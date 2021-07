Steinzeug, Porzellan, Irdenware in Gießen zu bestaunen

Kontakte knüpfen: Galeristen und Besucher im Gespräch, im Vordergrund stehen Arbeiten von Uschi Hönig. Foto: Hahn-Grimm

GIESSEN - "Endlich zurück in der analogen Wirklichkeit", lautete das Motto der Veranstaltung im Unteren Hardt-hof. Kunst zum Anfassen, Keramik in allen Schattierungen und Formen gab es zwei Tage lang auf der Wiese vor dem Atelier des Hardthofs zu bewundern und auch zu kaufen. Strahlendes Sonnenwetter und die malerische Architektur der ehemaligen Brauerei brachten die kleinen Kunstwerke erst richtig zur Geltung. Der Oberhessische Künstlerbund (OKB) hatte bereits zum zweiten Mal zu diesem Format eingeladen; im Atelier konnten zudem die Arbeiten von vier bildenden Künstlern besichtigt werden.

Eine Auswahl hochkarätiger keramischer Werkstätten zeigten ihre neuen Arbeiten. So präsentierten Karin Schweikhard (Maulbach), Michael Limbeck (Rabenau), Karl-Heinz Till (Hofgut Appenborn) und Berthold-Josef Zavaczki (Gießen) ihre aktuellen Arbeiten aus dem Holzbrand wie aus dem Gasofen. Während Tills Holzbrandstücke aus Steinzeug und Porzellan durch ihre phantasievolle Vielfalt locken, bezaubern Karin Schweikhards Arbeiten durch wunderbare Farben, erzeugt durch aufwändige Glasurschichtungen. Schalen und Vasen in allen Blau und Beigeschattierungen gewinnen sofort das Auge des Betrachters.

Zavaczkis große Objekte verweisen auf einen hervorragenden Dreher an der Töpferscheibe, der es versteht, neben kunstvollen Doppelwandgefäßen auch feine Teeschalen herzustellen. Letztere erinnern in ihrer Transparenz an ihre koreanischen Vorbilder. Doch auch robuste kleine Alltagsgegenstände ziehen die Aufmerksamkeit der Betrachter auf sich. Sebastian Scheid aus Büdingen zeigt neben Porzellan-Unikaten auch diesmal wieder japanisch anmutende Gefäße und Stabvasen, die er wie ein Bildhauer, aus einem Batzen Ton herausschneidet.

Jutta Owczarek und Thomas Dunschen (Cölbe) präsentieren Gartenobjekte und Gebrauchskeramik aus Irdenware, hergestellt mit der Präzision einer hessischen Traditionswerkstatt. Die einzelnen Stücke glänzen mit ihren ausgewählten Glasuren in einer frischen Leichtigkeit.

Einen ganz anderen Stil zeigt Mechthild Poschlod (Kassel). Ihr Arbeiten zeichnen sich durch die klare Formen der modernen Klassik aus und strahlen durch ihre dezente Farbgebung große Ruhe aus. Uschi Hönig aus Reinheim (Odenwald) bietet neben Gedrehtem auch großformatige Steinzeugschalen und Vasen an, die frei aufgebaut sind. Besonders hübsch die Blätter- und floralen Motive, mit denen viele Objekte dekoriert sind.

Bleibt noch Norbert Grimm aus Alsfeld zu nennen, dessen Arbeiten am meisten im Bereich der Kunst angesiedelt sind. Er präsentiert niedrig gebranntes Porzellan sowie eine Symbiose aus Plastiken und Skulpturen, die er in den vergangenen Jahren angefertigt hat. So hatte ein Rundgang über die sommerliche Freifläche für jeden etwas zu bieten. Bei Kaffee und Kuchen wurden Erfahrungen ausgetauscht und Kontakte gepflegt. Ein nettes kleines Format, das sich seinen Platz im Veranstaltungskalender von Gießen erworben hat.

Da bleibt abschließend noch ein Besuch in der Galerie des Unteren Hardthofs, wo (in vorgeschriebenen Corona-Abstand) die Werke von vier Künstlern zu sehen sind. Andreas Rück zeigt großformatige Malerei an der hinteren Wand, zur Ergänzung finden sich Objekte von Angelika Nette im Vordergrund. Auf der Galerie zeigt Hans-Jürgen Hädicke kirchenkritische Arbeiten aus Papier, die durch ihre berstenden Kreuze auffallen. Dieter Hoffmeister stellt noch einmal sein Foto eines toten Fuchses aus. Zu sehen ist weiterhin die Nachbildung eines DDR-Hochhauses, das von Wespennestern überwuchert ist. Auch weitere Arbeiten lassen sich unter dem Begriff "Kritik am modernen Städtebau" zusammenfassen.

Die Galerie-Ausstellung ist nach der Keramikschau noch von Dienstag bis Freitag von 16 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 11. Juli, von 15 bis 18 Uhr zu sehen.