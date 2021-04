Startschuss im Parlament in Gießen mit Alterspräsidenten Edith Nürnberger

In der ersten Sitzung der Stadtverordneten übernimmt Edith Nürnberger das Amt der Alterspräsidentin. Foto: Jakob Erll

GIESSEN - Die Stadtverordneten starten am heutigen Donnerstag in die neue Legislaturperiode. Auf der Tagesordnung der Sitzung, die Edith Nürnberger von den Grünen als Alterspräsidentin in Teilen leitet, steht unter anderem die Wahl des neuen Stadtverordnetenvorstehers. Im Interview spricht Nürnberger über ihr Amt als Alterspräsidentin, Veränderungen des politischen Stils und ihre Erwartungen für die kommende Legislaturperiode. Selbst ist die 74-Jährige seit 36 Jahren in der Kommunalpolitik aktiv.

Was ist heute Abend Ihre Aufgabe?

Die Sitzung wird von der Oberbürgermeisterin eröffnet. Anschließend werden Alterspräsidentin oder Alterspräsident festgestellt, worauf ich eine kurze Rede halten und zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen werde. Das ist die Wahl des Stadtverordnetenvorstehers. Wenn er gewählt ist, darf ich wieder meinen Platz einnehmen.

Hat das Amt der Alterspräsidentin eine persönliche Bedeutung?

Für mich hat es insofern eine besondere Bedeutung, als ich vor 36 Jahren in die Kommunalpolitik gegangen bin mit dem Anspruch, nach zwei Jahren wieder zu gehen. Dass daraus 36 Jahre Kommunalpolitik geworden sind - mit einer ganz kurzen Unterbrechung -, das hätte ich nicht vermutet. Meine Aufgabe in der ersten Sitzung nehme ich einfach hin. Ich habe jetzt das Alter und bin die Älteste im Parlament. Allerdings ist das Amt keine besonders große Ehre. Es ist eben so, dass der Älteste eröffnet. Für mich besonders ist nur, dass ich nie damit gerechnet habe, so lange in der Politik zu sein.

AUFTAKTSITZUNG Mit der konstituierenden Sitzung beginnt am heutigen Donnerstag die neue Legislaturperiode der Stadtverordnetenversammlung in der Kongresshalle. Neben der Wahl des Stadtverordnetenvorstehers und Festlegungen für die Ausschüsse steht auch der Termin für die Oberbürgermeisterwahl in diesem Jahr auf der Tagesordnung. Als stärkste Fraktion sind die Grünen mit 16 Sitzen aus der Kommunalwahl am 14. März hervorgegangen. Die Koalitionsverhandlungen mit der SPD, die über zehn Sitze verfügt, und den "Gießener Linken" mit fünf Sitzen laufen noch. Als Oberbürgermeisterkandidaten der möglichen Koalitionäre stehen bislang Fraktionsvorsitzender Alexander Wright von den Grünen und der Landtagsabgeordnete Frank-Tilo Becher von der SPD bereit. (olz)

Was hat Sie bewogen, so lange in der Kommunalpolitik zu bleiben?

1984 bin ich bei den Grünen eingetreten und 1985 ins Parlament in Fernwald gekommen. Ich hatte zwei kleine Kinder und wollte mich in Sachen Umweltschutz einbringen. Auch in der Gemeinde sollte etwas vorangehen. Das war mein Grund. Und die ganzen Jahre konnte ich dann feststellen: Kommunalpolitik kann doch sehr interessant und spannend sein. Denn man kann in der Gemeinde wirklich einiges bewegen, auch wenn wir nie eine Mehrheit hatten oder in der Regierung in Fernwald waren. Aber wir haben erreicht, dass einige Dinge umgesetzt wurden, wenn auch mancher Antrag verändert wurde. Und wir konnten in Fernwald Dinge verhindern. Insgesamt habe ich Freude an der Kommunalpolitik gekriegt.

Hat sich der politische Stil in den 36 Jahren verändert?

Ja. Der Ton ist teilweise rauer geworden und speziell - das habe ich in der letzten Zeit festgestellt - ein halbes oder dreiviertel Jahr vor Wahlen. Da wird es besonders schwierig. Und ich denke, dass nicht immer und überall Vertrauen da ist. In der Kommunalpolitik ist es wichtig, dass man sich für die Gemeinde engagiert, für die Stadt oder den Kreis. Deshalb wäre es für mich wünschenswert, wenn man manchmal gemeinsam Wege finden würde. Vielleicht bin ich da ein bisschen naiv. Mein Eindruck ist, dass am Ende jeder nur wiedergewählt werden will und deutlich machen muss, was seine Position ist. Gerade in Koalitionen muss man aber Kompromisse machen, und wie die dann gefunden werden, ist manchmal nicht so schön.

Was wünschen Sie sich für die kommende Legislaturperiode?

Veränderungen, mehr Vertrauen und Entscheidungskraft. Manchmal wird so ein bisschen gezögert, weil man Angst hat, dass man, wenn man eine Entscheidung trifft, nicht gewählt wird. Das ist ein ganz großer Druck. Man muss Dinge ja nicht immer eins zu eins umsetzen. Aber man muss nach Wegen suchen. Denn vieles hat sich verändert, und wir müssen uns darauf einstellen. Daher muss man letztlich auch Entscheidungswillen haben.