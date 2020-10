Steigende Corona-Zahlen für zu mehr Distanzunterricht in Gießen

Allein am Laptop: Bislang sind nur wenige Schüler Quarantäne-bedingt im Distanzunterricht. Symbolfoto: Shangarey/stock.adobe

GIESSEN - Zeitmangel der Lehrkräfte, fachfremdes Unterrichten, technische Probleme, Unklarheiten bei der Leistungsbewertung - aus Sicht des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) ist Distanzunterricht nicht mit Präsenzunterricht gleichzusetzen. Während die meisten Schülerinnen und Schüler unter verschärften Corona-Auflagen wieder die Schulbank drücken, sind Risikogruppen oder Mädchen und Jungen, die sich in Quarantäne befinden, darauf angewiesen, wieder zu Hause den Lernstoff aufzunehmen. Noch scheint die Zahl überschaubar zu sein, wie eine stichprobenartige Umfrage an Gießener Schulen ergab.

"Stand Freitag wurden nur vier Kinder zuhause beschult", erklärt Antje Mühlhans, Direktorin des Landgraf-Ludwigs-Gymnasiums (LLG). Sie geht jedoch davon aus, dass es im Hinblick auf die rasant steigende Zahl der Coronafälle in Stadt und Landkreis Gießen - bis Montag waren 13 Schulen betroffen - alsbald mehr werden. Es sei denn, es werde auch im Unterricht eine Maskenpflicht eingeführt. In der Allgemeinverfügung des Landkreises Gießen vom 16. Oktober hieß es noch, dass in Schulen ab der fünften Jahrgangsstufe "eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung mit Ausnahme des Präsenzunterrichtes im Klassenverband" gilt. Eine Woche später erfolgte die Ergänzung, dass "zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus im Landkreis Gießen in Zusammenhang mit dem Besuch von Schulen das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Präsenzunterricht im Klassenverband ab der 5. Jahrgangsstufe dringend empfohlen wird."

Videokonferenz

Die Erfahrung habe gezeigt, dass die Schüler(innen) ihre Masken aufziehen würden, wenn auch der Lehrer dies täte, betont Antje Mühlhans. "Jeder ist bei uns bemüht, eine Maske zu tragen", sagt sie. Für Lehrer, die nun - da Arbeitsformen wie Gruppenarbeit nur reduziert möglich sind - vermehrt frontal unterrichten müssen, stelle dies eine große Herausforderung dar. "Die Kollegen müssen lauter reden, da die Maske die Stimme dämpft."

Was das Lüften betrifft, hält sich das LLG an die Vorgabe des Kultusministeriums, alle 20 Minuten eine Stoßlüftung durchzuführen. Einige Lehrer würden sogar die Fenster während des kompletten Unterrichts offenhalten, soweit dies möglich sei.

Sollten vermehrt Schüler den Distanzunterricht in Anspruch nehmen, wird das LLG pro Jahrgang aus einer Klasse den Unterricht per Videokonferenz übertragen. Hier könnten sich dann die Schüler von zuhause aus mit einem digitalen Endgerät einloggen. "Die anderen Schüler und deren Eltern müssen dem allerdings zustimmen", betont die Schulleiterin.

Bei weiterhin steigenden Zahlen wünscht sich Antje Mühlhans allerdings Unterricht im Halbmodus. "Wir haben vor den Sommerferien sehr gute Erfahrungen damit gemacht", unterstreicht sie. "Unser kleinster Klassenraum für die Oberstufe umfasst nur 39 Quadratmeter und wird von bis zu 25 Schülern genutzt. Ich hätte bei halber Belegung ein besseres Gefühl."

Acht Kinder der Ricarda-Huch-Schule nehmen aktuell den Distanzunterricht wahr. "Zum Teil treffen sie sich mit den entsprechenden Lehrern, wenn ansonsten niemand in der Schule ist", erklärt Schulleiter Peer Güßfeld. Auch der große Schulgarten biete reichlich Platz für Gespräche. "Wir unterstützen Schüler und Eltern beim Homeschooling", betont er. Auf Dauer sei dies aber keine befriedigende Lösung.

Nur zwei von 200 Schüler(innen) können derzeit die Pestalozzischule nicht besuchen. "Wir stehen per Mail mit den Eltern in Kontakt, leiten Aufgaben und Inhalte weiter", hebt Leiterin Katja Lepper hervor. Da die Grundschüler im Klassenverband bleiben, könne auf Masken verzichtet werden. Ausnahme: Die Kinder kämen sich näher, zum Beispiel bei Gruppenarbeiten. "Gerade bei Grundschülern spielt Mimik eine ganz große Rolle", weiß sie. In jedem Klassenraum lasse sich mindestens ein Fenster öffnen, sodass auch Stoßlüften gewährleistet sei. "Leider sind einige Fenster zugeschraubt", bedauert Lepper.

Mimik wichtig

"Gerade in der Förderschule ist der direkte Kontakt mit den Schülern wichtig", sagt Sabine Wießner-Müller, Leiterin der Helmut-von-Bracken-Schule. Zum Glück halte sich die Anzahl der Distanz beschulten Kinder in Grenzen. "Wir haben vier Risikopatienten sowie zwei Kinder, die wegen eines Falls in der Klasse ihrer Geschwister in Quarantäne sind."

Die Schule habe ein Kommunikationskonzept, bestehend aus Videokonferenzen, Erklärvideos und Materialien, die von den Eltern abgeholt werden, zum Homeschooling erarbeitet. Im Rahmen eines Pädagogischen Tages habe man sich ausgiebig mit dem Thema Digitalisierung auseinandergesetzt. Auch an der Bracken-Schule wird alle 20 Minuten sowie vor und nach den Pausen gelüftet. Da die Schule in einem Passivenergie-Haus untergebracht sei, schalte sich zusätzlich eine Lüftungsanlage ein.

Zurzeit seien einzig im Wahlpflichtunterricht Masken Pflicht. Allerdings würde man den Schülern dringend empfehlen, diese auch im Klassenverband zu tragen. Da Mimik und Gestik gerade bei sprachbeeinträchtigten Schülern eine wichtige Rolle spielten, sei man dabei im Unterricht Face-Shields einzusetzen.

Die Gymnasiastin Lea, seit einigen Wochen im Distanzunterricht, wird in dieser Woche ihre erste Arbeit seit Langem in der Schule schreiben. Die 15-Jährige fühlt sich gut vorbereitet: "Es ist nicht viel anders als normalerweise, nur dass ich in einem anderen Raum als meine Klassenkameraden sitze und nicht direkt durch die Lehrerin beschult wurde. Meine Lehrerin hat mir Arbeitsmaterialien über "Google-Classroom" zukommen lassen. Leider haben mir nicht alle Lehrer die Unterrichtsinhalte auf diese Weise geschickt. Obwohl ich mit der Situation gut klar komme, wünsche ich mir eine Rückkehr zur Normalität."