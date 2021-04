Stimmungsbild in Gießen zwischen Verzweiflung und Zuversicht

Menschenleere Einkaufsstraße: Bis im Seltersweg wieder Getümmel herrscht, wird noch einige Zeit vergehen. (Symbolfoto: Jung/Archiv)

GIESSEN - Seit dem 16. Dezember 2020 herrscht in Deutschland der sogenannte „harte Lockdown“. Der Inhalt dieses Lockdowns ist bekannt und über die Wirksamkeit wird heftig debattiert, vor allem im Hinblick auf Lockerungen. Doch wie ist die Stimmung hinsichtlich der aktuellen Situation? Blicken die Gießener noch durch und wie beurteilen Menschen die Impfstrategie und die Bereitstellung von Tests? War es aus Sicht der Gießener richtig, ab März wieder zu öffnen – und wie kommt das Hin und Her zwischen Lockerung und Lockdown in der Bevölkerung an? Acht Menschen berichten über ihre Erfahrungen und Gedanken.

Thomas Michaelis (34, Gießen): „Die Stimmung finde ich persönlich katastrophal. Die Menschen laufen sprichwörtlich ‚auf dem Zahnfleisch‘ und ich selbst blicke nicht mehr wirklich durch. Zwar bin ich der Meinung, dass der Lockdown die richtige Entscheidung war, aber die Umsetzung hätte man anders lösen können. Ich hatte im Dezember gehofft, dass ich Ostern wieder an die Ostsee in den Urlaub kann, aber das kann ich vergessen. Das Einzige, was man gefühlt noch uneingeschränkt darf, ist arbeiten“.

Chris Hofmann (18, Klein-Linden): „Ja, die Lage ist vollkommen für die Füße. Ich kann nirgends feiern gehen, kann nicht mit meinen Leuten chillen und alles, was an Konzerten und Events im Sommer stattfinden sollte, ist abgesagt. Schule ist ein einziges Chaos. Erst auf, dann zu, dann wieder auf und dann vielleicht doch wieder zu. Ich sehe hier keine Struktur und langsam macht es einfach keinen Bock mehr. Dann findet Lösungen und fangt an, die Leute wieder rauszulassen. So kann es echt nicht abgehen.“

Hannelore Rothmann (77, Gießen): „Ich und mein Mann wurden letzte Woche geimpft. Das hat super funktioniert, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich es unfair finde. Man hätte das alles anders lösen können. Die, die sich impfen wollen, sollten sich anmelden können und nicht warten müssen. Unsere Nachbarn gehen für uns einkaufen, raus müssen wir nur zum Spazieren oder für Arztbesuche. Ich blicke bei den ganzen Regeln nicht mehr ganz durch, schon seit Weihnachten nicht. Sie sollten aufhören, dass jedes Bundesland ihre eigenen Regeln macht und das endlich zentral lösen, damit wäre uns allen geholfen. Hier herrscht doch langsam nur noch ein endloses Chaos und damit ist keinem geholfen.“

Matthias Speckmann (57, Rödgen): „Der Fehler begann doch schon im November mit diesem ‚Lockdown light‘. Das hätte man einfach hart durchziehen sollen wie in Spanien oder Italien und dann hätten wir eben mal kein Weihnachten gefeiert. So haben wir aber seit Dezember Lockdown, die Geschäfte gehen kaputt, die Leute haben kein Bock mehr, mich eingeschlossen. Ich habe zwei Wochen Mallorca gebucht, aber die Regeln sind ja strenger als hier in Deutschland. Deswegen schaue ich mal, ob ich wirklich fliege. Wenn der Karren eh so im Dreck steckt, dann kann man eigentlich auch direkt alles wieder aufmachen und den schwedischen Weg gehen.“

Leon Herrmann (42, Gießen): „Ich würde mich so gerne impfen lassen, darf aber noch nicht. Das macht mich unfassbar wütend. Ich bin seit März letzten Jahres im hybriden Homeoffice, also teilweise im Büro und teilweise zu Hause. Ins Büro darf ich nur noch mit negativem Schnelltest, die Stimmung bei mir im Büro ist unterirdisch. Der menschliche Kontakt fehlt einfach, ich blicke genauso wenig durch wie meine Kollegen. Die Öffnungen waren eine Farce und haben nicht wirklich dafür gesorgt, dass positive Stimmung aufkommt. Wir haben hier zwei Kinder zu Hause, die wir noch im Homeschooling bespaßen müssen. Es ist einfach nur noch ermüdend und ich freue mich, wenn es vorbei ist“.

Leonie Schröder (24, Pohlheim): „Studium im Homeoffice, Arbeiten im Homeoffice, alles im Homeoffice. Nirgends sieht man noch einen Ausgleich. Ich blicke bei den Regeln nicht durch. Gerne würde ich mich impfen lassen, aber das ist ja in meinem Alter noch so gut wie unmöglich. Warum dürfen wir nicht Nachrücker für diejenigen sein, die ihre Termine nicht wahrnehmen? Es ist alles nur noch chaotisch und die Lockerungen waren doch auch witzlos, ganz im Ernst. Allein shoppen im Kaufhaus; vor Corona hätte ich das cool gefunden, so war es einfach nur komisch. Ich finde es cool, dass Tests bereitgestellt werden, aber allein die Verteilung ist doch auch schon wieder so chaotisch, wie man es seit dem Lockdown gewöhnt ist. Es wurden sehr viele Fehler gemacht und auch einige auf Kosten der jungen Generation. Es macht einfach keinen Spaß mehr und ich wäre dafür, dass wir eine geeignete Kombination aus Schnelltests, Terminen und Impfungen finden, damit wir bald wieder einen normalen Alltag haben.

Kurt Weißmann (87, Gießen): „Ich selbst kriege vom Lockdown kaum noch etwas mit, einen Durchblick brauche ich nicht. Meine Kinder und Enkel versorgen mich, meine Frau ist seit sieben Jahren tot und muss das hier zum Glück nicht erleben – sie war sehr unternehmungsfreudig und wäre vermutlich wahnsinnig geworden. Ich war in der ersten Gruppe für die Impfung und das hatte super geklappt. Ich vermisse langsam meine Skatgruppe, wir konnten seit Ausbruch der Pandemie nicht mehr zusammen spielen“.

Christina Groß (44, Lützellinden): „Ich finde den Lockdown klasse und ehrlich gesagt nicht hart genug. Die Lockerungen hingegen fand ich absolut falsch und ich bin froh, dass die wieder zurückgenommen werden. Lockerungen kann es erst dann geben, wenn wir ein passendes Konzept und genug Impfstoff haben. Klar, ich kann verstehen, dass viele mit der Situation unzufrieden sind, aber bei mir selbst hat sich kaum etwas verändert. Ich gehe weiter wie gewohnt arbeiten, Homeoffice betrifft mich nicht. Wir als Familie haben nach Ostern zwei Wochen Urlaub gebucht und auch bei meinem Mann und den Kindern geht alles fast wie gewohnt. Ich verstehe die Aufregung nicht.“