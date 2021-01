Studentin der JLU Gießen entwickelt mit Freund vegane Sauce

Da fehlt doch was: Vegane Saucen können dem leckeren veganen Essen vom Grill womöglich eine entscheidende Geschmacksnote hinzufügen. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Bei Beatrix da Silva und Mark Arnold ist der Name ihrer Erfindung Programm. "Die Idee zu unserer Sauce 'Quicktaste' hatte ich zwei Tage vor dem Startup Weekend Mittelhessen", berichtet der 26-Jährige. Schnell war nicht nur die Ideenfindung und Umsetzung, sondern auch der Erfolg: Das Rüsselsheimer Pärchen räumte im abschließenden Wettbewerb des Wochenendes den zweiten Platz ab - "trotz dass wir die Idee und den Pitch, also die Kurzvorstellung unseres Startups, erst auf dem Wochenende in 44 Stunden harter Arbeit erstellt haben", so Beatrix da Silva, die zwar in Südhessen wohnt, aber in Gießen an der Justus-Liebig-Universität (JLU) bald ihren Master in Betriebswirtschaftslehre (BWL) ablegen wird.

Doch zurück zum Ursprung: "Im Juli habe ich als Reaktion auf eine Serie, die ich geschaut habe, entschieden, Veganer zu werden", erzählt der Maschinenbaustudent. Danach sei ihm aufgefallen, dass es schwierig sein, ein gesundes Gericht schnell und mit wenig Aufwand zuzubereiten. "Eine Beilage, wie Reis oder Kartoffeln, und Gemüse mit Tofu sind schnell gekocht - aber dann fehlt es an der passenden Sauce", schildert Mark Arnold. So sei er auf die Idee einer veganen Sauce gekommen, die mit möglichst wenigen Zutaten auskommt und auf regionale Ausgangsstoffe zurückgreift. Zwei Tage vor dem Startup Weekend hörte Arnold dann bei seiner Freundin eine Vorlesung von Prof. Monika Schuhmacher mit, die an der JLU für Gründungen und Innovationen zuständig ist; es sei auch um das anstehende Wochenende gegangen. "Dann habe ich gesagt: Komm, lass uns dort mitmachen", so Arnold.

Gesagt, getan! "Während andere Gruppen schon mit fertigen Konzepten aufwarten konnten, entwickelten wir während des Wochenendes mit Coaches und Experten unsere Idee quasi aus dem Nichts - aber offensichtlich ganz erfolgreich", berichtete Beatrix da Silva grinsend. "Wir dachten eher daran, uns berieseln zu lassen und hatten den riesigen Berg Arbeit gar nicht erwartet. Dann wollten wir aber auch etwas reißen und haben uns richtig reingehängt. Gelohnt hat es sich auf alle Fälle, denn jetzt sind wir ein bedeutendes Stück weiter", ergänzt Arnold. Positiv heben die beiden auch die Organisation des Startup Weekends hervor, das komplett digital stattfand. "Das ermöglichte uns erst die Teilnahme von Rüsselsheim aus", so die Erfinder. Dies hebe auch die positiven Seiten von Corona hervor: "Jetzt sind wir auch in Deutschland richtig in der Digitalisierung angekommen."

Fotos Da fehlt doch was: Vegane Saucen können dem leckeren veganen Essen vom Grill womöglich eine entscheidende Geschmacksnote hinzufügen. Symbolfoto: dpa Erfinder im Schnelldurchlauf: Beatrix da Silva und Mark Arnold. Foto: Pflüger 2

"Unsere Sauce ist eine absolute Nische auf dem veganen Markt" erklärt da Silva - doch nicht nur dort. Auch auf Startup-Wettbewerben sind die meisten Innovationen oft digitaler Art. Die Jury überzeugen konnte das Erfinderpärchen vor allem dadurch, dass die Idee im schnell wachsenden veganen Markt angesiedelt, sowie zeitnah und einfach ohne große Investitionen realisierbar sei - nämlich in der eigenen Küche. "Aktuell befinden wir uns in der Testphase, das heißt, wir probieren verschiedene Rezepte aus, um drei Grundsorten herstellen zu können", erklärt die 24-Jährige. Eine momentan laufende Umfrage soll die Lieblingsgeschmacksrichtungen vegan lebender Menschen herausfinden. "Dann wollen wir zum Beispiel in Unverpackt-Läden, Erzeugermärkten und anderen 'veganen' Orten unsere Produkte zum Probieren anbieten - die Sauce soll ganz nahe an und mit der Zielgruppe entwickelt werden", sagt da Silva.

Dass dies in der momentanen Situation relativ schwierig ist, sei nicht so schlimm, da beide ihr Studium beenden und die Idee nebenbei weiter verfolgen wollen. "Vieles, was ich im Studium lerne, hilft mir auch bei der wirtschaftlichen Seite unseres eventuell zu gründenden Unternehmens", so Beatrix da Silva, die in zwei Semestern ihren Master in der Tasche haben will; Arnold fehlt zu seinem Bachelor nur noch die Abschlussarbeit. Verkaufen wollen die beiden ihre Idee übrigens nicht. "Das wird unser Projekt bleiben!", versichert da Silva. Und vielleicht geht es ja mit dem Ende der Pandemie in Sicht und durch den Gewinn - ein Imagevideo im Wert von 400 Euro, realisiert durch "Werkraum56" in Marburg - auch bald wieder in gewohnt schnellen und großen Schritten voran.