Streit endet mit tiefen Stich in Rücken

GIESSEN - Der lautstarke Streit zwischen der 27-jährigen Angeklagten und ihrem gleichaltrigen Lebenspartner, dem sie vorwarf, fremdgegangen zu sein, eskalierte immer weiter. Bis es dann im Oktober vergangenen Jahres im Bad der gemeinsamen Wohnung, die sie verschlossen hatte, zum Äußersten kam: Als er aus dem Fenster im Erdgeschoss nach draußen steigen wollte, griff sie in einer Kurzschlussreaktion eine neben ihr liegende, an der Spitze eher stumpfe Bastelschere und stach ihm damit in den Rücken. Und das offenbar mit solcher Wucht, dass dabei seine Lunge verletzt wurde und es zu einem Pneumothorax kam, einer potenziell lebensgefährlichen Situation. Doch erst circa 150 Meter vom Haus in Allendorf entfernt brach der Mann aufgrund schwerer Atemprobleme zusammen. Zwei zufällig vorbeigekommene Personen, die auch noch über medizinische Kenntnisse verfügten, versorgten den Verletzten und riefen einen Krankenwagen. Schon einen Tag später entließ sich der 27-Jährige selbst aus der Klinik, nachdem er von der Intensiv- auf die Normalstation verlegt worden war. Keine Frage, das alles "hätte auch wesentlich schlimmer ausgehen können", wie am Mittwochmorgen Strafrichterin Birgit Ruppel am Amtsgericht deutlich machte.

Nachdem im damaligen Polizeiprotokoll noch von versuchtem Totschlag die Rede gewesen war, sah sich die Mutter zweier Kinder nun mit einer Anklage wegen "gefährlicher Körperverletzung mit einem gefährlichen Werkzeug und einer lebensgefährdenden Handlung", so der Antrag der Staatsanwaltschaft, konfrontiert. Als Strafmaß forderte man eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten, mit der Möglichkeit zur Umwandlung in eine vierjährige Bewährungsstrafe, sowie 150 Stunden gemeinnützige Arbeit. Der Anwalt der 27-Jährigen hingegen wertete das Ganze als "minderschweren Fall" und hielt eine Geldstrafe mit 90 Tagessätzen zu 15 Euro für angemessen. Zumal das ein Betrag sei, für den sich seine offensichtlich finanziell schlechter gestellte Mandantin "strecken muss"; daher sei dies eine "ausreichende Warnung" und die Forderung einer Freiheitsstrafe ohnehin "überzogen". Aus Sicht der Richterin war sie das jedoch keineswegs.

Laut Ruppel sei es "nur eine Sache der Zufälligkeit", dass für den Lebenspartner die Stichverletzung letztlich "glimpflich" ausgegangen ist und keine Spätfolgen geblieben sind. Und so lautete ihr Urteil auf eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und einem Monat, das als dreijährige Bewährungsstrafe ausgesetzt wird, und 150 Stunden gemeinnützige Arbeit. Wie die Juristin bereits zu Beginn der Verhandlung ausgeführt hatte, sind bei solch einer Körperverletzung durch eine lebensgefährdende Handlung bis zu zehn Jahre Freiheitsentzug möglich.

Es gebe allerdings einige Faktoren, die für die Angeklagte sprechen, begründete Ruppel, warum sie unter der Forderung der Staatsanwaltschaft geblieben ist. Einerseits habe die gebürtige Gießenerin ihre Tat "eingestanden und glaubhaft Reue gezeigt". Zudem habe sie sich zu jenem Zeitpunkt in einer "psychischen Ausnahmesituation" befunden. So litt die damals 26-Jährige aufgrund ihres Übergewichts unter Depressionen und nahm Medikamente. Gleichzeitig habe es zwischen beiden Lebenspartnern "immer wieder Streit" gegeben, berichtete die Frau am Mittwoch, dass er sie "mehrfach betrogen" habe. Nachdem die Angeklagte inzwischen durch einen Magenbypass enorm an Gewicht verloren und auch eine Psychotherapie abgeschlossen hat, attestierte die Richterin ihr, "stabiler geworden zu sein", sodass keine Gefahr von ihr ausgehe. Andererseits aber habe sie mit der Schere zugestochen, als ihr nun ehemaliger Lebenspartner "mit dem Rücken zu Ihnen stand, sodass er keine Abwehrmöglichkeit hatte", führte Ruppel aus. Auch könne von keiner eingeschränkten Schuldfähigkeit ausgegangen werden, wenngleich die Tat "nicht geplant war", was sich ebenfalls positiv auswirke.

Als "recht heftig" bezeichnete der Anwalt der Frau den Strafantrag der Staatsanwaltschaft. Dem brachte er entgegen, dass es sich um "ein äußerst spontanes Vorgehen" seiner Mandantin gehandelt habe. Außerdem sei sie zwischen Wand und Fenster, das der Lebenspartner aus den Angeln gerissen hatte, eingeklemmt gewesen. Auch dass sie sich bei ihm entschuldigt habe, sollte strafmildernd wirken. Im Übrigen wäre eine Vorstrafe bei der Arbeitssuche der 27-Jährigen "sehr hinderlich", fügte er noch hinzu. Mehr Eindruck schien jedoch auf die Richterin die Schilderung des Ex-Partners gemacht zu haben, nach dem Stich in seinen Rücken in das "schockierte Gesicht" der Angeklagten geblickt zu haben. Zwischen ihnen bestehe auch zum Wohle der Kinder mittlerweile wieder ein gutes Verhältnis, betonten beide. Das zeigte sich auch, als er nach seiner Zeugenaussage den Saal verließ und seiner Ex mit einem "Mach's gut" kurz zuwinkte.