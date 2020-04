Statt Demo in Gießen: DGB lädt zum ersten virtuellen „Tag der Arbeit“

Solidarität in Corona-Zeiten: Der DGB wird seine Proteste diesmal auf Internet-Plattformen verlegen. (Foto: Moor)

GIESSEN - GIESSEN. Zum Tag der Arbeit am 1. Mai gehen üblicherweise tausende von Menschen auf die Straße. Doch dieses Jahr verzichtet der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zum ersten Mal seit seiner Gründung 1949 auf öffentliche Kundgebungen und Demonstrationen. Unter dem Motto „Solidarisch ist man nicht alleine“ werden dennoch auf Bundes- als auch lokaler Ebene Aktionen in den sozialen Medien stattfinden.

Dabei wurde die Entscheidung, 2020 auf „Präsenzveranstaltungen“ zu verzichten, schon am 20. März getroffen – lange bevor klar war, wie sich die Lage in Deutschland entwickelt. Einstimmig sei der Bundesvorstand dafür gewesen, erklärt DGB-Regionsgeschäftsführer Matthias Körner in einer Pressekonferenz. Damit wolle man zum einen Solidarität gegenüber Risikopatienten zeigen, denn die Veranstaltungen am 1. Mai „waren und sind egalitär“, dürfte die Teilnahme nicht von Eigenschaften wie dem eigenen Gesundheitsrisiko abhängen. Vermeidung von Menschenansammlungen seien ebenso solidarisch, weil eine Maßnahme zum Schutz der Gesundheit aller. In Deutschland seien Grundrechte lange nicht mehr gegeneinander ausgehandelt worden – dass Versammlungsverbote nicht ausgesprochen werden dürften, habe den DGB nicht bestärkt, Veranstaltungen abzuhalten, und die Entscheidungen dagegen nicht beeinflusst. Dennoch betonte der DGB, auch in Zukunft jeden Versuch zur Einschränkung von Grundrechten zu bekämpfen.

„Nur weil der Protest nicht auf der Straße stattfindet, fällt er nicht aus!“, unterstreicht Klaus Zecher, Kreisverbandsvorsitzender des DGB Gießen. Speziell, da 2020 ein besonderes Jahr darstelle, feiere man doch nicht nur 130 Jahre „Tag der Arbeit“, sondern auch 75 Jahre Befreiung vom Faschismus. Daher finde der Protest in anderer Form statt – mit Videoclips und Redebeiträgen in den sozialen Medien.

„Das Thema Corona erschlägt gerade alles“, kann Zecher jedoch auch feststellen, dass in der Gesellschaft im Zuge der Pandemie auch viele andere soziale und gesellschaftliche Themen stärker diskutiert würden. Außerdem habe der Begriff „Systemrelevanz“ eine ganz andere Bedeutung erhalten als beispielsweise in der Bankenkrise. Es seien Menschen in Berufen im Gesundheitswesen, der Lebensmittelversorgung und anderen Bereichen, die Sorge dafür tragen, dass die Gesellschaft weiter funktioniere. Dies müsse jedoch nicht nur mit Beifall belohnt werden, befand Susanne Pitzer-Schild (Geschäftsführerin ver.di Mittelhessen) dies zwar als schöne Geste, die Wertschätzung müsse sich jedoch auch in angemessener Entlohnung widerspiegeln, sei hier politisches Handeln gefragt.

Eine Forderung des DGB, so Klaus Zecher, sei, das Kurzarbeitergeld auf 80 Prozent hochzusetzen – schon allein, weil in Deutschland häufig bis zu 60 Prozent des Einkommens für Miete „draufgehe“ und längere Kurzarbeit eine soziale Schieflage nach sich ziehe. Nicht nur Betriebe, auch dort beschäftigte Menschen bräuchten Unterstützung. Steuergelder, mit denen Unternehmens-Subventionen finanziert werden, werden zum Großteil durch Arbeitnehmer eingenommen. Viele Arbeitgeber wollten diese Zuschüsse, seien aber nicht bereit, auf Tarifbindung einzugehen.

Zudem machte er darauf aufmerksam, dass viele Betriebe der „öffentlichen Daseinsvorsorge“, wie Krankenhäuser, ÖPNV oder Wasserversorgung, privatisiert seien – dort stattfindender Personalabbau bedeute mehr Rendite und Profit. Oliver Klein, Vorstand GEW Gießen, monierte außerdem, dass im Zuge der „Corona-Krise“ die Lehrerinnen und Lehrer lange nicht als systemrelevant galten, was gerade bei Kollegen mit zu betreuenden Kindern viel Unmut verursacht hätte. Von Ministerium und Schulleitungen kämen darüber hinaus widersprüchliche Informationen, gerade was den Schutz von Risikogruppen wie Schwangere oder Schwerbehinderte beträfe.

Gerade rund um den 8. Mai und den 75. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus trete der DGB den momentanen faschistischen und rassistischen Tendenzen entgegen. Auch Themen wie Flucht und Klimawandel dürften momentan nicht aus dem Blick geraten, fordert Klaus Zecher einen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbau hin zu einer „sozialen, ökologischen Industriegesellschaft“. Man dürfe im Rahmen von Corona nicht nur auf die Wirtschaft schauen, sondern müsse weiterhin zukunftsorientiert handeln.

Die Aktionen des DGB Mittelhessen umfassen eine Plakat-Aktion, eine Bus-Plakatierung in Marburg sowie die „ungehaltene Rede“ von Klaus Zecher, die am 1. Mai veröffentlicht wird – Gewerkschaftssekretär Robin Mastronardi ist gespannt, wie der erste virtuelle „Tag der Arbeit“ aufgenommen wird. Und für all diejenigen, die zu diesem Anlass schon lange gern etwas Besonderes machen würden, empfiehlt Matthias Körner eine einfache, aber überaus wirksame Maßnahme: „Werden Sie Gewerkschaftsmitglied!“