Studentin der JLU möchte Studium "endlich richtig erleben"

GIESSEN - Die Anspannung war enorm. Schließlich standen gleich drei Klausuren in dem Nebenfach an, das die junge Frau noch immer nicht ganz überzeugt hat. "Es ist aber wirklich überraschend gut gelaufen", berichtet die 20-Jährige mit erleichterter Stimme. Und es ist deutlich zu spüren, dass der Stress allmählich abfällt. Zumal die Prüfungen in den beiden Fremdsprachen ebenfalls vielversprechend waren. Damit kann die Studentin inzwischen auf zwei erfolgreiche Semester an der Justus-Liebig-Universität (JLU) zurückblicken. Wenngleich "an der JLU" ihre Situation nicht so recht trifft. Für eine Vorlesung oder ein Seminar hat sie ihre Hochschule nämlich noch kein einziges Mal betreten. Das erste Drittel ihres Bachelor-Studiums hat die junge Frau vielmehr allein in ihrem Arbeitszimmer vor dem Computer verbracht. "Ich weiß also noch immer nicht, wie es ist, vor Ort richtig zu studieren", sagt sie. Und fügt hinzu: "Ich fühle mich erst als Studentin, wenn ich auch wirklich an der Uni bin."

Immerhin verleihen die Rundschreiben des Präsidiums der JLU, die alle Studierenden und Mitarbeiter regelmäßig erreichen, etwas Hoffnung darauf, dass im Wintersemester einige Kurse in Präsenz stattfinden werden. Selbst wenn es darin zuletzt hieß, dass bis Mitte Oktober womöglich "die sogenannte 3G-Regel (geimpft, getestet, genesen) zur Grundlage für den Zugang zu Veranstaltungen und Zusammenkünften in Innenräumen werden könnte". Davon geht derweil auch die 20-Jährige aus, die sich alsbald impfen lassen möchte. "An den Tagen, an denen Termine an der Uni angeboten worden sind, hatte ich jeweils Prüfungen." Doch mittlerweile könne das ja ohne lange Wartezeit und an verschiedenen Orten nachgeholt werden. "Wenn es Präsenz geben soll, müssen sich die Studierenden impfen lassen."

Die 20-Jährige wohnt in einer Kreisgemeinde und hat in Gießen im Sommer vergangenen Jahres ihr Abitur absolviert. Ihren Namen möchte sie nicht öffentlich machen. Zu unsicher ist sie, wie ihre Dozenten vielleicht auf ihre persönlichen Schilderungen reagieren. Denn als eine von knapp 7000 Erstsemestern, die im Oktober 2020 ihr Studium an der JLU aufgenommen haben, erzählt sie nun zum wiederholten Mal im Gespräch mit dem Anzeiger von ihren Erfahrungen mit dem virtuellen Studium. Dabei hält sie sich mit Kritik zurück und stellt vielmehr das Bemühen vieler Lehrender in den Vordergrund, den Unterricht abwechslungsreich zu gestalten. Zumindest in den Seminaren und Übungen, die live im Internet - also synchron - ablaufen. "Ich finde, die Dozenten machen das richtig gut", betont die Studentin. "Sie sagen uns ihre Unterstützung zu und sind auch problemlos zu erreichen." Gleichwohl kommt die JLUlerin immer wieder auf den Wunsch nach dem persönlichen Kontakt zu ihren Kommilitonen zurück: "Mir fehlt die Präsenz trotzdem. Ich möchte das endlich alles richtig erleben."

EINMAL IM SEMESTER Der Anzeiger hat die Studienanfängerin in ihrem ersten Semester an der JLU begleitet und einmal im Monat nachgefragt, welche Fortschritte sie gemacht hat, ob und welche Probleme aufgetreten sind und wie sich der Kontakt zu Kommilitonen und Dozenten gestaltet. Nun hat die 20-Jährige von ihren Erfahrungen im zweiten Semester berichtet und wird sich auch im Sommer nochmals unseren Fragen stellen.

Eingeschrieben hat sie sich für "ICB" - "Intercultural Communication and Business". Dabei werden zwei Fremdsprachen mit Anteilen der Wirtschaftswissenschaften und des Wirtschaftsrechts verzahnt. Dieser Studiengang stellt eine Erweiterung der "Modernen Fremdsprachen, Kulturen und Wirtschaft" dar und wurde im vergangenen Wintersemester zum ersten Mal angeboten. Etwa 110 junge Leute haben sich gleichzeitig mit ihr dafür immatrikuliert.

"Meine beiden Sprachen sind immer noch toll", versichert sie. "Und an die Wirtschaft habe ich mich auch gewöhnt." Vor allem im Premierensemester waren bei ihr Zweifel aufgekommen, ob die Fächerkombination wirklich passt. Das mag auch daran liegen, dass insbesondere in den Wirtschaftswissenschaften das Lehrangebot bislang fast ausschließlich "aus der Konserve" bereitgestellt werde - asynchron genannt. "Im zweiten Semester ist dann das Modul Recht hinzugekommen. Das war zwar ebenfalls recht trocken, aber dennoch inhaltlich interessant." Ein Kurs habe regelmäßig jede Woche synchron stattgefunden, ein zweiter wenigstens alle zwei bis drei Wochen. "Das ist eben schon ein Unterschied zu den hochgeladenen Videos."

