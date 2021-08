Studentin als Türöffnerin für Integration

Abenteuerlustig: Weil Deutschland in China als "ein Ursprungsland der klassischen Soziologie" gilt, hat sie sich für ein Studium in Marburg entschieden. Foto: Coordes

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - Seit einem Jahr engagiert sich die chinesische Studentin Xiaotian Tang als ehrenamtliche Integrationsbeauftragte der Universitätsstadt Marburg. Jede Woche bietet sie eine Sprechstunde an. Für die nächsten Monate plant sie eine Wanderung und eine Ausstellung zum Integrationswettbewerb.

Marburg ist ein Dorf im Vergleich zur chinesischen Vier-Millionen-Stadt Xian, aus der Xiaotian Tang kommt. Aber die romantische Stadt an der Lahn sei nicht langweilig, sagt die 30-jährige Integrationsbeauftragte. "Marburg ist lebendiger, vielfältiger und bunter, als ich zunächst dachte." Vor zehn Jahren kam Xiaotian Tang zum Soziologiestudium nach Marburg. Den Bachelor hatte sie bereits gemacht. Und nun wollte die abenteuerlustige Frau nach Deutschland, das in China als ein "Ursprungsland der klassischen Soziologie" gilt. Der Start war schwierig, sagt sie im Rückblick. Denn ihr Deutsch reichte zunächst nur zum Lesen. In dieser Phase half ihr der "Verein der chinesischen Wissenschaftler und Studenten", der die mehr als 300 chinesischsprachigen Studierenden in Marburg vertritt. Xiaotian Tang engagierte sich nicht nur in der Vereinigung, die heute Orientierungsveranstaltungen für Neulinge bietet. Sie ging 2015 in den Ausländerbeirat, wo ihr Migranten und Migrantinnen mit ganz unterschiedlichen Berufen, Religionen und Lebensgeschichten begegneten. "Das hat Türen geöffnet", sagt sie. "Die Stadt bemüht sich sehr, Vereine, Gruppen und Einzelpersonen zum Mitmachen und zum Mitreden zu gewinnen."

Auf Straße beschimpft

Im Februar 2020 war sie zuletzt bei ihrer Familie. Da gab es bereits drastische Ausgangssperren und ständige Fieberkontrollen in China. Als sie zurückkam und sich die Pandemie auf Europa ausweitete, wurde sie auf der Straße angeschrien, weil sie noch vor der offiziellen Maskenpflicht einen Mund-Nasen-Schutz trug. "Du Virus", beschimpfte man sie. "Ich dachte, dass Marburg in diesem Bereich schon weiter sei", sagt Xiaotian Tang. Exakt in dieser Phase wurde sie Marburgs zweite Integrationsbeauftragte und löste den Politikwissenschaftler Shérif Korodowou ab. Ihr Ziel: Das Miteinander und das Zusammenleben der Kulturen in Marburg zu fördern. Von Anfang an hielt Xiaotian Tang eine wöchentliche Sprechstunde ab - allerdings in der Regel telefonisch, per Online-Meeting oder Mail. Sie konnte afrikanische Künstlerinnen auf der Suche nach Räumen unterstützen, beriet Engagierte, beteiligte sich an Arbeitsgruppen und Runden Tischen. Für Juli plant sie eine Wanderung zum Thema Integration. Die Pandemie trifft ausländische Studierende besonders hart, berichtet Tang. Für sie fallen nicht nur Aushilfsjobs weg, auch die familiäre Unterstützung fehlt. Weil viele dadurch unverschuldet in Finanzierungsnöte gerieten, lockerte die Stadt Marburg die strengen Bedingungen für Sperrkonten. Ausländische Studierende müssen normalerweise ein Sperrkonto mit 10 000 Euro vorweisen, wofür sie zudem teure Gebühren aufbringen müssen. Derzeit reicht ein Girokonto mit mindestens 5000 Euro als Nachweis. Zudem initiierte Xiaotian Tang eine Umfrage unter Studierenden zu den Auswirkungen der Pandemie, die derzeit ausgewertet wird.

Am Herzen liegt ihr der Integrationswettbewerb der Stadt Marburg. Mit diesem Preis wurden etwa eine muslimische Mädchengruppe, ein interkultureller Fußballtreff und ein Tanzprojekt für geflüchtete Jugendliche ausgezeichnet. Da der Wettbewerb während der Coronakrise nicht abgehalten werden konnte, wird derzeit eine Webseite zum Thema entworfen. Zudem wird es Ende September/Anfang Oktober eine Ausstellung in der Lutherischen Pfarrkirche geben, in der es um den Preis und die Integrationsarbeit der Preisträger geht.

"Alle Flüsse willkommen"

Für Xiaotian Tang, die ihre Masterarbeit über die chinesische Seidenstraße schreibt, bedeutet Integration keine einseitige Anpassung. Sie möchte Ausländer und Ausländerinnen motivieren, die deutsche Kultur besser kennenzulernen. Sie fragt aber auch danach, was die Stadt tun kann, damit sich alle Menschen in Marburg zu Hause fühlen. Es sei wie in dem chinesischen Sprichwort von den Flüssen, die ins Meer fließen. "Das Meer fragt nicht nach dem Ursprung der Flüsse", so Tang. "Es heißt sie alle willkommen."

*

Sprechstunde der Integrationsbeauftragten: donnerstags 10 bis 12.30 Uhr, Telefonnummer: 0176-18201481,

E-Mail-Adresse: Xiaotian.Tang@marburg-stadt.de.