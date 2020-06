"Stay in touch": Gemeinsam durch die Krise

Jetzt teilen:

Giessen (red). Die Corona-Pandemie hat den wissenschaftlichen Alltag verändert. Wie fühlt sich derzeit die Forschungsarbeit im Homeoffice einer Nachwuchswissenschaftlerin und Mutter in Iowa (USA) an? Wie sieht die neue Realität und digitale Lehre in Medellin/Kolumbien aus? Welche Sorgen und Nöte plagen Kollegen in Bulgarien? In Forschung, Lehre und Wissenstransfer arbeiten Wissenschaftler der Justus-Liebig-Universität (JLU) mit zahlreichen Fachleuten auf der ganzen Welt zusammen. Um in der Zeit der Krise zusammenzustehen, hat das Institut für Politikwissenschaft der JLU nun die Initiative "Stay in touch" ins Leben gerufen. Auf der Homepage stellen Institutsmitglieder Interviews mit Kooperationspartnern online, um die internationale Zusammenarbeit sichtbar zu machen, teilt die Hochschule mit.