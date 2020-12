Streikteilnehmer in Gießen suchen Dialog mit Parteien

Personalmangel, Pflegenotstand und unangemessene Bezahlung: Vor dem Konrad-Adenauer-Haus diskutieren die Streikteilnehmer und Fabian Dzewas-Rehm (links) mit CDU-Geschäftsführer Markus Schmidt. Foto: Wißner

GIESSEN - Nicht nur vor dem Hauptgebäude des Gießener Uniklinikums wurde am Mittwoch der bis zur Spätschicht andauernde Warnstreik (wir berichteten) fortgeführt, sondern im Stadtgebiet auch auf die Geschäftsstellen von CDU, Grünen, Linken und SPD ausgedehnt. Gut zwei Dutzend Streikteilnehmer besuchten gemeinsam mit Betriebsratsvorsitzenden Marcel Iwanyk und Verdi-Fachsekretär Fabian Dzewas-Rehm die Parteien, um mit diesen in den Dialog zu kommen. Nach dem Besuch der Büros von Grünen und Die Linke ging es weiter zum Konrad-Adenauer-Haus der CDU, wo Geschäftsführer Markus Schmidt mit den Streikteilnehmern sprach. Diese bekräftigten nochmals ihre Forderungen und gingen dabei auch auf die verheerende Lage auf den Stationen aufgrund des Mangels an Pflegepersonal ein. Die Streikenden fühlen sich von der Politik im Stich gelassen, weil großen Ankündigungen keine Taten folgen.

Wie sich die aktuelle Situation auf den Stationen darstellt, machten Iwanyk und eine Streikteilnehmerin deutlich: Gab es vom 16. März bis zum 1. November insgesamt 100 Covid-19-Patienten, die behandelt und betreut wurden, so waren es vom 1. November bis zum 1. Dezember ebenfalls 100 Covid-19-Patienten. "Wir haben zu wenig Personal. Aktuell müssen drei statt wie eigentlich vorgesehen zwei Patienten pro Pfleger auf der Intensivstation aufgrund des Personalmangels versorgt werden." Keinesfalls erleichtert werde die Situation durch die angeworbenen Pflegekräfte von den Philippinen, denn diese müssten von den Pflegekräften neben ihrer eigentlichen Arbeit noch zusätzlich eingearbeitet werden. "Es werden lieber Pflegekräfte auf den Philippinen angeworben, statt Berufsaussteiger zurückzuwerben. Die Zahlen der Berufsaussteiger im Pflegebereich sprechen in den letzten Jahren eine klare Sprache. Wieso ist das so? Die Antwort darauf weiß jeder", so die Streikteilnehmerin. Überhaupt habe man das Gefühl, dass überall wegen Corona Geld in die Hand genommen wird, nur nicht hier im Pflege- und Physiobereich. Die fehlende Wertschätzung zeige sich nicht nur beim versagten Corona-Bonus (wir berichteten) für die Beschäftigten am Uniklinikum Gießen und Marburg. Darüber habe Schmidt auch Kanzleramtschef und CDU-Kreisvorsitzenden Prof. Dr. Helge Braun informiert, der sich von der Nachricht überrascht gezeigt habe.

Nachjustieren

Schmidt zeigte sich zuversichtlich, dass hier sicherlich ein Nachjustieren der Verordnung notwendig sei, denn die angeführten "Zahlenspielchen" wirkten schon suspekt. "Wer über die ganzen Monate die Arbeit hat, da wird etwas angepasst werden müssen, weil dies so nicht in Ordnung zu sein scheint", so der CDU-Mann.

Dzewas-Rehm äußerte sich enttäuscht darüber, dass seit einem Jahr vom Arbeitgeber kein Lohnangebot erfolge und wünscht sich von der Politik, genauer auf die Rahmenbedingungen zu schauen, wenn nun auf Landesebene Trennungsrechnung, Forschung und Investitionsrechnung von den privaten Klinikbetreibern erörtert werden, dann sollten auch die Sicherungen für Beschäftigte, Kündigungsschutz, Outsourcing und der Erhalt und Verbesserung der Tarifverträge angepackt und am besten die Tarife mit denen im öffentlichen Dienst angepasst werden.

Und auch Markus Schmidt stimmte dem zu, dass es ein eklatanter Unterschied sei, wenn eine Straße weiter bis zu zehn Prozent mehr für die gleiche Tätigkeit bezahlt werden.

Vor dem Henriette-Fürth-Haus der SPD begrüßte Landtagsabgeordneter Frank Tilo Becher gemeinsam mit der aus Frankenberg angereisten gesundheitspolitischen Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Dr. Daniela Sommer die Streikteilnehmer. "Corona hat gezeigt, wir können stolz auf unser Gesundheitssystem sein. Was jedoch nicht stark ist, wie die Beschäftigten bezahlt werden und welche Wertschätzung diesen entgegengebracht wird. Dies kommt deutlich beim Pflegebonus zum Ausdruck. Dass dann niemand reinspringt und sagt 'das kann nicht sein', das verstehe, wer will", so Becher. Dieser wie auch Sommer versicherten, dass beide stark dahinter her sind, dass das Land einspringt, und auch der Arbeitgeber. "Das ist unsere Erwartung. Allerdings ist der Pflegebonus auch nur ein trauriges Symbol obendrauf", gingen beide auf die Arbeitsbedingungen und Bezahlungen ein und betonten einvernehmlich: "Da muss etwas passieren. Eine Anpassung an die Bezahlung im öffentlichen Dienst ist der richtige Weg", so Becher.

Trauriges Symbol

Verdi hatte aufgrund der mit dem Uniklinikum geschlossenen Notdienstvereinbarung, welche vorsieht, dass durch einen Warnstreik weder die Versorgung der Covid-19-Patienten noch die anderer Notfälle gefährdet ist, zu einem Warnstreik von der Frühschicht am Dienstag bis zur Spätschicht am Mittwoch aufgerufen, weil keine Corona-Prämie an die Beschäftigten gezahlt werden soll und seit einem Jahr kein neues Tarifangebot vom Arbeitgeber vorgelegt wurde. "Einerseits maximalen Einsatz fordern und andererseits nur minimale Anerkennung, das passt nicht zusammen", so Dzewas-Rehm.

Von den Gesprächen erhoffen sich die Streikteilnehmer, dass die hier vorgetragenen Probleme nun auch auf politischer Ebene angegangen werden.