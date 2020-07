Stipendien für zwei Gießener Liebigschüler

Jetzt teilen:

GIESSEN (red). Drei Stipendien und 13 200 Euro für junge Talente aus Gießen und Wetzlar vergaben jüngst die "Stiftung fit" und Dr. Wolfgang Lust. Die beiden Gießener Liebigschüler Jan Penner und Julius Debus erhielten dabei jeweils 3600 Euro, Christian Krieger von der Goetheschule Wetzlar 6000 Euro. Alle drei Gewinner werden im Herbst das Studium der Physik an der Technischen Universität Darmstadt beginnen. Die Bewerber konnten die Jury mit ihrer Begeisterung und ihrem umfassenden Wissen faszinieren und überzeugen. "Es ist wunderbar, zu sehen, dass Schüler neben der Schule ihren Forscher- und Erfindergeist vertiefen und sich nebenbei auch in sozialen Bereichen aktiv einbringen", so Lust.

Ziel der Förderung ist es, junge, motivierte und naturwissenschaftlich interessierte Abiturienten bei der Aufnahme ihres Studiums zu fördern und zu unterstützen. Durch das Stipendium können sie ihren Fokus komplett auf ihr Studium richten und auch ein Studium außerhalb der Heimatregion ist einfacher realisierbar. Vergeben werden die Stipendien von der Stiftung für angewandte Forschung, Innovation und Transfer (fit), zweckgebunden finanziert werden sie durch den Unternehmer Wolfgang Lust.