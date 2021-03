Stiftungsgeld für Sportvereine

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Einer über 200 Jahre alten Stiftung, ursprünglich als „Fonds für Findel- und verlassene Kinder der Provinz Rheinhessen“ gedacht, ist es zu verdanken, dass heimische Sportvereine auch in diesem Jahr wieder unterstützt werden können. Aus Mitteln der „Stiftung für die Deutsche Jugend“ werden Gelder für den Kauf von Sport- und Trainingsgeräten wie Bälle, Netze und Trikots bereitgestellt, für die es keine sonstigen öffentlichen Zuwendungen gibt. Dem Regierungspräsidium Gießen stehen hierfür in diesem Jahr rund 1350 Euro zur Verfügung. Die Vereine können sich ab jetzt bewerben – auch wenn der reguläre Sportbetrieb wegen der Corona-Pandemie noch nicht wieder möglich ist.

Vereine und Initiativen, die sich aktiv in der Jugendarbeit engagieren, können Anträge auf Zuwendungen bis Freitag, 30. April, formlos beim Regierungspräsidium Gießen per Post (an Mareike Schmidt, Landgraf-Philipp-Platz 1-7, 35390 Gießen) oder per E-Mail (oeffentlichkeitsarbeit@rpgi.hessen.de) einreichen. Neben dem Verwendungszweck sollten dabei kurze Angaben über den Verein mit der Zahl der Aktiven und dem Anteil an Jugendlichen sowie Art und Umfang der Jugendarbeit genannt werden.

Für weitere Informationen steht Mareike Schmidt als Ansprechpartnerin im RP Gießen (Telefonnummer 0641/303-2105) zur Verfügung.