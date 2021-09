Stanley Tucker-Lauf erneut virtuell

Jetzt teilen:

GIESSEN - Eigentlich haben sich die Veranstalter den 7. Gießener Stanley Tucker-Lauf in 2021 ganz anders vorgestellt: Mit vielen Läuferinnen und Läufern, einer großen Party mit Essen und Trinken und jeder Menge Möglichkeiten, neue Kontakte zu knüpfen und sich gemeinsam mit Kollegen den Kopf freizulaufen. Da aber die Vorgaben durch Corona ein gemeinsames Laufen an frischer Luft sehr viel schwieriger machen, ist der Verein „Startschuss fürs Leben“, wie auch bereits im Mai, auf Nummer sicher gegangen.

„Wir haben das im Team im Vorfeld ziemlich kontrovers diskutiert. Zwei von uns hätten den Lauf im Herbst gerne wie geplant ‚in echt‘ veranstaltet. Die Mehrheit war dann aber doch dafür, in Anbetracht der unsicheren Lage einen weiteren digitalen Lauf durchzuführen“, erklärte Vorsitzender Michael Kosmider.

„Im Nachgang bin ich froh, dass wir die Entscheidung so getroffen haben. So können die Mitarbeiter der Firmen zu zweit ganz entspannt laufen, ohne die Unsicherheit, ob der Lauf überhaupt stattfinden kann“, ergänzte Vorstandsmitglied Meike Lotz. „Unsere Sponsoren haben auch durchweg positiv auf unsere Entscheidung reagiert. Zumindest hat das Jahr dann noch etwas Gutes, denn wir haben nun tatkräftige Unterstützung durch Manuela Giorgis und Anne Leinweber von ‚Die Marketingprofiler’ mit an Bord,“ freute sich Lotz.

Neue Startnummern

Die beiden Marketingfachfrauen freuen sich ebenfalls sehr, nun Teil des Orga-Teams zu sein: „Sehr gerne unterstützen wir die gute Sache. Sport verbindet, bringt Menschen zusammen, und gerade in diesen Zeiten ist ein Miteinander wichtiger denn je. Auch, wenn dieses Jahr der Lauf noch virtuell stattfindet. Das Mitmachen und der Teamgeist zählen“, so Giorgis und Leinweber

Praktisch ist, dass die Läuferinnen und Läufer, die ihre Startnummern behalten haben, diese nun in den Wochen vom 9. bis 23. Oktober wieder verwenden können. Neuanmeldungen gehen natürlich auch: Die neuen Startnummern sind bei Tom & Sallys abzuholen. Weitere Infos sind auf der Homepage unter https://www.startschuss-fuers-leben.de/ zu erfahren.