"Straße der Experimente" fällt dieses Jahr aus

GIESSEN (red). Gemeinsam mit der Gießen Marketing GmbH hat das Mathematikum beschlossen, dass die beliebte "Straße der Experimente" in diesem Jahr leider nicht stattfinden kann. Dies sei bereits den Mitwirkenden mitgeteilt worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Nun freue man sich, im nächsten Jahr "mit viel Elan und tollen Experimenten" die Veranstaltung unbeschwert feiern zu können. Dazu Mathematikum-Gründer Prof. Albrecht Beutelspacher: "Auch die 'Straße der Experimente', die am 7. Juni stattfinden sollte, muss leider abgesagt werden. Das tut nicht nur mir, sondern allen Beteiligten leid, denn die 'Straße der Experimente' ist das entspannteste Wissenschaftsvolksfest, das es gibt. Und es hat Suchtpotenzial." Viele Experimentatoren würden schon Monate vorher an den Experimenten tüfteln und könnten es kaum erwarten, bis sie sich anmelden dürfen. "Ihnen allen sagen wir: Im nächsten Jahr findet die 'Straße der Experimente' wieder statt, und zwar noch viel schöner. Versprochen", so Beutelspacher.