Stolpern mit Kopf und Herz: Weitere Gedenksteine in Gießen verlegt

Die Stolpersteine in der Westanlage erinnern an Familie Rosenbaum, in der Bahnhofstraße an die Familie von Nathan Goldschmidt - hier mit seinen Töchtern.

GIESSEN - Gießen. Den Opfern verfolgter und ermordeter Bürger einen Namen geben, sie sichtbar für alle machen. Das möchten die Stolpersteine. 154 von ihnen wurden an 54 Orten in Gießen bereits verlegt. Gestern kamen 14 weitere an vier Stellen hinzu. Die Aktion war aufgrund von Corona bereits zweimal verschoben worden, und auch dieses Mal hieß es bangen, ob die "stille Verlegung" stattfinden kann. "Die Genehmigung kam erst heute Nacht", berichteten Monika Graulich und Christel Buseck, die gemeinsam mit Ursula Schroeter die Koordinierungsgruppe bilden.

"Zunächst einfach nur Steine, gewinnen die Stolpersteine an Bedeutung, wenn sie erst im Boden liegen", erklärte Monika Graulich. "Sie rufen uns dazu auf, uns an jeden einzelnen Menschen zu erinnern, dem Grausames passiert ist", betonte Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz. "Wir sollen mit Kopf und Herz über sie stolpern." Die Steine würden an den letzten freiwillig gewählten Wohnorten der Opfer - neben Juden auch Sinti, Jenische und Menschen, die sich dem Unrechtsregime widersetzt haben - verlegt und bildeten gemeinsam das größte dezentrale Mahnmal Deutschlands.

Die neunte Verlegung in Gießen begann in der Bahnhofstraße 58. Dort hatte einst die Familie von Nathan Goldschmidt gelebt, der 1913 aus Bad Nauheim nach Gießen kam. Wie Christel Buseck sehr anschaulich berichtete, war er im Ersten Weltkrieg verletzt worden und hatte danach verschiedene Tätigkeiten ausgeübt. 1919 heiratete er Rosa Stern, mit der er drei Töchter, Helene, Ruth Regina und Berta Hildegard, bekam. Als seine Frau im September 1933 starb, heiratete er - damals keine Seltenheit - Lina Stern, die Schwester seiner verstorbenen Frau. Christel Buseck zeigte ein Foto der damals noch glücklichen Familie.

Merci: Von Beginn an ist Leo Vogel vom Tiefbauamt bei der Stolperstein-Verlegung dabei gewesen. Christel Buseck (links) und Monika Graulich bedanken sich bei ihm.

Am 30. September 1942 wurden Nathan Goldschmidt, seine Frau sowie die Töchter Ruth und Berta über Darmstadt in das besetzte Polen deportiert und ermordet. Helene ging 1940 nach Mainz. Sie wurde am 25. März 1942 ab Darmstadt nach Piaski (Polen) deportiert und ermordet. Nathan Goldschmidt selbst hatte zwei Brüder. Doris Sertel, die Enkelin des jüngeren Bruders Daniel, nahm mit ihrem Mann Gernot und ihrer Tochter Anna an der Verlegung in Gießen teil.

Ein sehr emotionaler Moment für die Familie aus Solms. "Jetzt haben wir endlich einen Ort, an dem wir uns an die Verstorbenen erinnern können", erklärte Doris Sertel, die sich sehr mit der Familiengeschichte befasst und vieles hierzu aufgeschrieben. "Vielleicht wird daraus ja mal ein Buch", sagt sie. Die Eindrücke ihrer Reise nach Israel hat sie bereits in ihrem Buch "Israel, meine Reise ins verheißene Land" festgehalten. Ihr Großvater sei mit einer Protestantin verheiratet gewesen und erst recht spät nach Theresienstadt gekommen, wo er dann nur knapp dem Tod entgangen sei.

