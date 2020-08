Stellenabbau bei Poppe - Zehn müssen gehen

Archivfoto: Lemper

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEnAls "Baustein für die Zukunft" haben sich die Insolvenzverwaltung und der Betriebsrat auf ein Personalkonzept für die zur Veritas Gruppe gehörende Poppe GmbH verständigt. Die Betriebsparteien haben sich unter Beteiligung der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie nach vier Verhandlungsrunden darauf geeinigt, am Standort Gießen zehn Mitarbeitern zu kündigen. Zwischenzeitlich war ein deutlich höherer Stellenabbau prognostiziert worden. Derzeit sind in Gießen 244 Mitarbeiter beschäftigt.

"Innerhalb weniger Wochen haben wir gemeinsam ein gutes Ergebnis erreicht, sowohl für die Arbeitnehmer als auch für das Unternehmen", unterstrich Restrukturierungsexperte Dr. Jan Markus Plathner, der seit Ende Juli Insolvenzverwalter der gesamten Veritas Gruppe ist. "Es waren lösungsorientierte Gespräche, die deutlich machen, dass die Poppe-Mitarbeiter bei der Sanierung hinter ihrem Unternehmen stehen. Im laufenden Investorenprozess ist dies ein starkes Argument." Erste Angebote lägen bereits vor. Potenzielle Käufer interessierten sich sowohl für die gesamte Veritas Gruppe als auch für die einzelnen Unternehmen.

Der Poppe-Betriebsrat teilte in einer eigenen Pressemitteilung mit, dass er sich für eine maximal sozialverträgliche Gestaltung des Personalabbaus unter Ausnutzung aller alternativen Möglichkeiten ausgesprochen und bereits in der ersten Verhandlungsrunde ein Konzept vorgestellt habe, dass auf eine minimale Anzahl an unmittelbaren Kündigungen ausgelegt war. Anfänglich sei durch die Insolvenzverwaltung nämlich ein Personalabbau in einer Größenordnung von etwa 40 Mitarbeitern in den Raum gestellt worden.

Im Vorfeld der ersten Verhandlung zum Interessenausgleich und dem zugehörigen Sozialplan habe sich die Situation dann nochmals verschärft und zwischenzeitlich sei sogar ein Abbau von bis zu 55 Stellen prognostiziert worden. Am Ende habe man angesichts der kritischen Lage die bestmögliche Lösung gefunden. Dieses Ergebnis habe nur zustande kommen können, weil sich der Betriebsrat mit der Insolvenzverwaltung auf die Einführung einer 35-Stunden-Woche ab 1. Januar 2021 geeinigt habe. Die Einführung der 35-Stunden-Woche ist noch von der Zustimmung der Gewerkschaft IGBCE abhängig.