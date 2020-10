Mit Spaß am Sport: die Kinder der Sandfeldschule. Foto: Sandfeldschule

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Deutsche Schulsportstiftung rief als Träger des Wettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia und Paralympics" zu einem bundesweiten Aktionstag auf. Nachdem die Corona-Pandemie den Sportbetrieb an Schulen zwischenzeitlich vollständig zum Erliegen gebracht hatte, sollte damit ein starkes Zeichen für den Schulsport gesetzt werden. Zudem galt es, auf die Bedeutung von Sport und Bewegung im schulischen Alltag hinzuweisen, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch die Sandfeldschule in Gießen hat sich mit einen Crosslauf daran beteiligt. Hochmotiviert und trotz kalter Witterung liefen die Mädchen und Jungen Runde um Runde über Stock und Stein, durch Gebüsch und Sandgrube. Alle Kinder bewiesen einen beachtlichen Ehrgeiz und gaben ihr Bestes. Trotz hochroter Köpfe und verschwitzer Haare huschte ihnen ein breites Lächeln übers Gesicht - eine schöne Belohnung für die Sportlehrkräfte, die sich um die Organisation gekümmert hatten. Einen Dank richtete die Sandfeldschule an die Schulsportstiftung, die ein Aktionspaket samt Banner, personalisierter Urkunden und Startnummern zur Verfügung stellte.