"Start-Up-Konzept dringend notwendig"

GIESSEN - Der Stadtverband der Jungen Union Gießen sieht in der Hochschulstadt Gießen ein hohes Potenzial junger Menschen, welches derzeit in Bezug auf Unternehmensgründungen zu wenig ausgeschöpft wird. Dabei ist es als zukünftige Herausforderung neben der schulischen Bildung wichtig, gute Ausbildungsplätze zu schaffen, um die jungen Menschen in Gießen tatsächlich halten zu können, wie die Jugendorganisation der Christdemokraten in einem Schreiben mitteilt. "Es gilt ein Konzept zur Ansiedlung von Start-Ups unter Einbezug der städtischen Hochschulen und etablierten Unternehmen mit dem klaren Ziel, eine Existenzgründerkultur in Gießen zu schaffen", so Heiko Schmitt.

"Durch eine unternehmensfreundliche Verwaltung, einem regelmäßigen Austausch zwischen Stadtverwaltung und jungen Unternehmen sollte eine Plattform und Beratungsmöglichkeiten geschaffen werden, wozu auch eine zentrale Anlaufstelle zählt, an die sich junge Unternehmer wenden können, um Kontaktdaten für strategische Unternehmens- und Marketingberatung, Hilfestellung bei der Geschäftsstellensuche oder Kontaktdaten zu ortsansässigen Banken erhalten können", ergänzt JU-Vorsitzende Kathrin Schmidt.

Weitere Inhalte des Konzepts können Sprechstunden zum Thema Wirtschaftsförderung, eine stärkere Zusammenarbeit mit privaten Initiativen und den Hochschulen, die Unterstützung bei der Vernetzung sowie Jungunternehmerwettbewerbe sein, bei denen einer Fachjury Geschäftsideen vorgestellt werden. "Die Preise müssen dabei nicht immer unbedingt monetär sein, sondern können beispielsweise auch Büroflächen für einen bestimmten Zeitraum frei oder vergünstigt zur Verfügung gestellt werden. So könnten beispielsweise durch eine strategische Immobilienentwicklung Leerstände gezielt für Existenzgründungen verwendet und Co-Working-Spaces geschaffen werden", fasst Sprecher Maximilian Roth abschließend in der Presseerklärung zusammen.