Studentenwerk bietet wieder Präsenztermine zur Beratung an

Ab sofort sind nach vorheriger Vereinbarung wieder Präsenztermine im Studentenwerk Gießen möglich. Gerrit v. Komorowski hat als erster Student davon Gebrauch gemacht und einen Präsenztermin mit Gabriele Schäfer von der Sozialberatung vereinbart. (Foto: Studentenwerk Gießen)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (red). Mit Beginn der Corona-Pandemie hat das Studentenwerk sein Beratungsangebot zum Schutz der Studierenden sowie der Belegschaft auf die Kommunikation per Telefon und E-Mail umgestellt. Auch Videochats mit dem Team der Sozialberatung waren möglich. Zum Start des Wintersemesters 2021/22 schafft das Studentenwerk eine zusätzliche zentrale Anlaufstelle für alle ratsuchenden Studierenden – zudem sind bereits ab sofort wieder Beratungen in Präsenz nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.

„Wir haben in den letzten eineinhalb Jahren sowohl im Bereich BAföG als auch beim studentischen Wohnen festgestellt, dass sich vieles auch aus der Distanz heraus klären lässt und unsere Verfahren und Prozesse entsprechend umgestellt“, erklärt Geschäftsführer Ralf Stobbe. „Gerade im Bereich der Sozialberatung und in der Familienservicestelle lässt sich ein persönliches Gespräch jedoch häufig nicht so ohne Weiteres gut ersetzen.“ Durch den Einsatz einer neuen Telefonanlage mit verbesserter Anrufsteuerung hat das Studentenwerk seine Erreichbarkeit insgesamt optimiert. Alle Abteilungen bleiben auch weiterhin unter ihren Durchwahlen wochentags von 9 Uhr bis 15 Uhr und freitags bis 14.30 Uhr telefonisch für Anfragen zu erreichen.

Wer einen Termin mit dem Team der Sozialberatung, der Familienservicestelle, dem Amt für Ausbildungsförderung (für Fragen zu BAföG oder AFGB) sowie mit der Wohnheimverwaltung vereinbaren möchte, kann dies telefonisch und per E-Mail tun. Während der Termine besteht die Verpflichtung, eine medizinische Maske zu tragen.

Zum Semesterstart wird das Studentenwerk vom 11. Oktober bis zum 12. November zusätzlich eine zentrale Anlaufstelle „Netzwerk Studentenwerk“ für alle ratsuchenden Studierenden am Info-Point im Erdgeschoss der Mensa Otto-Behaghel-Straße (OBS) in Gießen einrichten. Das Team dort ist wochentags jeweils von 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr persönlich, telefonisch und per E-Mail erreichbar. Vermieter können über „Netzwerk Studentenwerk“ ihre Wohnungsangebote für Studierende kostenfrei einreichen.

*

Sozialberatung und Familienservicestelle, Abteilung Beratung & Service: 0641/40008-160 oder beratung.service@studentenwerk-giessen.de

Amt für Ausbildungsförderung (BAföG & AFBG): 0641/40008-400 oder ausbildungsfoerderung@studentenwerk-giessen.de

Studentisches Wohnen: 0641/ 40008-300 oder wohnen@studentenwerk-giessen.de

Netzwerk Studentenwerk: 0641/ 40008-330 oder netzwerk@studentenwerk-giessen.de