Stadtwerke Gießen starten Pilotprojekt LoRaWAN

Gießen (red). Wie hoch ist der Kohlendioxid-Gehalt in der Luft der Sporthalle? Wo liegt deren Raumtemperatur? Und wie sieht es mit der Luftfeuchtigkeit aus? Diese und andere Daten bekommt der Hausmeister beziehungsweise der Gebäudeverwalter der Goetheschule jetzt übersichtlich aufbereitet auf seinen Rechner - geliefert von den Stadtwerken Gießen (SWG). Die Kooperation mit dem Hochbauamt der Stadt Gießen ist eines von vier Pilotprojekten, mit denen die SWG die Einsatzmöglichkeiten eines "Long Range Wide Area Networks" (LoRaWAN) testen.

"Unsere ersten Erfahrungen bestätigen uns in der Entscheidung, auf die leistungsfähige Funktechnik zu setzen", erklärt Jens Schmidt, kaufmännischer Vorstand der SWG. Tatsächlich sind mit LoRaWAN viele sinnvolle Anwendungen denkbar. Beispiel Goetheschule: Hier überwachen Sensoren, ob die Sporthalle genutzt wird und ob deren Zugangstür offen oder geschlossen ist. Ein im Keller befindlicher, potenziell feuchter Werkraum wird permanent auf seine Temperatur und die Luftfeuchtigkeit hin überprüft. "Diese beiden Parameter geben Aufschluss darüber, ob sich Schimmel bilden könnte", erklärt Matthias Funk, technischer Vorstand der SWG, den Nutzen. "Und wer den Zustand kennt, kann Abhilfe schaffen."

Einem ganz ähnlichen Zweck diene die Überwachung des CO 2 -Gehalts der Luft in der Sporthalle. Wichtig zu wissen: Die Anteile von Aerosolen und CO 2 in der Luft entwickeln sich parallel. Viel CO 2 bedeutet also viele Aerosole. "Aktuell ist regelmäßiger, ausreichender Luftaustausch ein zentrales Thema, was die Aerosole betrifft", weiß Matthias Funk. Nicht nur wegen Corona. Frische, trockenere Luft lässt sich mit weniger Energie erwärmen als feuchte. Insofern sollten die stündlichen Checks des Raumklimas auch die Energieeffizienz verbessern.

Darüber hinaus haben die SWG LoRaWAN-Sender an allen Strom-, Fernwärme- und Wasserzählern der Goetheschule angebracht. Auch hier werden die Daten stündlich übertragen. Die daraus abzuleitenden Erkenntnisse sorgen für Transparenz, was den Verbrauch angeht. Weiterhin verbessern und vereinfachen die automatischen Erfassungen die aktuell noch manuell von den Hausmeistern durchgeführten Ablesungen das Energiemanagement der Stadt Gießen. Rauchmelder in der Lüftungsanlage runden das Komplettpaket ab. Eine aufwendige Verkabelung der Sensoren ist durch die Funktechnik ebenfalls nicht notwendig. "Allein in dieser einen Liegenschaft lassen sich viele nützliche Anwendungen von LoRaWAN demonstrieren", findet Astrid Eibelshäuser, Vorsitzende des Aufsichtsrats der SWG. "Ich kann mir gut vorstellen, dass die Stadt Gießen noch weitere ähnliche Projekte mit den SWG aufsetzt."

Bevor die SWG auf die Stadt und die Goetheschule zugingen, testeten sie die Technik schon im eigenen Unternehmen. Im SWG-Kundenzentrum am Marktplatz melden Sensoren die aktuelle Zahl der in den Räumen befindlichen Personen. Das dient momentan natürlich speziell dazu, Besucherströme zu steuern. Auf lange Sicht bergen solche Zählungen aber deutlich mehr Potenzial - auch für viele andere Unternehmen, beispielsweise um Öffnungszeiten oder Personalplanung entsprechend anzupassen.

Das vierte Pilotprojekt beschäftigt sich mit dem Themenkomplex Parkraumbewirtschaftung. Hierbei überwachen die SWG die Belegung der beiden Stellplätze an ihrer E-Ladesäule auf dem Parkplatz gegenüber der SWG-Hauptverwaltung in der Lahnstraße. "Aktuell geht es noch darum, die Zuverlässigkeit der Sensoren zu testen. Aber die ersten Auswertungen stimmen uns sehr optimistisch", freut sich Projektleiter Fabian Fischer. Ein LoRaWAN besteht im Grunde aus drei Komponenten: Sensoren, die Daten sammeln und senden, Empfängern - sogenannten Gateways -, die diese Daten über das Internet weiterleiten, und einem Server, der die gesammelten Informationen aufbereitet. "Diese Aufbereitung ist ein elementarer Bestandteil", ergänzt Fabian Fischer. Denn erst eine intelligente Visualisierung der Daten ermöglicht es, sinnvolle Schlüsse daraus zu ziehen. Dafür gibt es eine vierte Komponentengruppe, die sogenannten Aktoren. Sie starten etwa die Wasserzufuhr für eine Bewässerungsanlage, wenn die Feuchtigkeit im Boden unter einen definierten Wert sinkt.

"LoRaWAN bietet enormes Potenzial", führt Matthias Funk weiter aus. Fakt ist: Schon heute sind unzählige Sensoren und Aktoren für vielerlei Anwendungen erhältlich. Etwa für Landwirte oder Logistikunternehmen. Sogar für Bienenstöcke gibt es schon spezielle Kombisensoren. Die so gesammelten Informationen versetzen Imker in die Lage, das Geschehen in den Beuten zu beurteilen, ohne ihre Völker zu stören. Weil die Nutzung von LoRaWAN so vielseitig ist, haben die Verantwortlichen bei den SWG beschlossen, ein Netz für die Gießener Innenstadt aufzubauen. Hierfür genügen sieben Gateways. Sie schaffen eine so gute Abdeckung, dass von praktisch jedem Punkt aus immer mindestens drei für die Sensoren in Reichweite sind. Das sorgt für die nötige Zuverlässigkeit. Bei der Installation dieser Empfängermodule kooperieren die SWG ebenfalls mit der Stadt Gießen. Für die Standorte der Sensoren und Aktoren gibt es praktisch keine räumlichen Beschränkungen. Die Übertragung funktioniert sogar aus Kellern mit vergleichsweise dicken Decken - wie zum Beispiel in der Goetheschule. Neben eigener Nutzung stellen die SWG diese neue Infrastruktur aber auch allen anderen gewerblichen oder kommunalen Interessenten zur Verfügung. Sollte es zu Anfragen außerhalb des Innenstadtbereichs kommen, prüfen die SWG, ob und wie eine Anbindung möglich ist. "Wir haben vor, unser Netz bedarfsorientiert zu erweitern", kündigt Jens Schmidt an.