„Stecken in einem Dilemma“

Abschreiben unmöglich: Auch bei Präsenzklausuren an THM und JLU wird penibel auf den Abstand geachtet. Hinzu kommt die Pflicht, FFP2-Masken zu tragen.

REGION - Das kontroverse Diskutieren im Seminar passiert seit Monaten allenfalls via Bildschirm. Die fröhliche Lerngruppe in der Unibibliothek ist beinahe ebenso lange schon abgesagt. Und an das letzte gemeinsame Mensa-Menü mit anschließendem Plausch beim Espresso können sich viele Studierende kaum mehr erinnern. Aufgrund der Corona-Pademie findet das Studium an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) und der Justus-Liebig-Universität (JLU) nach dem Sommersemester nun auch im Winterhalbjahr „maximal digital“ und damit allein zu Hause vor dem Laptop statt. Und viele Lehrende machen den Lernenden bereits jetzt wenig Hoffnung darauf, dass sich die leeren Hörsäle und Gruppenräume ab April wieder füllen werden. Derweil haben beide Hochschulen mitgeteilt, dass vorgesehene Präsenzprüfungen weiterhin stattfinden werden. Selbstredend unter strenger Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Dagegen regt sich jedoch Widerstand vonseiten der Studierenden, die an beiden Hochschulen Unterschriftenaktionen gestartet haben.

Unter dem Motto „Klausuren – Online statt Präsenz“ wird an der JLU ausführlich um virtuelle Unterstützung der Petition gebeten, die bislang rund 3000 Unterzeichner gefunden hat. An der Technischen Hochschule wiederum ist die Forderung noch deutlicher formuliert: „Faire Prüfungsbedingungen für Studierende an der THM“ heißt es in dem recht kurzen Aufruf, den etwa 900 Personen unterschrieben haben.

„Ich kann die Wünsche inhaltlich verstehen, aber wir haben nicht die Möglichkeiten, allem abzuhelfen“, betont THM-Präsident Matthias Willems im Gespräch. Auch JLU-Präsident Joybrato Mukherjee kann die Sorgen nachvollziehen, „allerdings in beide Richtungen“. Denn es gebe eben auch viele junge Leute, die ihr Studium gern abschließen möchten und vielleicht wegen der Pandemie zuvor Prüfungen verschoben haben. „Diesen Studierenden bieten wir diese Option an.“ Diejenigen Hochschüler, die in ihrer persönlichen Risikoabwägung entscheiden, nicht teilzunehmen, könnten zu einem späteren Zeitpunkt diese Klausur nachholen, ohne dass ihnen Nachteile entstehen.

„Viele Studenten haben Corona-bedingt ihren Nebenjob verloren“, erinnert die THM-Petition. Und: „Es sollte möglich sein, auch risikofrei zu studieren. Die Prüfungen jetzt sind nicht nur fahrlässig, sondern auch unfair den Studierenden gegenüber.“ Warum Klausuren in Präsenz „unfair“ sein sollten, wird indes nicht konkretisiert. Dafür ist weiterhin zu lesen: „Eine virtuelle Alternative wäre die bessere Lösung. Falls das organisatorisch nicht möglich ist, sollte ein Freiversuch gewährt werden.“

THM-Präsident Matthias Willems vermag nicht zu erkennen, was „unfair“ daran sein könnte, wenn Studierende in großen Sälen der Hessenhallen oder der Kongresshalle an ihren Klausuren sitzen. „Wir stecken da schlicht in einem Dilemma.“ Die Hochschule versuche soweit irgend möglich, Online-Tests oder auch mündliche Prüfungen anzubieten. „Wir ermuntern unsere Kollegen, alternative Formen zu entwickeln.“ Bei einer Grundlagenklausur in Betriebswirtschaft oder Medizin mit vielen Teilnehmern sei das flächendeckend jedoch nicht realisierbar. „Dabei geht es natürlich auch um Fragen der Rechtssicherheit und der Überprüfbarkeit, wer tatsächlich die Prüfung ablegt“, stellt Willems klar. Zudem sei es auch für die Dozenten nicht zu schaffen, statt einer schriftlichen Arbeit beispielsweise 300 mündliche Befragungen anzusetzen. „Wir haben immerhin ein Pilotprojekt laufen, um Online-Klausuren auszuprobieren.“ Es sei aber nicht erreichbar, innerhalb kürzester Zeit alles umzustellen.

Zugleich versichert der THM-Präsident: „Die Präsenzprüfungen werden unter strengsten Hygieneregeln ablaufen.“ Mindestens zwei Meter Abstand werden eingehalten, und es gilt die Pflicht für jeden Teilnehmer, während der gesamten Zeit eine FFP2-Maske zu tragen. Bereits im Sommersemester seien schriftliche Arbeiten unter diesen Voraussetzungen durchgeführt worden. „Wir haben die Regeln insofern verschärft, dass nur noch FFP2-Masken zugelassen sind.“ Matthias Willems unterstreicht, dass die Hochschule darüber hinaus bemüht sei, die schwierige Situation der Studierenden zu berücksichtigen. Daher sei die Teilnahme an den Prüfungen freiwillig. „Es ist außerdem zulässig, noch kurz vor einer Klausur zurückzutreten.“ Der Senat habe auf Anregung des Allgemeinen Studierendenausschusses (Asta) ferner festgelegt, dass jenen Hochschülern, die ab dem Sommersemester 2020 eine Prüfung endgültig nicht bestanden hätten, auf Antrag ein Freiversuch eingeräumt werde.

