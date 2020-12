Startup "Schuchis Krümeltüte" in Gießen aus Corona-Not entstanden

Vielleicht landet die ein oder andere "Krümeltüte" auch unter dem Weihnachtsbaum? Markus Langer-Schuchardt und seine Ehefrau Christin freuen sich, ihren Kunden den Einkauf unter Corona-Bedingungen abzunehmen. Foto: Mosel

GIESSEN - Abwarten und Tee trinken ist nicht Markus Langer-Schuchardts Ding. Er greift lieber zum Kaffee. Da sein Wecker regelmäßig schon um 3 Uhr morgens klingelt, ist das auch kein Wunder. Der Gießener steht früh auf, damit seine Kunden länger schlafen können. Zu Beginn der Corona-Krise im Frühjahr ist der 53-Jährige arbeitslos geworden. "In meinem Alter ist es schwer, etwas Neues zu finden", sagt er. Nun hat der gelernte Bäcker und Konditor eine Idee umgesetzt, die ihm bereits seit Jahren im Kopf herumschwebte. Sein Startup "Schuchis Krümeltüte" liefert Backwaren und regionale Frühstücksprodukte bis vor die Haustür.

Markus Langer- Schuchardt setzt darauf, dass sich seine Kunden morgens im gemütlichen Bett nochmal umdrehen, statt bei winterlichen Temperaturen den Weg zur nächsten Bäckerei anzutreten. "Der Mensch macht es sich ja gerne so einfach, wie es geht", meint er und lacht. Dennoch beobachtet der Gießener vor allem an den Wochenenden teils lange Warteschlangen vor den Läden. Dabei sei es in Corona-Zeiten doch ratsam, möglichst zu Hause zu bleiben. Die Pandemie hat den 53-Jährigen letztlich dazu bewogen, "neu durchzustarten". Andere hätten vielleicht den Kopf in den Sand gesteckt.

Keine "Massenproduktion"

"Ich habe das Handwerk geliebt", sagt Langer-Schuchardt über seinen gelernten Beruf. Doch wegen einer Mehlallergie kam die Tätigkeit in der Backstube nach einigen Jahren nicht mehr infrage. Der Gießener entdeckte stattdessen sein Verkaufstalent. Lange Zeit war er im Außendienst als Vertriebsleiter für einen großen Hersteller von Knabbereien unterwegs. Bis zum ersten "Lockdown" im Frühjahr arbeitete er für eine regionale Käserei, diesen Job habe er allerdings wegen der Umsatzeinbußen verloren. Der Gang zum Arbeitsamt sei schwergefallen. Der Familienvater befürchtete, in Hartz IV abzurutschen. Also wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit. Nun will der Gießener wieder Produkte "heimisch und regional" vermarkten.

Dass die von ihm ausgelieferten Backwaren nicht "aus Massenproduktion" stammen, hat für den 53-Jährigen oberste Priorität. Brötchen, Brot, Laugengebäck, Kuchen und süße Stückchen bekommt er von der Langgönser Bäckerei Steinmüller. "Hier steht die Tradition noch im Vordergrund", sagt Langer-Schuchardt. Gegen 4 Uhr geht er von der Backstube aus auf Auslieferungstour - und das täglich. Bis 8.30 Uhr sollen seine Kunden unter der Woche ihr Frühstück erhalten, an den Wochenenden bis spätestens 9.30 Uhr. Bestellt werden kann von Montag bis Freitag bis 16.45 Uhr für den Folgetag. Die Frühstückswünsche für Sonntag und Montag müssen bis spätestens Samstag, 12.30 Uhr - per Telefon oder über den Online-Shop -, bei "Schuchis Krümeltüte" eingegangen sein.

Die Waren können individuell zusammengestellt und beliebig kombiniert werden. Der Startup-Gründer betont, dass hinter seinem Konzept "keine Abo-Falle" steckt. Auch eine einmalige Lieferung ist möglich. Die Preise seien dabei "dieselben wie an der Ladentheke", so der 53-Jährige. Addiert wird noch eine Lieferpauschale von 2,50 Euro. Neben der Gießener Innenstadt fahren Markus Langer-Schuchardt und seine Ehefrau Christin Langer auch Kunden im Umkreis von 15 Kilometern an.

Zu einem reich gedeckten Frühstückstisch gehören natürlich nicht nur die Backwaren. Deshalb zählen weitere regionale Erzeugnisse ebenfalls zum Sortiment. Dass heimische Produkte wieder mehr in den Fokus rücken, sieht Langer-Schuchardt unter anderem "an dem vollen Wochenmarkt". Hier hat er auch einen Bio-Imker aus Nordhessen angesprochen, dessen Honig nun ebenfalls in die "Krümeltüte" gepackt werden kann. Die Brotaufstriche, wie verschiedene Marmeladen oder Espresso-Creme, kommen von Diane Gerheim-Wagner aus Limburg, die vorrangig Früchte aus der Region verarbeitet. Eier aus biologischer Freilandhaltung bezieht Langer-Schuchardt vom Carlshof aus Wetzlar. "Hier stehen alle hinter ihren Produkten", verdeutlicht der 53-Jährige. Zukünftig möchte er auch Kaffee, Milch und Haferflocken anbieten.

Rund 60 "Krümeltüten" packt der Gießener knapp acht Wochen nach Startup-Gründung an den Frei- und Samstagen. 50 Brötchen hat er vor wenigen Tagen an die private Obdachlosenhilfe von Markus Machens gespendet. "Wir werden dieses Projekt auch weiterhin unterstützen, das liegt uns sehr am Herzen", sagt Langer-Schuchardt. Er freut sich, dass sein Konzept bislang aufgeht. Für die kommenden Adventswochenenden, Weihnachten und Silvester rechnet der Gießener mit geschäftlich "heißen Tagen". Seinen Frühstückslieferservice würde er gerne durch zusätzliche Fahrer erweitern. Langschläfer sollten die Interessenten allerdings nicht sein.