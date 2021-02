Studentin der Uni Gießen polarisiert bei "Der Bachelor"

Linda Nobat (hintere Reihe, 2. von links) bekommt erneut eine Rose. Foto: TV NOW

GIESSEN - Der Auftritt von Linda Nobat in der RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" polarisiert. Auf dem Instagram-Account des Formats ist in der Kommentarspalte wenig Schmeichelhaftes über die Jurastudentin der Justus-Liebig-Universität (JLU) zu lesen. "Warum bekommt Linda eine Rose?", fragen sich hier etliche Zuschauerinnen nach der am Mittwoch ausgestrahlten Folge. "Dass sie weiterkommt, liegt nur am Drehbuch von RTL", wird gemutmaßt und sogleich eindeutig gefordert "Linda muss raus!". Denn "ihr Ego ist viel zu groß", sie sei "eingebildet" und halte sich "für die Schönste". Ganz anders stellt sich die Lage auf dem Profil der 26-Jährigen dar. "Ohne Dich wäre alles nur halb so gut", ist dort von Fans zu lesen, gefolgt von zahlreichen Komplimenten wie: "Ich habe selten einen so authentischen und charismatischen Menschen im TV gesehen."

Und das war passiert: In der neusten Folge wird Linda Nobat von "Bachelor" Niko Griesert zu einem Wellness-Date eingeladen - allerdings nicht so, wie die Hanauerin sich das vorgestellt hatte. Statt ungestörter Zweisamkeit gibt es nämlich eine Gruppen-Verabredung mit fünf weiteren Frauen. Die Studentin der Uni Gießen macht keinen Hehl daraus, dass sie auf die Anwesenheit der Konkurrentinnen "keinen Bock" hat. Sichtlich genervt stylt sich die "Miss Hessen MGO" von 2018 dennoch für das Treffen, Seitenhiebe für die Nebenbuhlerinnen inklusive. "Ich bin zu hübsch für so was", urteilt die 26-Jährige dann beim prüfenden Blick in den Spiegel. Ob sie damit nun den umschwärmten Junggesellen oder das gesamte Format meint, bleibt unklar.

Als die knapp bekleidete Gruppe dann im Wellness-Bereich eintrifft, bemerkt der "Bachelor" sofort "Lindas schlechte Laune". Die fordert direkt ein Vier-Augen-Gespräch. Im Pool werden anschließend vielsagende Blicke ausgetauscht. Linda Nobat, die den Auftakt der TV-Show wegen Corona-Quarantäne verpasst hat, offenbart, an der Ernsthaftigkeit der bacheloresken Bemühungen zu zweifeln. "Ich mag Dich wirklich. Du hast einen klasse Charakter", versucht Niko Griesert einzulenken. Im Einzelinterview wird er noch konkreter: "Linda ist eine Traumfrau."

Dass sich ihr Flirtpartner aber auch den anderen "Ladies" zuwendet, passt der Jurastudentin gar nicht. Und offenbar konnte der "Bachelor" die Bedenken der 26-Jährigen auch nicht komplett ausräumen. Zurück im Alpen-Chalet wundert sie sich jedenfalls, warum Niko Griesert ihre zahlreichen Frisuren- und Haarfarbenwechsel gar nicht bemerkt. Darauf angesprochen ist der Junggeselle völlig ahnungslos. Dass das Model Perücken trägt, ist ihm bislang wohl verborgen geblieben. "Wir brauchen definitiv mehr Zeit miteinander", stellt Linda Nobat knapp fest. Dazu hat die JLU-Studentin weiterhin Gelegenheit.