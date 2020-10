Stadtwerke warnen vor Telefonbetrügern

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Wieder einmal sind zwielichtige Anrufer im Raum Gießen aktiv, um Kunden der Stadtwerke Gießen (SWG) am Telefon zu überreden, persönliche Daten preiszugeben. Die aktuelle Masche: Der unbekannte Anrufer – in einem gemeldeten Fall hat er sich mit Rolf Meier gemeldet – behauptet, es stünde eine Strompreissenkung an. Der mutmaßliche Betrüger nutzte die Rufnummer 033/18859977500.

„Einfach auflegen“

„Wir gehen davon aus, dass es sich um Personen handelt, die unseren Kunden einen anderen Stromvertrag aufdrücken möchten“, erklärt SWG-Unternehmenssprecherin Ina Weller. Die SWG raten dringend, keine persönlichen Daten am Telefon zu nennen. Denn Name, Adresse und Zählernummer genügen den Betrügern, um ihre Opfer bei einem anderen Anbieter anzumelden. Wellers Ratschlag lautet: „Einfach auflegen, sobald jemand nach persönlichen Daten fragt.“

Um ihre Kunden zu schützen, bitten die SWG um Unterstützung. Betroffene können sich an die SWG-Servicenummer 0800/2302100 wenden, um weitere Vorfälle zu melden und ihre Erlebnisse zu schildern.