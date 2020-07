Straßenschilder in Gießen erinnern an Opfer extremistischer Gewalt

Die "neuen" Straßennamen erinnern an Ibrahim Demir und Halim Dener. Foto: Balser

Giessen (fod). Als Folge der antirassistischen "BlackLivesMatter"-Bewegung werden in den USA historische Persönlichkeiten und deren Denkmäler infrage gestellt. Kürzlich haben Unbekannte auch in Gießen in der Wilhelm- und der Bismarckstraße - benannt nach Kaiser Wilhelm I. und Reichskanzler Otto von Bismarck - die Straßenschilder mit Pappe und anderen Namen darauf überklebt. Zusätzlich beschmierten eine oder mehrere ebenfalls noch nicht ermittelte Personen den Bismarckturm auf der Hardt-Höhe mit großen Farbflecken. Die im Übrigen baugleichen falschen Namens-Schilder in Wilhelm- und Bismarckstraße sind inzwischen - ohne Spuren zu hinterlassen - entfernt worden.

In den USA stehen zurzeit vor allem in die Sklaverei oder die Ermordung von Indianern verwickelte Personen der Zeitgeschichte und ihre Darstellungen in der Kritik - sei es als Denkmäler oder Namen von Sportclubs (Beispiel: die Footballer der "Washington Redskins", die nun nicht mehr so heißen). In Gießen gebe es momentan jedoch "keine Initiativen", Straßennamen, die etwa mit der Kolonialzeit Deutschlands zusammenhängen, umzubenennen, teilt Stadtsprecherin Claudia Boje auf Anfrage des Anzeigers mit. "Der Straßenbenennungskommission liegt kein entsprechender Antrag vor."

Die Bewertung, um welches Vergehen es sich in den jetzigen Fällen jeweils handelt, möchte die Stadt "genauso wie die Ermittlung von Tatverdächtigen der zuständigen Behörde, der Polizei, überlassen". Daher habe man diese entsprechend informiert, lässt Boje wissen. Laut dem Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen, Jörg Reinemer, hat im Fall der drei Pappschilder in der Wilhelmstraße "unser Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen", die noch andauern. Bürger hätten sich zuvor bei der Stadt gemeldet. Darüber hinaus sucht die Polizei in dieser Sache noch weitere Zeugen. Über einen Zusammenhang mit den falschen "Schildern" in der Bismarckstraße und die Schmierereien am Bismarckturm sei bislang nichts bekannt, fügt der Polizeisprecher hinzu.

Doch wer sind die Menschen, die sich hinter den Namen auf den aufgeklebten Pappschildern verbergen? Bei Noel Martin in der Bismarckstraße handelt es sich um einen britisch-jamaikanischen Bauunternehmer, der 1996 Opfer eines rassistischen Anschlags im brandenburgischen Mahlow wurde und bis zu seinem Tod am 14. Juli dieses Jahres ein Pflegefall blieb. In der Wilhelmstraße hingegen haben die falschen Straßennamen einen kurdischen Hintergrund, darunter auch die Namen von zwei Männern, die bei extremistischen Gewalttaten zu Tode kamen, nämlich Ibrahim Demir (Mai 2020 in Dortmund) und Halim Dener (1994 in Hannover).