" möglich sei, so die beiden SWG-Vorstände. Den größten Teil des Gewinns, nämlich gut acht Millionen Euro, werden die SWG laut Funk und Schmidt nutzen, um die Energiewende und die digitale Transformation voranzutreiben - und um sich für oder gegen "Pandemie-bedingte Unwägbarkeiten" und damit gegen deren noch nicht abschätzbaren wirtschaftlichen Folgen zu rüsten.

Fotos TREA I und II im Leihgesterner Weg: Zu 40 Prozent produzieren die SWG den Gießener Grünstrom in eigenen Anlagen. Doch hat die Stromversorgung aus erneuerbaren Energien in Gießen noch "Luft nach oben", so Matthias Funk. Archivfoto: SWG Präsentierten eine erfreuliche SWG-Bilanz für das Geschäftsjahr 2020: von links Astrid Eibelshäuser, Matthias Funk und Jens Schmidt. Foto: Ewert 2

Dass die Stadtwerke Gießen für die Zukunft gut aufgestellt sind, untermauert laut der Aufsichtsratsvorsitzenden Eibelshäuser auch die Tatsache einer Eigenkapitalquote von 38,5 Prozent, "ein sicheres Indiz für ein grundsolides Unternehmen".

Trotz der Krise ist laut Schmidt und Funk viel vorangebracht worden. Die Liste der Erfolge und die Gründe für deren Zustandekommen ist lang - und durchaus beeindruckend und Hoffnung gebend für eine weiterhin gedeihliche Zukunft. Ein Schwerpunkt liegt weiterhin auf Investitionen in die Infrastruktur in Sachen Strom, Gas, Wasser und Wärme, Anlagen und Leistungen. So müsse beispielsweise das innerhalb Gießens 94,6 Kilometer lange Erdgasleitungsnetz an gut zwei Dutzend Stellen saniert oder ausgetauscht werden. Weiterhin benötigen ÖPNV und Bäder finanzielle Mittel. 2020 wurden insgesamt 23,7 Millionen Euro investiert.

Energiewende

Überhaupt wurde in der Krise "sehr viel vorangebracht". Die Umrüstung von 24 800 Gasgeräten von L- auf H-Gas bei 21 000 Kunden - und dies im weit überwiegenden Teil in Zusammenarbeit mit heimischen Fachbetrieben des SHK-Gewerks. Von den 56 SWG-Bussen ist kein einziger mehr mit Diesel im ÖPNV unterwegs, alle fahren mit Bio-Methan und daher nahezu CO 2 -neutral. Hier werde weiter investiert, ebenso wie in die CO 2 -neutrale Fernwärme-Versorgung und den "Gießener Grünstrom", der laut Funk zu 60 Prozent aus Wasserkraft stammt und zu 40 Prozent in eigenen Anlagen (beispielsweise der TREA 2, ein hocheffizientes und "wahrscheinlich weltweit einzigartiges" Heizkraftwerk) selbst erzeugt wird und somit komplett CO 2 -neutral sei. Dass in Gießen die Stromversorgung aus erneuerbaren Energien noch "viel Luft nach oben" habe, ist laut Funk gleichfalls eine Tatsache.

Mit Blick nach vorn wollen die SWG laut Schmidt und Funk ihre "Stärken weiter ausbauen", sich "Stück für Stück verbessern und unsere Arbeit noch effizienter erledigen".