Die nächste Station - Westanlage 46 - war nur wenige Fußminuten entfernt. Vor dem ehemaligen Eingang des roten Backsteinhauses wurden Stolpersteine für Isidor, Dora, Alice und Marianne Rosenbaum verlegt. Isidor Rosenbaum war 1888 mit seinen Eltern aus Rodheim-Bieber nach Gießen gekommen. Ab 1912 hatte die Familie in der Westanlage 46 gelebt. Hier war auch der Standort der Firma Samuel Rosenberg und Söhne, "Fruchthändler, Mehl-, Futter- und Dungstoffhändler im Großen". Mit seiner Frau Dora, geborene Sternberg aus Weilburg, hatte er zwei Töchter: Die 1916 geborene Alice, und Marianne, die sechs Jahre später das Licht der Welt erblickte. Alice konnte in die USA flüchten, während ihre Eltern und ihre Schwester deportiert und ermordet wurden. Alice, die zeitweilig in Berlin im Krankendienst arbeitete und der 1938 von Hamburg aus per Schiff die Flucht in die USA gelang, hat versucht, auch für ihre Familie eine Ausreise zu organisieren. Leider ohne Erfolg.

In der Dammstraße 44 wurden zwei Steine für die Geschwister Charak verlegt. Die Eltern von Sophie (geboren 1894) und Leon (geboren 1899) kamen 1899 von Frankfurt nach Gießen. Ursprünglich stammten sie aus Stojanow (Galizien/Österreich). Sophie betrieb einen Handel für Damen-, Herren- und Kinderkonfektion, für Wäsche und später auch für Möbel. Ab 1936 war sie gezwungen, mehrfach umzuziehen. Zuletzt lebte Sophie in der Walltorstraße. Von dort wurde sie über Darmstadt nach Polen deportiert und ermordet. Leon hingegen lebte nur kurze Zeit in Gießen. Anhand der Opferliste Gießener Juden (Knauß, Erwin: Die jüdische Bevölkerung in Gießen 1933 -1945) lässt sich sein Lebensweg nicht nachzeichnen. Fest steht aber, dass Leon von Gurs (Frankreich) über Drancy (ebenfalls Frankreich) deportiert und am 4. September 1942 in Auschwitz ermordet wurde.

Die letzten drei Stolpersteine wurden dieses Mal in der Dammstraße 32 zur Erinnerung an Johanna, Manfred und Siegmund Rosenbaum verlegt. Manfred Rosenbaum war in Rodheim-Bieber geboren. Am 1. August 1933 emigrierte er nach Frankreich, wo er nach Besetzung des Landes in ein Lager interniert und 1944 in das Konzentrationslager Buchenwald deportiert wurde. Der Kaufmann überlebte die schwere Zeit hinter Stacheldraht, erlebte die Befreiung des Konzentrationslagers am 11. April 1945, verstarb dann aber am Ende seiner Kräfte nur zwei Wochen nach Ende des Krieges. Seine Mutter Johanna Rosenbaum kam in Aßlar zur Welt. Sie betrieb später einen Wursthandel und lebte bis 1939 in der Dammstraße 32. Von dort wurde sie in das "Gettohaus" in der Walltorstraße 48 eingewiesen. Am 30. September 1942 wurde sie deportiert und ermordet. Auch Onkel Siegmund Rosenbaum wurde in das "Gettohaus" eingewiesen, von dort aus erfolgte die Deportation über Darmstadt nach Theresienstadt, wo auch er sein Leben lassen musste.

Von Beginn der Stolpersteinverlegung an war Leo Vogel vom Gießener Tiefbauamt dabei. Bei der nächsten Verlegung wird er von Günther Petri abgelöst, der sich seine künftige Arbeit schon einmal anschaute. Christel Buseck und Monika Graulich bedankten sich mit Schokolade und Blumen für Vogels Schrebergarten für sein langjähriges Engagement. Auch Dr. Gabriel Brand war als neuer Stadtkirchenpfarrer zum ersten Mal bei der Verlegung dabei.