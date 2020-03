Student aus Gießen im „The Biggest Loser“ Finale

Abdi im Halbfinale: 61,3 Kilo sind da schon runter. (Foto: Sat.1)

GIESSEN - Giessen (jmo). Der Gießener Student Abdalla Abdi hat es in das Finale der Abnehm-Show „The Biggest Loser“ geschafft. Wie viel der 26-Jährige in gut fünf Monaten letztlich abgenommen hat, ist am heutigen Freitag, um 20.15 Uhr, auf Sat.1 zu sehen. Abdi, so sein Spitzname, brachte zum Start der Staffel 143,7 Kilo auf die Waage. Er träumte von einem zweistelligen Gewicht, um wieder mit den Kindern und Jugendlichen, die er im Hip-Hop-Tanz trainiert, mithalten zu können. Bis zum Halbfinale hatte der 1,87 Meter große Lehramtsstudent bereits 61,3 Kilo verloren – in einem Zeitraum von nur 19 Wochen. „Ich habe mir vorgenommen, das Bestmögliche aus mir rauszuholen. Das war für mich immer das Finale und darauf habe ich hingearbeitet“, sagt Abdi im Gespräch mit dieser Zeitung. „Es ist einfach nur geil, dass man es von so vielen tausend Bewerbern und 18 Camp-Kandidaten unter die vier Finalisten geschafft hat.“ Obwohl der gebürtige Usinger schon jetzt „sehr zufrieden“ mit seiner Leistung ist, möchte er im Finale noch einmal „bis an meine Grenzen gehen, um das Ding zu gewinnen. Ich denke, das gehört dazu, wenn man „The Biggest Loser“ werden will. Mein Ziel ist es, alles dafür zu tun. Wenn ich dann alles gegeben habe, gibt es nichts zu beklagen“.

Elf Wochen lang musste sich Abdi im Teilnehmer-Camp auf der griechischen Insel Naxos durch ein straffes Sport- und Ernährungsprogramm kämpfen sowie verschiedene Challenges meistern. Danach galt es, zu Hause weiter abzunehmen. Nach dem großen Umstyling im Halbfinale war der Student, zum damaligen Zeitpunkt 82,4 Kilo schwer, bereits kaum wiederzuerkennen. Das große Finale ist wenige Wochen später aufgezeichnet worden. Die 50 000 Euro Preisgeld gewinnt der Kandidat mit dem prozentual höchsten Gewichtsverlust seit Beginn der Staffel.