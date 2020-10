Stammtisch für Jungunternehmer

Jetzt teilen:

GIESSEN (red). Alle Jungunternehmer sowie Gründer und Gründungsinteressierte sind am 14. Oktober um 19 Uhr im "Magie-Makerspace" (Walltorstraße 57) zum nächsten Stammtisch eingeladen. Zu Gast ist diesmal Oliver Nickel-Glücklich. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen limitiert. Eine Anmeldung ist erforderlich unter existenzgruendung@giessen-friedberg.ihk.de.

Am 1. Januar 2002 startete der Personaltrainer Oliver Nickel-Glücklich seine Selbstständigkeit mit dem Online-Shop "ON Bodybuilding". Über diese Website werden Nahrungsergänzungsmittel, Trainingsbekleidung und -zubehör, Produkte für den Wettkampfsport und die Fitness- und Bodybuilder-Familie vertrieben. Seinen wiederkehrenden Aufenthalten in den USA geschuldet, knüpfte der Unternehmer Kontakte zu Isolator Fitness Inc., dem Hersteller von Kühltaschen zum Transport von fertigportionierten Mahlzeiten, und orderte eine kleine Menge zum Verkauf über seinen Online-Shop. Die Nachfrage war hier so hoch, dass der 51-jährige im Mai 2017 "Isolator Fitness Europe" gründete und die Rechte für den europäischen Vertrieb an ihn übergingen.

Der Gründerstammtisch ist eine Initiative des Technologie- und Innovationszentrums Gießen, der Wirtschaftsförderungen von Landkreis und Stadt Gießen, des Entrepreneurship-Cluster Mittelhessen (ECM), der IHK Gießen-Friedberg, sowie des Vereins "Region Gießener Land e.V.".