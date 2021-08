Studentenwerk Gießen führt pfandfreies Mehrwegsystem ein

Salate und Feel-good-Bowls to go gibt es der Umwelt zuliebe in den Mensen des Studentenwerks nur noch in den pfandfreien Mehrwegboxen. Foto: Studentenwerk

GIESSEN - Einweggeschirr und to-go-Verpackungen landen nach einmaligem Gebrauch in der Regel im Müll. Um Gästen die Möglichkeit zu geben, ihr Essen mitzunehmen und gleichzeitig nachhaltig zu handeln, bietet das Studentenwerk Gießen nun Mehrwegbehälter von Vytal in allen derzeit geöffneten Mensen in der Otto-Behaghel-Straße in Gießen, in der Mensa der Technischen Hochschule (THM) in Friedberg und der Mensa der Hochschule Fulda an. Sie ersetzen die bisherigen Einwegverpackungen für Salate und Feel-good-Bowls. Wer möchte, kann sich aber auch andere Gerichte in Vytal-Schalen verpacken lassen und mitnehmen, teilt das Studentenwerk mit.

Rückgabeboxen

Der Vorteil dieses Geschirrs gegenüber anderen Mehrweglösungen liege klar auf der Hand: "Dadurch, dass das Ausleihen kostenfrei ist, entfallen finanzielle Hürden. Wer sein Mensa-Essen mitnehmen möchte, muss nicht darauf achten, noch extra Geld für Pfand parat zu haben", erklärt Annabell Diehl, die stellvertretende Leiterin der Hochschulgastronomie im Vorfeld der Einführung des Systems. "Wer Vytal nutzen will, lädt sich die für Android und iOS kostenfrei verfügbare App auf das Smartphone und erhält nach Registrierung und Hinterlegung der gewünschten Zahlungsart für den Fall der nicht rechtzeitigen Rückgabe einen personalisierten QR-Code. Vor Ort scannt unser Team die QR-Codes auf den Behältern und in der App und verknüpft so Mehrwegverpackung und Gast miteinander."

Nach der Rückgabe über spezielle Boxen an den Kassen wird der QR-Code auf dem Behälter erneut gescannt und so aus dem Konto ausgebucht. Für die Rückgabe ist keine App notwendig, sodass auch andere Personen Behälter zurückbringen können, etwa die Mitbewohnerin oder der Kommilitone aus dem Vormittagsseminar. Auch die Rückgabe bei anderen Vytal-Partnerbetrieben ist möglich.

Wer lieber analog unterwegs ist, kann für einmalig 10 Euro an den Kassen eine Mitgliedskarte von Vytal kaufen, die einen QR-Code enthält - die Nutzung der App ist dann nicht notwendig. Sie hat jedoch klare Vorteile - etwa die Erinnerungsfunktion für die Rückgabe ausgeliehener Behälter. Denn für Nutzerinnen und Nutzer bleibt das Mehrweggeschirr nur dann kostenlos, wenn die ausgeliehenen Behälter innerhalb von 14 Tagen zurückgegeben werden. Verstreicht die Frist ohne Rückgabe, werden 10 Euro über das hinterlegte Zahlungsmittel fällig - die Schale gilt als gekauft. "Je schneller wir die Behälter zurückerhalten, je besser ist das natürlich, damit wir sie auch schnell wieder in Umlauf bringen können", so Annabell Diehl.

Langlebigkeit

Die Behälter des im Juni 2019 gegründeten Kölner Start-ups Vytal bestehen aus BPA-freiem Polypropylen und Thermoplastischem Elastomer (TPE). Sie sind leicht, stabil, auslaufsicher und spülmaschinengeeignet. Bei Bedarf können die Schalen ohne Deckel auch in die Mikrowelle gestellt werden, heißt es weiter. Laut Diehl hat das Studentenwerk auch die Langlebigkeit überzeugt: "Die Behälter können laut Hersteller mindestens 200 Mal verwendet werden und sind bereits ab zehn Befüllungen umweltfreundlicher als Einwegverpackungen."