Für das Nebenfach hat die 20-Jährige zum Ende des Wintersemesters eine virtuelle Lerngruppe mit einer Kommilitonin gegründet, die sie in der Einführungswoche kennengelernt hat. Vor Studienbeginn waren damals zwei richtige Treffen in Kleingruppen und mit Abstand möglich. "Das hat auch diesmal wieder richtig gut funktioniert." Getroffen haben sie sich auch bei den Klausuren, die auf dem Campus Recht und Wirtschaft geschrieben wurden. "Im Hörsaal habe ich bislang nur für Prüfungen gesessen." Aber immerhin konnte sie nach dem Philosophikum I und den Naturwissenschaften nun einen dritten Gebäudekomplex der JLU anschauen. "Und nach den Klausuren bin ich sogar mit Kommilitonen auch noch etwas trinken gegangen." Das sei in diesem Sommer angesichts der gesunkenen Inzidenzen wesentlich einfacher gewesen als im Winter.

Das Angebot in den beiden Sprachen laufe fast überwiegend über WebEx in Online-Präsenz ab. Allerdings aktivieren mitunter nicht alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Webcams. Das hat zur Folge, dass Lehrende und Lernende nur auf graue Kacheln blicken. "Ich versuche, mich immer mit Kamera zuzuschalten, weil mir auch die Dozenten leidtun, wenn sie vor dem Bildschirm sitzen und niemanden sehen." Und natürlich sind auch Gruppenarbeiten auf diese Weise nicht sehr angenehm. "Es gab recht häufig diese Break-Out-Rooms, wo wir mit fünf oder sechs Studierenden diskutiert haben." Das sind virtuelle Nebenräume, in denen einzelne Arbeitsgemeinschaften sich austauschen und danach im Online-Plenum ihre Ergebnisse vorstellen. "Es gab auch Break-Out-Rooms, in denen keiner etwas gesagt hat", schildert die Studentin. Wenn sich niemand überwinden könne, sich zu Wort zu melden, verlaufe das virtuelle Beisammensein "sehr still". Auch das würde sich wohl bei einem echten Treffen in einem realen Seminarraum anders darstellen. Unterschiedlich seien zudem die digitalen Prüfungsformate. "Ich musste zum Beispiel einen Essay verfassen, für den ich 24 Stunden Zeit hatte." Für eine Modulabschlussprüfung hingegen standen für die Bearbeitung 48 Stunden zur Verfügung, in die Inhalte aus den über das Semesterhinweg selbst skizzierten Arbeitsblättern einfließen konnten. "Wir hatten auch eine Klausur, die wir hochladen mussten und über WebEx geschrieben haben." Dabei mussten die Studierenden auf jeden Fall sichtbar sein.

Überhaupt hatte die junge Frau mit 27 Semesterwochenstunden ein überaus anspruchsvolles Programm. "Im Verlaufsplan waren diese Kurse vorgeschlagen", versichert sie. In Anbetracht eines weiteren Freisemesters wegen der Pandemie hätte sie natürlich etwas kürzertreten können. "Aber ich wollte das alles so durcharbeiten." Wenngleich das dazu geführt habe, dass ihr Mini-Job in einem Bekleidungscenter sehr viel schwieriger nebenher bewältigt werden konnte. "Ich gebe jetzt mehr Nachhilfe, das macht mir ohnehin mehr Spaß." Und lässt sich obendrein leichter in den Stundenplan integrieren.

Unterm Strich fällt ihr Fazit nach diesem arbeitsintensiven zweiten Semester - trotz allem - erneut eher positiv aus. Während für sie im Frühjahr noch die Eingewöhnung in die digitale Lehre im Vordergrund gestanden hatte, sei es nun einfacher gewesen, den Online-Stoff zu kompensieren. "Ich hatte nach dem ersten Semester einen besseren Einblick und konnte besser planen", sagt sie nicht ohne Stolz. Zeitlich sei sie ebenfalls gut zurechtgekommen und habe sich nicht mehr so überfordert gefühlt. Das könne durchaus auch mit dem schöneren Wetter und den deutlich mehr Sonnenstunden zusammenhängen. "Im Wintersemester war es meist sehr früh dunkel, das war nicht sehr motivierend."

All diese Erfahrungen kann die 20-Jährige, die noch bei ihren Eltern wohnt und den Auszug erst nach dem Auslandsaufenthalt im fünften Semester ins Auge gefasst hat, übrigens bald an ihre jüngere Schwester weitergeben. Denn die beginnt im Oktober ihr Lehramtsstudium für Realschulen. Und aus ihrer eigenen Anfangszeit hat die Ältere nicht vergessen, "dass es hilfreich ist, jemanden zu haben, der weiß, wie alles von der Anmeldung bis zur Stundenplanerstellung funktioniert." Allerdings hat die 20-Jährige etwas Angst, dass sie von ihrer Schwester und den anderen "Erstis" in Sachen Präsenz überholt wird. "Wir sind im dritten Semester ja noch immer Anfänger. Deshalb hoffe ich, dass wir endlich die Chance haben, an die Uni zu gehen." An dieser Hoffnung wird die junge Frau während der Semesterferien, in denen sie keine Hausarbeiten verfassen muss, ganz sicher festhalten. Schließlich lasse sich ein "hybrides Angebot" doch selbst in einer Veranstaltung umsetzen. Einige Kommilitonen kommen zur Uni, die anderen schalten sich virtuell dazu. "Dann können wir zumindest hin und wieder richtig studieren."