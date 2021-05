Störche in der Wieseckaue in Gießen

Ein schöner Anblick, den man mit Abstand genießen sollte. Foto: Jung

GIESSEN - Er habe in letzter Zeit feststellen müssen, dass in der Wieseckaue Spaziergänger und Hundehalter die befestigten Wege verlassen und damit die Natur und die Tiere stören, bedauert Ortsvorsteher Michael Oswald. Sie laufen querfeldein über die Wiesen, obwohl das nicht nötig ist, denn das Gebiet bietet viel Raum für Spaziergänge mit genügend Abstand.

Oswald beobachtete einige Störche, die friedlich auf einer Wiese standen und sich stärkten. Zwei Hundehalter hätten sich den Tieren bei der Nahrungsaufnahme bis auf wenige Meter genähert, konnte er erkennen. Die Störche fühlten sich offenbar gestört, wurden unruhig. Der Wiesecker "Dorfbürgermeister" appelliert an die Menschen, die wegen der Corona-Pandemie vermehrt in Feld und Wald unterwegs sind, mit ihrem Verhalten dazu beizutragen, dass Natur und Tiere möglichst ungestört bleiben. "Wir alle erfreuen uns daran, dass sich Störche wieder hier in der Nähe angesiedelt haben und in der Wieseckaue Rastplätze und Nahrung finden". Oswald bittet alle Bürger darum, auf den Spazierwegen zu bleiben und Hunde an der Leine zu führen. "Die Natur wird es danken!", ist er sich sicher.