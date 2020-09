Stelle des Behindertenbeauftragten der Stadt Gießen weiter vakant

Jürgen Becker

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (rsc). "Ist nicht mein Dezernat. Bin da leider nicht involviert." Bürgermeister Peter Neidel konnte sich da geschickt aus der Schusslinie ziehen. Bei der öffentlichen Sitzung des Beirates für die Belange von Menschen mit Behinderungen (kurz: Behindertenbeirat) sollte er unter anderem zur Vakanz der Stelle des Behindertenbeauftragten der Stadt Stellung beziehen.

Corona-bedingt wurde im Stadtverordnetensitzungssaal getagt. Der bisherige Behindertenbeauftragte Jürgen Becker hatte bereits vor einem Jahr angekündigt, ab dem Frühjahr dieses Amt nicht mehr ausüben zu wollen. Mit auf den Weg gegeben hatte er dabei, dass "zweimal fünf Stunden die Woche" zu wenig für so eine Stelle sei, um wirklich etwas bewegen zu können.

Dabei geht es nicht nur darum, bei allen Bauvorhaben in der Stadt die Baupläne daraufhin zu prüfen, ob sie behindertengerechten Anforderungen entsprechen. Das betrifft barrierefreie Zugänge ins Haus, in die gewerblich oder privat genutzte Wohnung, innerhalb der Räume, behindertengerechte Toilettenanlagen in gewerblich oder amtlich genutzten Immobilien. Und auch, dass bei Mehrfamilienhäusern 20 Prozent der Wohnungen barrierefrei sein müssen.

Als Beispiel wurden in der Sitzung die geplanten 60 Wohneinheiten genannt, die am Reichensand/Ecke Bahnhofstraße (früher Samen-Hahn) entstehen sollen. Hier müssten mindestens zwölf Wohnungen barrierefrei sein. Außer solchen "Begutachtungen" bliebe, so Becker damals, zu wenig Zeit für vieles andere.

Nun wollte Sven Germann, Vorsitzender des Behindertenbeirates, vom anwesenden hauptamtlichen Magistratsmitglied Neidel einiges wissen, was die neue Ausgestaltung der Position betreffe. Welcher Stellenumfang vorgesehen sei? Ob auf halbtags aufgestockt werde? Wie die Stellenbewertung aussehe? Ob eine Stellenausschreibung erfolgt sei? Nachdem es hierzu keine Antworten gab, formulierte der Beiratsvorsitzende seine diesbezügliche Kritik allerdings stark zurückhaltend: "Hätte mir schon gewünscht, dass man da ein bisschen entschlossener vorgeht. Seit unserer letzten Sitzung im März, also vor einem halben Jahr, hatten wir die gleiche Situation wie heute."

Neidel schlug vor, dass der Beirat beim Amt für soziale Angelegenheiten um eine schriftliche Stellungnahme bitten solle. Bei der nächsten Beiratssitzung am 10. Dezember soll dann über den Stand berichtet werden. Ob die Stadt diese Vakanz als nicht so problematisch sieht? Darüber konnte an dem Nachmittag lediglich spekuliert werden. Foto: Schäfer