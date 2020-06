Stadtwerke warnen vor Telefonbetrügern

Jetzt teilen:

Giessen (red). Zwielichtige Anrufer versuchen aktuell wieder, die Kunden der Stadtwerke Gießen (SWG) zur Preisgabe sensibler Daten zu drängen. Dabei geben sie sich als Mitarbeiter des Energieversorgers aus. "Wir bitten alle unsere Kundinnen und Kunden, am Telefon keinerlei Daten preiszugeben", erklärt Ulli Boos, Leiter Marketing bei den SWG in einer Mitteilung. Darüber hinaus kennen die SWG die Nummern, von denen die unseriösen Anrufe kommen: Es handelt sich dabei um +49 491 5735994483 und +49 30 588805738.

Die SWG selbst würden nie telefonisch an ihre Kunden herantreten, wenn es wie im aktuellen Fall um eine Tarifänderung geht. "Sobald jemand Daten abfragt, können Sie sich sicher sein, dass nicht die SWG am anderen Ende der Leitung sitzen", ergänzt Ulli Boos. Denn ihnen lägen alle wichtigen Daten vor. Und sollten die Energieexperten ihren Kunden etwas Wichtiges mitzuteilen haben, erledigen sie das in aller Regel schriftlich. Deshalb empfiehlt Boos zudem: "Wenn jemand im Namen der SWG bittet, Daten herauszugeben, legen Sie einfach auf."

Um mehr Informationen über die Masche der Anrufer zu bekommen und den mutmaßlichen Betrügern möglicherweise sogar das Handwerk zu legen, bitten die SWG, solche oder ähnliche Anrufe umgehend unter der Servicenummer 0800 2302100 zu melden. "So können wir unsere Kunden warnen und die strafrechtliche Verfolgung der Anrufer einleiten", sagt Boos.