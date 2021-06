Startup-Weekend Mittelhessen: Natural Skincare gewinnt Gründerpreis

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (red). Beim Startup-Weekend Mittelhessen hat das Hautpflege-Konzept "Wild Leaves" den ersten Platz belegt. Den zweiten Rang sicherte sich mit "Leaf to Product" ebenfalls ein Projekt, das auf Rohstoffe aus der Natur setzt: Das Grundkonzept ist ein neuartiges Verfahren, um Pflanzenfasern aus landwirtschaftlichen Abfallprodukten als Kunststoff-Alternative für die Industrie aufzubereiten. Dritter Sieger ist mit "Scanio" eine App-Idee, die Freunden sportlicher Schuhbekleidung die Suche nach den Wunsch-Sneakern mit fortschrittlicher Mustererkennung erleichtern soll.

Zehn Teams hatten an der finalen Pitch-Runde, also der Kurz-Vorstellungen der Geschäftsideen, teilgenommen. Die sechste Auflage des mittelhessischen Startup-Weekends, das von der Regionalmanagement Mittelhessen GmbH (RMG) organisiert wird, musste zum zweiten Mal online stattfinden, konnte aber dennoch wieder mit einem hochkarätigen Panel aufwarten. 150 Teilnehmer wollten sich das nicht entgehen lassen. Insgesamt 25 Ideen kamen zusammen, aus denen sich die zehn finalen Geschäftsideen herauskristallisierten. "Ein sehr guter Wert, sogar mehr als beim analogen Event", freut sich Dogan Can Geniss vom Organisationsteam in einer Pressemitteilung des RMG. Das Team sei zuversichtlich, dass die Veranstaltung im kommenden Jahr wieder live stattfinden kann - dann in Marburg, wie Benjamin Stuchly, Leiter des Organisationsteams, ankündigte. Als "mittelhessisches Flaggschiff" bezeichnete RMG-Geschäftsführer Jens Ihle das Startup-Weekend, dass durch einen "Super-Pool" an Partnern, Experten und Talenten weit über die Grenzen der Region hinaus an Bedeutung gewonnen habe. In diesem Jahr sind dieser Reputation unter anderem die bekannte TV-Journalistin Bärbel Schäfer (Jury) und die Maschmeyer Group um TV-Investor Carsten Maschmeyer (Mentoren) gefolgt.

Insgesamt 13 Speaker und sechs Mentoren standen den Gründer-Teams mit Informationen, Trainings und Ratschlägen zur Seite. Zum Auftakt erläuterte Julia Kümper, Geschäftsführerin der VentureVilla Accelerator GmbH, das "Business Model Canvas" als Grundgerüst für die Entwicklung einer Geschäftsidee. Fragen zur Zielgruppe, Produktion, Marketing, Kosten und Umsatzerwartungen erklärte Kümper mit einer fiktiven Geschäftsidee. Allerdings: "Nichts ist in Stein gemeißelt, was für den gesamten Startup-Prozess gilt", wie die Unternehmerin betonte. Welche Reisen Gründer oft hinter sich haben, machte Magdalena Pusch, Mitgründerin und CMO des Tech-Startups Framen, in ihrer Keynote deutlich. "Am Anfang steht die Idee", gab sie ihrem Publikum mit auf den Weg, und weiter: "Schaut Euch den Markt an und wo es Probleme gibt". Wichtig sei es auch, die eigene Idee anderen zu präsentieren. Feedback sei auch wichtig, um sicher zu gehen, dass "man nichts entwickelt, was niemand braucht."

Vor den finalen Pitches am Sonntag erinnerte Bärbel Schäfer im Interview daran, dass es gelte, auch bei Gründungen den "Gender-Gap" zu überwinden. Obwohl es mittlerweile vermehrt Netzwerke für sie gebe, müssten Frauen immer noch deutlich mehr Kraft aufwenden, um sich in der Startup-Szene durchzusetzen. "Männer suchen meist Männer für ihre Teams", so Schäfer, die nach ihrer Zeit als freie Moderatorin eine eigene Produktionsfirma gründete.

Den drei Gewinnern stellt das Coworking-Unternehmen SleevesUp! Gutscheine bereit; ferner durften sie sich über Marketing-Workshops im Gesamtwert von rund 3000 Euro freuen, für die Siegerin gab es zudem zusätzlich ein 1500-Euro-Guthaben für Investitionen.

Während die Jury arbeitete, sprach Gründer und Investor Noel Zeh über seinen Blick aufs Gründen. Der Gießener, der sieben Startups auf den Weg gebracht hat und heute Partner beim Venture Capital Fond Alstin Capital ist, empfahl vor allem dem Mittelstand, in Startups zu investieren. Als positives Beispiel führte er GraphCMS an: Das beim Startup-Weekend entstandene "Headless Content-Management"-System ist nach seiner "Brutzeit", unter anderem im Gründerzentrum der SWG, eine internationale Erfolgsgeschichte "Made in Mittelhessen".