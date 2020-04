Straßenbeleuchtung wird weiter umgerüstet

Jetzt teilen:

Giessen (red). Die Stadt Gießen führt in den kommenden Tagen ihr im Jahr 2011 begonnenes Umrüstungsprogramm auf moderne LED-Technik in der öffentlichen Straßenbeleuchtung fort. So sollen noch circa 3500 konventionelle, verbrauchsintensive Straßenleuchten durch effiziente LED-Leuchten ersetzt werden. Das werde mehrere Wochen in Anspruch nehmen, erläutert Bürgermeister Peter Neidel in einer Presseerklärung.

Anfang März hat der Magistrat dafür einen Auftrag an ein Montageunternehmen erteilt. Vorausgegangen war eine gemeinsam von den Stadtwerken und dem Tiefbauamt durchgeführte öffentliche Ausschreibung. Demnächst werden Montagetrupps mit Hubarbeitsbühnen unterwegs sein.

Die Arbeiten würden straßenzugweise erledigt. Zunächst werde in folgenden Straßen montiert: Alter Wetzlarer Weg, Asterweg, August-Hermann-Francke-Weg, Bergwerk, Bodelschwinghweg und Bromberger Straße. "Wenn die Arbeiten im Sommer abgeschlossen sein werden, wird nahezu der gesamte Leuchtenbestand der Straßenbeleuchtungsanlage modernisiert sein", so Neidel weiter. Die Stadt wolle einen hohen Standard an Lichtqualität und Energieeffizienz erreichen "und damit einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz leisten". Mit der Umstellung auf LED-Technik würden nachweisbar Energieeinsparquoten von über 70 Prozent erzielt. Durch die hohe Förderquote im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) und die hohen Einsparungen an Stromkosten rechne sich das Projekt für die Stadt Gießen sogar doppelt. "Die Investition bringt aber nicht nur Energie- und Kosteneinsparungen, sondern auch sichtbare Ausleuchtungsqualität", ergänzt der Christdemokrat. Denn LED-Leuchten ließen sich zielgerichtet ausrichten. Das Licht gelange also dorthin, wo es benötigt wird.

Zudem erhelle die LED-Beleuchtung die Verkehrsflächen gleichmäßig mit ausschließlich nach unten gerichtetem Licht und streue somit nur minimal auf die umliegenden Häuser, die Natur und in den Himmel. Folglich könne auch "in hohem Maße" die Lichtverschmutzung der Umwelt reduziert werden.