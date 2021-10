Startup-Community trifft sich in Gießen

Die Akteure der Gründungsmesse Mittelhessen freuen sich darauf, in den Hessenhallen wieder viele Gründungsinteressierte begrüßen und beraten zu dürfen. Foto: Pressebüro Lademann

GIESSEN - 2020 musste der Gießener Existenzgründertag "TIG Start-Up" Corona-bedingt pausieren, jetzt kehrt das Unterstützungs- und Netzwerkangebot für Startups und Gründungsinteressierte unter neuem Namen und mit einem erweiterten Konzept zurück. Am Samstag, 20.November, findet in den Hessenhallen die inzwischen zur "Gründungsmesse Mittelhessen" gereifte Veranstaltung statt - gleichzeitig Messe und größtes Netzwerk-Event der mittelhessischen Gründungs- und Startup-Community.

Die Veranstaltung bietet von 9 bis 16.30 Uhr an zahlreichen Ständen in mittlerweile zwei Hallen kompetente und individuelle Beratung - von der Erst- und Folgeberatung über Finanzierung und Fördermittel, Recht, Steuern und Versicherung bis hin zu Marketing, Netzwerk und Raumfragen. Auch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer sind vor Ort, stellen ihre Produkte und Dienstleistungen vor und beantworten Fragen zum Gründungsprozess. Derzeit sind noch einige wenige Ausstellerplätze frei.

Zudem erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Begleitprogramm. Vom Eröffnungsimpuls des Staatssekretärs Dr. Philipp Nimmermann zum Thema "Soziales Unternehmertum" über die Vermittlung von Basiswissen ("Erste Schritte in die Selbstständigkeit", IHK und Kreishandwerkerschaft) bis hin zu Vorträgen zu den Themen wie "Influencer-Marketing - Erfolgreicher Geschäftsaufbau über Social Media" und einem "Rechtsformen-Bingo" werden Themen beleuchtet, die besonders in der Anfangsphase von Bedeutung sind. Spezielle Tipps gibt es für Gründungen aus der Hochschule (StartMiUp, Startupnetzwerk Mittelhessen) sowie für Startups, die Investoren überzeugen möchten (Andreas Lukic, Business Angels Mittelhessen).

In zwei Blöcken berichten insgesamt sechs erfolgreiche Unternehmen von ihren Erfahrungen. Die "Best Practice"-Beispiele beleuchten die Entwicklung von verschiedenen Gründungen/Startups aus der Region und gehören alljährlich zu den Highlights im Messeprogramm.

Anders als in den Vorjahren, in denen der Fokus sehr stark auf der Region Gießen lag, bindet die Veranstaltung nun auch die mittelhessischen Partner mit ein. Neben den bereits bekannten Akteuren aus Stadt und Landkreis Gießen präsentieren die Wirtschaftsförderungen Stadt Marburg und Landkreis Marburg-Biedenkopf an ihrem großflächigen Gemeinschaftsstand spannende Gründungen aus ihrer Region, ebenso ist der Vogelsbergkreis zusammen mit der Stadt Alsfeld mit einem Gemeinschaftsstand vertreten. Auch die heimischen Industrie- und Handelskammern bündeln erstmals ihre Kompetenzen: Gleich vier Kammern sind präsent.

Veranstalterin des Events ist die Technologie- und Innovationszentrum Gießen GmbH (TIG), eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft, die Existenzgründungen und Start-Ups in der Region Gießen seit 25 Jahren mit günstigen Räumen, kostenlosen Veranstaltungen, Beratung und Netzwerkkontakten unterstützt.

Dabei setzt das TIG - trotz der auch in diesem Jahr schwierigen Rahmenbedingungen - auf Präsenz. "Nach mehr als 18 Monaten Ausnahmezustand möchten und müssen wir vor allem den bisher noch nicht vernetzten Gründungsinteressierten unserer Region dringend wieder persönlichen Austausch anbieten", begründet TIG-Geschäftsführerin Antje Bienert diesen Schritt. "Unsere Wirtschaft braucht die Gründerinnen und Gründer, und die Gründerinnen und Gründer brauchen mehr denn je Inspiration, Motivation, umfassende Informationen sowie persönliche Kontakte zu den Akteuren unseres Unterstützungsnetzwerks."

Selbstverständlich wird die Veranstaltung unter den dann geltenden Corona-Bedingungen stattfinden, voraussichtlich unter Einhaltung der 3G-Regel. Interessierte Aussteller werden gebeten, sich kurzfristig unter info@tig-gmbh.de an das TIG zu wenden.

Für Messebesucher ist der Eintritt frei, es müssen allerdings kostenfreie Besuchertickets gebucht werden. Alle weiteren Informationen inklusive der Anmeldelinks sind unter www.gruendungsmesse-mittelhessen.de zu finden. Die Veranstaltung findet innerhalb der "Gründungswoche Deutschland" statt, ist Teil der hessischen Startup-Initiative und wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.