Startup aus Gießen verspricht Fleisch "ohne schlechtes Gewissen"

Manuel Rühl, Julian Bonn und Wojciech Konieczny (v.l.), möchten mit "MeatApp" den bewussten Fleischkonsum wieder in den Fokus rücken. Foto: MeatApp.de

GIESSEN - Ideen sollen angeblich ja auf der Straße liegen und nur darauf warten, aufgehoben zu werden. Auf das frisch gegründete Startup von Wojciech Konieczny, Julian Bonn und Manuel Rühl trifft das nicht ganz zu. Ihre Geschäftsidee lag nämlich auf dem Grill. An einem sommerlichen Abend vor rund zwei Jahren sitzen die drei Freunde aus Hüttenberg, die es karrieretechnisch an verschiedene Ecken Deutschlands verschlagen hat, wieder zusammen. Während die Steaks vor sich hin garen, bietet sich als Gesprächsthema geradezu an, dass es immer schwieriger wird, qualitativ hochwertiges Fleisch regional einzukaufen.

Dass die Metzgereidichte stetig abnimmt, ist kein neues Phänomen. Die Öffnungszeiten des Lieblingsladens kollidieren dann vielleicht noch mit den eigenen Arbeitszeiten, die Anfahrt zum einzigen Betrieb auf weiter Flur ist lang oder das Geschäft verschwindet wegen fehlender Nachfolger gleich komplett. In dem damaligen wissenschaftlichen Mitarbeiter der Justus-Liebig-Universität (JLU) und den beiden Alumni der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) reift der Wunsch, dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen, was zudem noch das "schlechte Gewissen" beim Fleischkonsum mindert. Ihr im Frühjahr angemeldetes Unternehmen "MeatApp" vereint die Themen Tierwohl und Qualität sowie Regionalität, Metzgeridentität und Nachhaltigkeit. Mit ihrem virtuellen Marktplatz für hochwertige Fleischprodukte weit weg von Fließbandproduktion und Massentierhaltung konnte das Gründerteam beim ersten hochschulübergreifenden "StartMiUp Capital Contest" von JLU, THM und Philipps-Universität Marburg gleich zwei Juroren überzeugen, die jeweils einen sogenannten "Intent of Invest" auslobten, also ihre Investitionsbereitschaft in Aussicht stellten. Noch im Juni sollen nun die ersten Pakete verschickt werden, ganz nach dem Firmen-Credo: "Der Metzger packt, 'MeatApp' wickelt ab."

Wojciech Konieczny, Julian Bonn und Manuel Rühl kennen sich seit der fünften Klasse, nennen sich "beste Freunde mit denselben Wertvorstellungen". Darin sehen die Mittdreißiger den Grundstein ihrer gemeinsamen Arbeit. Obendrein können "der Marketer, der Ingenieur und der Zahlenmensch" jeweils von den Kompetenzen der Anderen profitieren. Konieczny hat als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der JLU eine Promotion in Wirtschaftswissenschaften begonnen, kann zudem auf drei Jahre Berufserfahrung in der Metzgerbranche zurückblicken. Insgesamt zwölf Jahre in diesem Bereich sind inzwischen bei Manuel Rühl zusammengekommen, der davor ein duales Studium in Logistikmanagement abgeschlossen hat. Julian Bonn wiederum ist seit fünf Jahren in der Lebensmittelindustrie tätig und studierte Umwelt-, Hygiene- und Sicherheitsingenieurwesen an der THM. Kurzum: Die Drei kennen sich auf dem E-Food-Markt aus - insbesondere was die Probleme von Metzgern angeht, im Versandhandel Fuß zu fassen.

Auf dem Online-Marktplatz sollen nur die besten Metzger vertreten sein. Fleisch aus bäuerlicher Erzeugung ist ein Muss. Symbolfoto: Oliver Berg/dpa

"Es gibt in diesem Bereich kaum Online-Shops", verdeutlicht Konieczny. Denn diese seien normalerweise aufwendig, technisch kompliziert, kosten- und zeitintensiv. Also eher nichts "für Handwerker, die den ganzen Tag zu tun haben". Bei "MeatApp.de" koste der fertige Auftritt auf der Plattform hingegen "nur einen marginalen Bruchteil". Und: "Wem es nicht gefällt, kann jederzeit wieder gehen." Der virtuelle Marktplatz soll Verbraucher dazu bewegen, wieder beim Metzger des Vertrauens zu kaufen, statt im Discounter. "Wir wollen eine Abkürzung zwischen Kunde und Metzger sein", sagt Julian Bonn. Dabei steht Transparenz ganz oben auf der Agenda: "Auf 'MeatApp' werden nur Produkte angeboten, die aus bäuerlicher Erzeugung stammen." Damit wollen die Gründer "tiergerechte Haltung stärken". Denn natürlich schlage sich das Wohlergehen von Rindern, Schweinen und Geflügel auch in der Qualität des Fleisches nieder. "Es ist wichtig, die Tiere zu würdigen. Sie sollen auch ein Leben haben, bevor wir sie essen", sagt Bonn.

Die Metzger, mit denen sie zusammenarbeiten, wählen die drei Gründer sorgfältig aus. So konnten sie für "MeatApp" bereits den Vorsitzenden der "Fleischsommelier Deutschland" gewinnen sowie Katharina Koch von der Landfleischerei Koch aus Calden - Gewinnerin des hessischen Gründerpreises 2020 und bekannt für ihre Spezialität "Ahle Wurst". Der Weg zum Produkt führt immer über die Auswahl der Metzger, die ihre individuelle Geschichte ebenfalls auf der Plattform veröffentlichen können. Versendet werden Wurst und Fleisch klimaneutral und in nachhaltiger Verpackung aus 99 Prozent Pappe, die - ebenso wie die dünne Isolierfolie - komplett recycelbar ist. Die Kühlakkus, die die Einhaltung der Kühlkette garantieren, können wiederverwendet werden. Nach maximal 24 Stunden soll der Kunde seine Bestellung in den Händen halten.

Die Gründer möchten mit ihrem Startup den "bewussten Genuss" wieder in das Bewusstsein der Konsumenten rücken. Deswegen wird es über "MeatApp" "keine Buletten geben, die man sich zwischendurch mal reinknallt", verdeutlicht Julian Bonn. Stattdessen sprechen sich die Freunde für ein Revival des klassischen Sonntagsbratens aus oder für ein zelebriertes, wertiges Dinner. "Lieber weniger Fleisch essen und dafür auf hohe Qualität achten", raten sie. Das gilt auch für den nächsten Grillabend.

Der Online-Marktplatz wird zunächst als webbasierte Anwendung an den Start gehen. Ab wann Bestellungen möglich sind, wird bald auf den Facebook- und Instagram-Profilen von "MeatApp.de" bekannt gegeben.