"Stolz und Bewunderung" für Abiturienten der Gießener Ostschule

Die geehrten Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Gießen-Ost.

GIESSEN - "Mir bleiben der Stolz und die Bewunderung für Euch", sagte der Leiter der Gesamtschule Gießen-Ost (GGO), Dr. Frank Reuber, in seiner Rede an die Abiturienten. War das Abitur schon unter besonderen Bedingungen durchgeführt worden, so traf dies auch für die Zeugnisausgabe zu: Aufgrund der Hygienebestimmungen wurde die Feier gleich dreimal hintereinander ausgerichtet, damit jeder der 189 Abiturienten mit seinen engsten Familienangehörigen dasselbe Maß an Würdigung und Wertschätzung erhalten konnte. Der Ablauf blieb jeweils gleich, auch wenn die Akteure teilweise wechselten: Jede Feier erhielt durch die wechselnden Moderatorenpaare und die verschiedenen Abschlussredner ihre ganz persönliche Note. Ausnahmslos souverän führten die Moderatorenpaare Alina Riemeschneider/Heinrich Lampert, Dilara Arslan/Claire Bauer und Seraphin Taka/Risto Janßen durch ihre jeweilige Feier. Dagegen dreimal gefordert waren die Schulband OSTaria unter der Leitung von Andreas Feil sowie Technikcrew, Schulleiter und Anja Fehrenbach (Elternvertretung).

Bemerkenswert war der Einsatz der Techniker, die für alle, die nicht in Präsenz an der Feierstunde teilnehmen konnten, die Veranstaltung live streamten, und dies in einer absolut professionellen Art und Weise. Und auch die Schulband lieferte jedes Mal ein lupenreines Programm ab: Statt Klassik gab es lockere Popsongs, passend zu einer Schule, die von sich selbst gerne sagt, sie sei etwas anders als andere.

Dass dieser Jahrgang und dieses Abitur etwas Besonderes sei, das wurde den Absolventen von vielen Seiten bestätigt. Hinsichtlich der Noten ist dies jedoch der beste Jahrgang, den die Schule jemals hervorgebracht hat, berichtete Reuber: 14 Mal wurde die Endnote 1,0 erreicht und 41 der 189 Abiturienten haben eine "1" vor dem Komma. "Nicht nur in Hinblick auf die Noten war dies ein ganz besonderer Jahrgang, sondern auch im sozialen Miteinander stach er heraus", betonte Reuber. "Aus dem 'Ich' ist ein 'Du' und daraus ein 'Wir' hervorgegangen, und dies war in keinem Jahrgang so ausgeprägt wie bei Euch. Ihr habt es verdient, dass man Euch dankt. Ihr jungen Menschen gehört für mich zu den Heldinnen und Helden der Pandemie." So war er sich sicher, dass die Zukunftschancen dieses Abiturjahrgangs enorm seien und dass er jeder Universität oder jedem Arbeitgeber genau diese jungen Menschen nur empfehlen könne.

Anja Fehrenbach vom Elternbeirat bezog sich in ihrer Rede darauf, dass der Mensch ein soziales Wesen sei, der sich in eine erzwungene Isolation durch Corona begeben musste. "Das, was Ihr geleistet habt, darauf könnt Ihr stolz sein", sagte sie. Für den Förderkreis der Schule hielten drei Vertreter ein Grußwort. Prof. Volkmar Wolters griff den Gedanken auf und sagte dazu: "Wir freuen uns auf diesen Jahrgang, der schon so viel geleistet hat." Kerstin Maier beglückwünschte die Absolventen zu ihrem neuen Lebensabschnitt und betonte, dass die Ostschule eine Solidargemeinschaft sei. Zudem bat Maier darum, dass sie als Ehemalige diejenigen unterstützen sollten, die nach ihnen kämen. Ein "Geschafft" rief Uwe Reisewitz den Abiturienten zu und versicherte ihnen, dass genau das in Erinnerung bleiben werde.

Für die Abiturienten sprachen Lisa Brix, Lucie Gruber/Stella Hiestermann und Leen Akhalaf. Sie dankten allen, die sie unterstützt und gefördert hätten, und freuten sich, dass sie die Schule trotz der widrigen Verhältnisse erfolgreich beendet hätten. Zugleich erinnerten sie an die vielen, kleinen persönlichen Erinnerungen, die jeder mit der Schule verbinden würde. Und wünschten sich, dass sie sich vielleicht einmal wiedersehen würden, vielleicht in zehn Jahren, wenn sie zum ersten Ehemaligentreffen eingeladen werden, wie es der Schulleiter versprochen hatte. Stilvoll wurde jede der Feierstunden mit einem kleinen Sektempfang beendet.