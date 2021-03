Startups besonders attraktiv für Alumni der JLU Gießen

Innovative Ideen: Das Herz der JLU schlägt auch für die Gründerszene. Foto: Archiv

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die hessischen Hochschulen stärken die Gründungsszene des Landes: Start-ups profitieren von einer guten akademischen Ausbildung vor Ort - sowohl mit Blick auf die Gründerinnen und Gründer als auch auf die Mitarbeitenden. Das geht aus dem erstmals erschienenen Hessen Startup Monitor hervor. Darin wertet der "Bundesverband Deutsche Startups" das Jahr 2020 aus und zeigt Vorbildregionen, Trends und anstehende Herausforderungen auf. Eines der Ergebnisse: Die Justus-Liebig-Universität (JLU) zählt zu den fünf Hochschulen, an denen besonders viele Gründerinnen und Gründer Hessens studiert haben, heißt es in einer Pressemitteilung der Gießener Hochschule.

"Die hessischen Universitäten stellen Orte dar, an denen kontinuierlich in jungen, heterogenen Teams an Neuerungen geforscht wird und innovative Ideen und technische Erfindungen entstehen", so Prof. Monika Schuhmacher, Direktorin des JLU-Gründungszentrums Entrepreneurship Cluster Mittelhessen (ECM) und Inhaberin der Professur für Technologie-, Innovations- und Gründungsmanagement an der JLU. "Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse müssen mittels Ausgründungen verwertet werden, um so den technologischen und gesellschaftlichen Fortschritt voranzutreiben."

Angebot ausbauen

Hier setzt das ECM an. Denn der Hessen Startup Monitor hat auch gezeigt, dass die Gründungspotenziale unter anderem in den mittelhessischen Universitätsstädten Gießen und Marburg noch nicht voll ausgeschöpft werden. Dies zu ändern, ist eines der Hauptanliegen des ECM, heißt es weiter. Das kostenlose Angebot des JLU-Gründungszentrums wird daher stetig weiterentwickelt und ausgebaut, um die (angehenden) Gründerinnen und Gründer bestmöglich auf ihrem individuellen Weg in die Selbstständigkeit zu unterstützen. Neben der Gründungsberatung gibt es Mentoring-Programme, Lehrveranstaltungen zu Gründungsthemen sowie Idea Slams. Eine wichtige Rolle spielt zudem die Vernetzung der Gründungsinteressierten. Daher ist das ECM beteiligt am Start-up-Netzwerk Mittelhessen StartMiUp, einem Verbundprojekt der drei mittelhessischen Hochschulen unter dem Dach des Forschungscampus Mittelhessen, das im Rahmen von EXIST-Potentiale im Schwerpunkt "Regional vernetzen" vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert wird.

Cluster als Chance

Dass dies der richtige Weg ist, zeigt ein weiteres Ergebnis des Hessen Startup Monitors: Cluster bieten Chancen, und insbesondere regionale Netzwerke sind ein zentraler Erfolgsfaktor von Start-up-"Ökosystemen", so die JLU.

Der Hessen Startup Monitor wurde im Auftrag der Hessen Trade & Invest aus Wiesbaden durchgeführt. Er basiert auf einer Umfrage unter 142 regionalen Start-ups.