Sternmärsche und Kundgebungen

GIESSEN - (red). Aufgrund einer Versammlung zum Thema „Klimastreik“ der „Fridays for Future“-Bewegung kommt es am Freitag, 24. September, zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Betroffen von der Aktion ist in der Zeit von 12.15 bis etwa 15.30 Uhr die gesamte Innenstadt. Es finden ein Sternmarsch und ein Aufzug aus den Zusammenkünften des Sternmarsches statt.

Für den Sternmarsch sind folgende Aufzüge geplant: Der erste Aufzug beginnt um 12.15 Uhr in Gießen vor der Osthalle im Karl-Reuter Weg. Die Wegstrecke verläuft über die Otto-Behaghel-Straße, Klingelbachweg, Schiffenberger Weg, Bismarckstraße, Ludwigstraße, Ludwigplatz bis Berliner Platz/Rathausvorplatz. Der zweite Aufzug beginnt um 12.15 Uhr auf dem Gelände der Theodor-Litt-Schule. Die Wegstrecke verläuft über Wiesecker Weg, Marburger Straße, Nordanlage, Ricarda-Huch-Schule, Nordanlage, Oswaldsgarten Neustadt, Marktplatz, Schulstraße, Neuen Bäue auf den Berliner Platz/Rathausvorplatz. Der dritte Aufzug beginnt um 12.15 Uhr auf dem Gelände der Aliceschule.

Die Wegstrecke verläuft über den Gleiberger Weg, Krofdorfer Straße, Rodheimer Straße, Oswaldsgarten, Neustadt, Marktplatz, Schulstraße, Neuen Bäue bis zum Berliner Platz/Rathausvorplatz. Alle Aufzüge enden um 13 Uhr auf dem Berliner Platz/Rathausvorplatz.

Der gemeinsame Aufzug, der sich aus dem Sternmarsch und weiteren Teilnehmern zusammensetzt, beginnt um 13.20 Uhr am Berliner Platz/Rathausvorplatz und endet gegen 15.30 Uhr auch wieder dort.

Die Strecke führt über den Anlagenring von der Südanlage, Westanlage, Nordanlage, Ostanlage zum Berliner Platz/Rathausvorplatz. Es sind verschiedene Zwischenkundgebungen auf der Kreuzung Berliner Platz/Anlagenring, Selterstor und Oswaldsgarten mit einer Dauer von jeweils bis zu zehn Minuten eingeplant. Es werden insgesamt bis zu 1000 Teilnehmer erwartet.

Durch die Aufzüge kommt es auf den Aufzugsstrecken zu Verkehrsbehinderungen und Beeinträchtigungen des öffentlichen Personennahverkehrs. Den Aufzügen steht auf der Wegstrecke eine komplette Fahrbahnseite zur Verfügung, auf dem Anlagenring werden in einer Fahrtrichtung beide Fahrspuren genutzt.