„Durch die Präsenzprüfungen entsteht eine gewisse zusätzliche Mobilität“, räumt der 57-Jährige ein. Diese sei allerdings bei einem generellen „Freischuss“ noch größer. Das Präsidium nehme durchaus wahr, dass etliche Studierende aus finanziellen Gründen gar nicht erst nach Gießen gezogen seien oder inzwischen ihre Zimmer hier aufgegeben hätten. „Es ist uns klar, dass das eine Herausforderung ist“, sagt Willems. Und fügt hinzu: „Das Präsidium ist bei der Gestaltung des Hochschulbetriebs unter Pandemiebedingungen im ständigen Austausch mit den Fachschaften und erhält auch viel Zustimmung von den Studierenden.“

Die erforderliche Mobilität durch die Anfahrt zu Klausuren treibt offenkundig die JLU-Studierenden ebenfalls um. Denn viele Kommilitonen müssten aus Nicht-Risikogebieten nach Gießen kommen, das von den Behörden doch gerade als Risikogebiet eingestuft werde. Andere wiederum würden aus Gegenden mit hoher Inzidenz anreisen. Und weil nicht jeder über ein eigenes Auto verfüge, müsse der öffentliche Nah- und Fernverkehr genutzt werden. „Ob es vertretbar ist, mehrere hundert Studierende dieser Gefahr in der aktuellen Zeit auszusetzen, ist unserer Ansicht nach moralisch höchst fragwürdig, zumal dies nicht nur die Studierenden, sondern auch alle Außenstehenden, wie Familien und Mitreisende, betreffen würde.“ Obendrein sei „besorgniserregend“, dass die Klausuren in den Erziehungswissenschaften und weitere ähnlich große Prüfungen voraussichtlich Ende Februar oder Anfang März angesetzt werden sollen, während die Allgemeinen Schulpraktika bereits seit eineinhalb Wochen laufen. Folglich seien durch die Präsenzprüfungen auch Schulkinder und Lehrkräfte gefährdet. Deshalb werden nicht nur die Kommilitonen, sondern Schüler, Arbeitnehmer, Selbständige und „alle Menschen in Hessen“ aufgerufen, die Petition zu unterstützen. Schließlich sei es im Sommersemester auch bewerkstelligt worden, „einige Klausuren“ online zu schreiben. „Dies lässt bei uns Studierenden die Frage aufkommen, warum es bei den demnächst anstehenden Klausuren nicht möglich sein soll, diese online zu schreiben, obwohl sich die Situation drastisch verschlechtert hat.“ Dann könnten auch die Studierenden daran teilnehmen, die sich in Quarantäne aufhalten Die JLU solle daher das Gesundheitskonzept noch einmal überdenken.

„Neben dem bewährten Hygienekonzept hat das Präsidium in Absprache mit den Fachbereichen entschieden, die betroffenen Studierenden und Beschäftigten zusätzlich kostenlos mit FFP2-Masken auszustatten“, erläutert Joybrato Mukherjee aktuelle Überlegungen der Hochschule. Das gelte neben den Prüfungen ebenfalls für analoge Lehrveranstaltungen wie Laborpraktika. Darüber wurden alle Mitglieder der JLU in einer Rundmail informiert.

„Wenn wir von Präsenzprüfungen sprechen, geht es ausschließlich um Klausuren, in denen Studierende gemeinsam in einem festgelegten Zeitraum und unter Aufsicht eine schriftliche Prüfung verfassen. Zu dieser Prüfungsform gibt es derzeit keine digitale Alternative ohne technische und datenschutzrechtliche Probleme – übrigens auch nicht an anderen Hochschulen“, so Mukherjee. Und dies sei eben in vielen Studiengängen der einzige Weg zum Erwerb der Qualifikationsziele. „Zum jetzigen Zeitpunkt auf diese Klausuren zu verzichten, hieße, das Studium für alle zu verlängern – auch für diejenigen, die die Prüfungen jetzt ablegen möchten.“ Darüber hinaus bestehen natürlich in zahlreichen Studiengängen verschiedene Prüfungsformen, die digital absolviert werden können. „Wir geben das als Präsidium nicht vor, sondern die Fachbereiche können entscheiden.“ Alternative Formen wie etwa „Take-Home-Tests“, die nach der verabredeten Bearbeitungszeit online „abgegeben“ werden können, seien auch an der JLU inzwischen gängige Praxis. „Die Fachbereiche bemühen sich sehr darum, denn Präsenzklausuren unter Hygienebedingungen sind unglaublich aufwendig. Es braucht keiner Sorge zu haben, wir machen das aus Bequemlichkeit. Es existieren schlicht einzelne Kontexte, in denen wir das nicht ersetzen können.“