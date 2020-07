Streit um Umzugsvereinbarung in Gießen

Im Rechtsstreit zwischen der Wohnbau und den Mietern hat das Amtsgericht zugunsten der Mieter entschieden. Archivfoto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Sanierungen im Bestand sind eines der großen Themen der heimischen Wohnbau. Immer wieder kommt es dabei auch zu Umzügen in Ersatzwohnungen, von denen ein Fall vor dem Gießener Amtsgericht verhandelt wurde. "In dem Rechtsstreit, den die Wohnbau gegen ihre Mieter angestrengt hatte, forderte das Unternehmen rückständige Mieten und Betriebskosten. Die Mieter ihrerseits verlangten die Zahlung einer zugesagten Umzugskostenpauschale", informiert der Mieterverein Gießen. Dorothee Haberland bedauert, dass es zu dem Rechtsstreit gekommen ist. "Wir setzen alles daran, um diese Konflikte zu lösen, was uns überwiegend, aber leider nicht immer gelingt", teilt die Chefin der Wohnbau mit. Nach Auskunft des Mietervereins ist das Urteil inzwischen rechtskräftig.

Umzugsvereinbarung

Anlass für den Umzug sei gewesen, dass das Haus, in dem die Mieter wohnten, in unbewohntem Zustand saniert werden sollte, erläutert der Mieterverein den Fall. Den Mietern habe die städtische Gesellschaft für die Bauzeit eine Ersatzwohnung angeboten, in Verbindung mit dem festen Versprechen einer Umzugskostenpauschale. "Vor dem Umzug legte die Wohnbau den Mietern eine Umzugsvereinbarung vor. Die beinhaltete, dass die Mieter eine höhere Miete und Betriebskosten (insgesamt 551 Euro) zahlen sollten, im Gegenzug die Wohnbau eine Umzugspauschale von 2400 Euro gewähren wollte, unter anderem weil die Mieter ihren Gasherd in der Ersatzwohnung nicht mehr nutzen konnten, da dort ein Elektroherd erforderlich war", berichtet der Mieterverein. Es habe darüber mündliche Verhandlungen gegeben, an deren Ende sich die Mieter entschieden, die Vereinbarung nicht zu unterzeichnen. Die Miete sei ihnen zu hoch gewesen. "Sie zogen aber dennoch in die Ersatzwohnung ein und zahlten dort die alte Miete inklusive Nebenkosten (348 Euro) weiter. Die Umzugspauschale bekamen sie nicht", erklärt der Verein. Nach dem Abschluss der Arbeiten nach 15 Monaten hätten die Mieter zunächst in ihre alte Wohnung zurückkehren wollen, deren Grundriss sich jedoch im Zuge der Sanierung stark geändert habe. Eine Rückkehr war deshalb ausgeschlossen. Die Mieter hätten der Wohnbau mitgeteilt, in der Ersatzwohnung bleiben zu wollen. Das Unternehmen habe darauf Klage erhoben, die restlichen Mieten und Betriebskosten eingefordert und die Aufrechnung der Umzugspauschale erklärt. Es habe vor Gericht behauptet, mit dem Umzug sei die Umzugsvereinbarung "konkludent" (schlüssig) zustande gekommen, was die Mieter bestritten hätten. "Sie beantragten, die Klage abzuweisen", erläutert der Mieterverein. Nach Anhörung von Zeugen habe das Gericht zugunsten der beklagten Mieter entschieden, auch in Sachen Umzugspauschale.

"Beim Mieterverein begrüßt man die Entscheidung, weil darin die Wohnbau verpflichtet wird, ihre mündlich gegebene Zusage einer Umzugskostenpauschale einzuhalten." Es sei wichtig gewesen, für die Vereinbarung einen glaubwürdigen Zeugen zu haben. Zudem kritisiert der Verein das Verhalten von Unternehmen wie der Wohnbau, ihren Mietern bei Zwischenumzügen sogenannte Umzugsvereinbarungen vorzulegen. "Darauf sollte man sich nicht einlassen, denn für die überschaubare Interimszeit ist weder ein neuer, meist ungünstigerer Mietvertrag nötig und auch keine höhere Miete. Der Zwischenumzug allein ist für die Mieter eine große Belastung", resümiert der Verein.

"Wir bedauern sehr, dass es in diesem Einzelfall zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kam", so Haberland. Die Wohnbau setze jährlich Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen für durchschnittlich 20 Millionen Euro um. Modernisierung und Sanierung fänden im bewohnten und unbewohnten Zustand statt und seien für die Beteiligten, vor allem die Mieter, eine enorme Belastung, aus der sich auch Konflikte ergeben. Die Wohnbau setze alles daran, sie zu lösen, was überwiegend gelinge.