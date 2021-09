Studentenwerk baut Sportgeräte bei Wohnheimen

Jetzt teilen:

GIESSEN - Eine Möglichkeit, rund um das eigene Zuhause Sport zu treiben - das hatten sich viele Studierende der großen Wohnheime des Studentenwerks in Gießen gewünscht. Wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist, wurde dieser Wunsch nun erfüllt: Ab sofort können sie jeweils auf dem Außengelände der Wohnheime Eichendorffring, Grünberger Straße, Unterhof und Mildred-Harnack-Fish-Haus sogenannte Workouts mit dem eigenen Körpergewicht absolvieren. Das Studentenwerk hat dort Fitnesstower errichtet, die auch unter den Bezeichnungen Outdoor Fitness oder Calisthenics-Stationen bekannt sind.

Turnen und Akrobatik

Calisthenics ist eine Trendsportart aus den USA, bei der man an Stangen unterschiedlicher Höhe, die Barren und Reck nachempfunden sind, zahlreiche Übungen absolvieren kann - in der Regel ausschließlich mit dem eigenen Körpergewicht und ohne weitere Hilfsmittel. Das Training enthält Elemente aus dem klassischen Geräteturnen und vielfältige akrobatische Übungen. Es beansprucht verschiedene Muskelgruppen und stärkt so den Muskelaufbau insgesamt. Der große Vorteil für die Studierenden ist, dass sie nun ohne Anreiseweg und von Öffnungszeiten unabhängig zu jeder Zeit an der frischen Luft trainieren können. Das Studentenwerk hat insgesamt 44 000 Euro in die Anschaffung, den sicheren Aufbau und die Abnahme der Stationen durch den TÜV Süd investiert.