Studentenwerk schafft Wohnraum für 23 Studierende

Die Bauarbeiten für das neue Studierendenwohnheim in der Friedrichstraße haben begonnen. Zum Wintersemester 2022/23 sollen hier 23 Studierende einziehen können. (Foto: Studentenwerk Gießen)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). In der Friedrichstraße 36 in Gießen sind die Bauarbeiten für ein neues Studierendenwohnheim angelaufen. Bis zum Wintersemester 2022/2023 schafft das Studentenwerk Gießen hier Wohnraum für 23 Studierende, die dort in vier Vierer und einer Fünfer-WG wohnen werden – zusätzlich sind zwei barrierefreie Einzelapartments vorgesehen.

Das neue dreigeschossige Wohnheim mit ausgebautem Dachgeschoss entsteht innenstadtnah in unmittelbarer Nachbarschaft des Fachbereichs Medizin und in der Nähe des Campus Natur- und Lebenswissenschaften der Justus-Liebig-Universität Gießen. Direkt gegenüber liegen die Wohnheime Landgraf-Ludwig-Haus und Mildred-Harnack-Fish-Haus des Studentenwerks.

Alle Zimmer werden dem Wunsch von Studierenden entsprechend mit einem eigenen Sanitärbereich ausgestattet sein. Die Wohngemeinschaften nutzen jeweils eine Gemeinschaftsküche, die Einzelapartments verfügen jeweils über eigene Pantryküchen. Die Zimmergrößen variieren von knapp 21 bis zu knapp 41 Quadratmeter. Je nach Zimmergröße fallen Warmmieten in Höhe von 373 bis 398 Euro pro Monat an. Darin enthalten sind alle Nebenkosten inklusive Strom und ein leistungsstarker Internetanschluss.

Das Studentenwerk wird 2,7 Millionen Euro in das neue Studierendenwohnheim investieren, wovon das Land Hessen 1,1 Millionen Euro übernimmt. Zum einen in Form eines Förderdarlehens in Höhe von rund 789 000 Euro, zum anderen in Form eines Zuschusses in Höhe von rund 316 000 Euro. Zusätzlich hat das Land Hessen dem Studentenwerk das Grundstück unentgeltlich im Erbbaurecht für 99 Jahre überlassen.