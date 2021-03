Student der JLU Gießen engagiert sich bei "One"

Auf allen Kanälen: Sascha Johann möchte Menschen gezielt ansprechen. Foto: privat

GIESSEN - Gerade in Zeiten von Maskenaffären und Korruptionsskandalen rückt Lobbyarbeit wieder in einen vorwiegend negativ geprägten Fokus der Öffentlichkeit. Dass Lobbyismus jedoch auch für Gutes eintreten kann und essenziell in einer funktionierenden Demokratie ist, will Sascha Johann beweisen - der 24-jährige Lehramtsstudent wurde just zu einem von 60 Jugendbotschaftern der Organisation "One" in Deutschland gewählt. Die Anfang des Jahrtausends unter anderem von Rockstar Bono mitgegründete Organisation hat sich die Bekämpfung extremer Armut und vermeidbarer Krankheiten auf die Fahne geschrieben.

"Auf 'One' bin ich eigentlich per Zufall gestoßen, nämlich über Luisa Neubauer und andere in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktive Personen", berichtet der Student der Biologie, Politik und Wirtschaft, der selbst bei "Students for Future" und parteipolitisch aktiv ist.

"Als Lehrer glaubwürdig"

"Nachdem ich mich über die Arbeitsweise der NGO (Nichtregierungsorganisation) informiert hatte, entschied ich mich für eine Bewerbung als Jugendbotschafter", so Johann. Ausschlaggebend seien dafür vor allem zwei Gründe gewesen: "Zum einen will ich als spätere Lehrkraft glaubwürdig sein, wenn ich meine Schüler zu gesellschaftlicher Mitarbeit auffordere. Zum anderen wollte ich Menschen gezielter ansprechen, als einfach nur über das Liken und Teilen von Beiträgen auf Social-Media-Plattformen und mit Leuten in Kontakt kommen, die an den Hebeln sitzen", erzählt der Student der Justus-Liebig-Universität (JLU).

So kam es auch zum Auftakt seines Jahres als Botschafter bereits zu einem hochrangigen Treffen. Die 60 zum Teil neu und wieder ausgewählten deutschen Jugendbotschafter trafen sich, aufgrund der Pandemiesituation digital, mit Hendrik Hoppenstedt, Staatsminister bei der Bundeskanzlerin, um sich über die Folgen der Pandemie im globalen Süden auszutauschen. "Im Moment ist die globale Verteilung der Impfstoffe extrem ungleich, vor allem in Subsahara-Afrika gibt es kaum Impfstoff, da die Länder einfach zu arm sind", erklärt Johann. Deshalb bedürfe es der internationalen Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe, "denn wir können die Pandemie nicht mit einem Impfnationalismus, sondern nur global besiegen", konstatiert der Aktivist. Dafür kämpfen Johann und seine Mitstreiter weltweit - alleine in Europa seien 320 Jugendbotschafter in sieben Ländern aktiv.

Um auf diese Problematik aufmerksam zu machen und etwa für höhere Entwicklungsausgaben zu werben, sind Sascha Johann und seine Mitbotschafter unter anderem auf Bundesebene aktiv. Aber auch das lokale Engagement sei von den durchweg unter 30-Jährigen gefragt. "Ich versuche, hier Menschen für das Thema zu sensibilisieren, die normalerweise nicht so stark mit Politik und Armutsbekämpfung in Kontakt kommen", erklärt der Gießener. Dies wolle er mit Artikeln, Infoständen und persönlicher Ansprache erreichen - "natürlich sobald es das Infektionsgeschehen wieder zulässt", so Johann. Außerdem pflege er einen eigenen Twitter-Account, worüber er auch über seinen Bekanntenkreis hinaus Interessierte ansprechen möchte.

Konfrontation

Ein anderes wichtiges Standbein seiner Arbeit sei neben dem persönlichen und weiteren Umfeld aber auch das Kontaktieren und Konfrontieren lokaler Politiker, wie etwa Gießens Direktkandidat Behzad Borhani (Bündnis 90/Grüne) oder CDU-Kanzleramtsminister Helge Braun. Mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl will der Botschafter erreichen, dass sich Gießener Spitzenpolitiker auch zu diesen unbequemen Themen positionieren und für seine Positionen werben - eben wie ein echter Lobbyist.