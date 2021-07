Studentin der JLU Gießen schreibt Roman über Straßenhunde

Jessica Hofmann und "ihre" Hunde: Dieses Foto hat die JLU-Studentin für das Cover ihres Buches ausgewählt. Foto: Hofmann

GIESSEN - Eines Tages ist die Mutter verschwunden. Doch der Junge hat keine Zeit, darüber nachzudenken, schließlich sind die Geschwister zu versorgen. Also wartet er, bis es dunkel ist, streckt die Nase in die Luft und nimmt die Fährte auf - der Protagonist in dieser Geschichte ist nämlich kein Mensch, sondern ein junger Hund. Inspiriert von ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr in einem Tierheim in Tansania, hat Jessica Hofmann einen Roman aus der Perspektive der dortigen Straßenhunde geschrieben. Mit dem Erlös möchte sie eben jenes Tierheim "Mbwa wa Africa", nach dem ihr Buch auch benannt ist, finanziell unterstützen, erzählt die Studentin der Justus-Liebig-Universität (JLU) im Gespräch mit dem Anzeiger.

Jessica Hofmann ist mit Tieren aufgewachsen, seit ihrem ersten Lebensjahr gab es immer Hunde irgendwo in der Familie. Zu ihrem engen Bezug zu Vierbeinern kam noch der Wunsch, nach dem Abitur 2017 Zeit im Ausland zu verbringen und sich dabei ehrenamtlich zu engagieren. Schnell habe sie die Organisation "Step Africa" gefunden, die Freiwillige nach Arusha im Nordosten Tansanias vermittelt. Für sechs Monate hat sich Jessica Hofmann ursprünglich verpflichtet, wovon sie jeweils die Hälfte in einem Kinderheim und in einem Tierheim verbringen wollte. Jedoch wechselte sie schon nach zwei Monaten zu "Mbwa wa Africa Animal Rescue", da diese helfende Hände dringend benötigten, und verlängerte ihren Aufenthalt auch um zwei Monate.

Schreiben als Verarbeitung

In Tansania sei die Population der Straßenhunde sehr groß, kann Hofmann nach ihrer Zeit im ostafrikanischen Land feststellen. Zum einen hätten Hunde dort tendenziell einen anderen Stellenwert als etwa in Deutschland, würden dort eher als Wachhunde denn als eng in die Familie eingebundene Haustiere gehalten, auch wenn sich das langsam ändere. Zudem gebe es eine große Tollwutproblematik - jedenfalls hätten viele Menschen tendenziell Angst vor Straßenhunden und würden sich dementsprechend verhalten.

Daher setzt die Arbeit von "Mbwa wa Africa" auch auf der Straße und in der Bevölkerung an, es gibt Kampagnen, um freilebende Tiere zu impfen und zu kastrieren, zudem würde in Schulen über richtiges Verhalten den Hunden gegenüber aufgeklärt. Im Tierheim, das zwar auch andere Vierbeiner aufnimmt, aber zum größten Teil Hunde beherbergt, bestand Jessica Hofmanns Arbeit aus relativ alltäglichen Aufgaben: Den Hauptteil nahm die Fütterung ein, doch spielte sie auch mit den Tieren und trainierte sie, dazu kam noch das Anlegen von Verbänden und das Verabreichen von Medikamenten, da viele Tiere krank oder verletzt ins Tierheim kommen.

So auch Hündin Ellie, die Hofmann gleich an ihrem ersten Tag dort kennenlernte. Zu diesem Zeitpunkt hatte das acht Monate junge Tier eine Hüftfehlstellung und konnte nicht laufen. Viel Physiotherapie und Schwimmtraining war nötig, um den Hund wieder auf die Beine zu bringen, und während andere Ellie schon aufgeben wollte, blieb die 21-Jährige bei der Sache, schlussendlich mit Erfolg. Trotz auch schöner Momente: Nicht alle Schicksale fanden im Tierheim ein glückliches Ende. "Ich bin sehr realistisch an die Arbeit gegangen und mir war vorher schon klar, dass ich viel sehen und machen würde, das nicht sehr schön ist", berichtet Jessica Hofmann, dass sie mühsam eine ältere Hündin aufgepäppelt hätte, die dann an einem Tumor verendet sei, ebenso sei ein Welpe mit schweren Brandwunden nicht mehr zu retten gewesen.

Da sie immer schon ihre Erlebnisse durch Schreiben verarbeitet habe, habe sie dies auch gemacht, um ihre Erlebnisse im Tierheim zu sortieren. Sie habe vorher schon viel geschrieben, aber eher in Richtung Fantasy, berichtet Jessica Hofmann. Dass sie ihr Buch aus der Sicht der Straßenhunde verfasst habe, liegt einerseits daran, dass sie gerne aus Ich-Perspektive schreibe, aber auch daran, dass sie oftmals das Gefühl habe, Tiere besser verstehen zu können als Menschen - "Aber im Psychologiestudium versuche ich gerade, mein Wissen zu erweitern", lacht die Studentin, die gerade ihre Bachelor-Thesis beendet hat.

Pfote abgeschlagen

Die Geschehnisse im Buch sind fiktional, freilich aber von ihren Eindrücken bei "Mbwa wa Africa" inspiriert. So könne man sich Ereignisse aus Vorgeschichten von Hunden erschließen, beispielsweise habe einem Tier einmal die Vorderpfote gefehlt, die vermutlich mit einer Machete abgeschlagen wurde, erinnert sich die 21-Jährige. Die menschliche Hauptfigur sei an sie selbst angelehnt, und sowohl Kollegen als auch Hunde hätten weitere Protagonisten inspiriert.

Zwar habe sie auch abseits von der Tierheimarbeit viel unternommen, eine Safari gemacht und nach Sansibar gereist, jedoch durchaus die meiste Zeit bei "Mbwa wa Africa" gearbeitet, obwohl sie hätte mehr Freizeit haben können. Sie habe zuletzt auch auf dem Gelände gewohnt und sich eng mit den Mitarbeitern angefreundet, mit einem Kollegen halte sie immer noch regelmäßigen Kontakt. Da sie nach ihrer Rückkehr nach Deutschland ihr Studium begonnen hatte, habe ihr Buchprojekt etwas länger gebraucht: Obwohl sie schon in Tansania mit dem Schreiben begonnen hatte, ist der Titel erst Anfang Juni dieses Jahres erschienen. Jessica Hofmann hat sich dazu entschieden, alle Einkünfte aus dem Verkauf an "Mbwa wa Africa" zu spenden, da sie nach ihrer Zeit vor Ort noch "etwas da lassen" wolle. Zumal das Tierheim gerade ein neues, größeres Gelände erworben hat. Sie selbst hat nicht nur Erinnerungen und Erfahrungen heimgebracht: Ellie, die Hündin, die sie als erstes und so intensiv betreut hat, durfte nämlich nach Deutschland mitkommen.

Jessica Hofmann verkauft auf Ebay Kleinanzeigen signierte Taschenbuch-Exemplare von "Mbwa wa Africa - Straßenhunde in Tansania", weitere Formate sind unter https://tredition.de/autoren/jessica-hofmann-37953/mbwa-wa-africa-paperback-156678/ bestellbar. Die Arbeit des Tierheims selbst kann man unter https://mbwa-wa-africa.org/ (Webseite auf Englisch) einsehen.