Studentin der Uni Gießen schmeißt Rosen vom "Bachelor" in die Tonne

Da gab's noch eine Rose: Mit den verbliebenen drei Konkurrentinnen durfte Linda Nobat (2. von rechts) die Familie des "Bachelors" kennenlernen. Danach erteilte er der JLU-Studentin eine Abfuhr. Fotos: TV NOW/Arya Shirazi

GIESSEN - Sechs Folgen lang war Linda Nobat nicht die erste Wahl für den RTL-"Bachelor". Mehrfach spielte die Jurastudentin der Justus-Liebig-Universität (JLU) deshalb mit dem Gedanken, das TV-Format freiwillig zu verlassen. Doch dann konnte die 26-Jährige doch noch ein lang ersehntes Einzeldate ergattern. Nach einem romantischen Dinner kam es sogar zum Kuss mit Schnittblumen-Kavalier Niko Griesert. Der hatte allerdings - wie üblich - auch bei den anderen "Ladies" nichts anbrennen lassen. In der gestern ausgestrahlten Folge lernt die Studentin der Uni Gießen nun sogar die Familie des "Bachelors" kennen - und wird danach ohne Rose heimgeschickt. Nach der Abfuhr nennt es Linda Nobat "töricht", überhaupt geblieben zu sein. "Das tut mir leid für mich selbst." Dann folgert sie aber: "Weiter geht's! Wenn man fällt, bleibt man ja bestenfalls nicht liegen."

Wie bitter ist es, kurz vor dem Finale gehen zu müssen?

Es war verletzend. Klar habe ich irgendwie gespürt, dass ich nach Hause gehen muss. Jedoch ist es dann trotzdem schmerzhaft, wenn es wirklich passiert. Gleichzeitig habe ich mich auch auf zuhause gefreut. Also: alles gut.

Hat es aus Ihrer Sicht zwischen Ihnen und Niko Griesert dennoch geknistert oder ist der Funke nicht so richtig übergesprungen?

Aus meiner Sicht hat es auf jeden Fall geknistert nur leider etwas zu spät. Hätte Niko mich von Anfang an zu Einzeldates eingeladen, dann wäre ich vielleicht mit der letzten Rose nach Hause gegangen.

Sie haben mehrfach angekündigt, das Format verlassen zu wollen. Warum? Was hat Sie so genervt?

Weil ich einfach keine Lust mehr hatte, meine Zeit zu verschwenden. Ich habe nicht erwartet, jeden Tag auf ein Date eingeladen zu werden. Aber jedes Mal vertröstet zu werden, war einfach nicht mehr tragbar. Ich glaube, so würde es jedem gehen, der 24/7 in der Villa sitzt und anderen dabei zusieht, wie sie auf spektakuläre Dates gehen.

Sie haben sich sehr selbstbewusst gezeigt, im Kontakt mit dem "Bachelor" waren Sie dann aber doch eher schüchtern. Haben wir hier die "echte" Linda gesehen?

Natürlich bin ich das! Jeder kennt das doch, wenn man sich vor seinem "Crush" von der besten Seite präsentieren möchte. Ich bin da nicht anders. Das fällt bei mir nur viel extremer auf, weil ich ziemlich stark und selbstbewusst bin. Ich verstehe da ehrlich gesagt auch gar nicht, warum es so unmöglich scheint, beides zu sein. Ich bin in der Datingphase einfach eher schüchtern, eben ein vielfältiger, starker Mensch - und trotzdem mit Gefühlen.

Sie haben sehr polarisiert und neben Lob für Ihre direkte Art auch viele negative Kommentare auf Social Media abbekommen. Wie gehen Sie damit um?

Am Anfang war ich geschockt von den Urteilen, die Menschen fällen, die dich zum einen nicht kennen, und zum anderen nur kleine Ausschnitte aus deinem Leben sehen und dich aufgrund dessen auch mal aufs Übelste beleidigen. Das hat sich aber ganz schnell eingependelt. Es spielt für mich keine Rolle, weil es eben auch so viel positives Feedback gab. Darauf werde ich mich so gut wie möglich fokussieren. Dazu habe ich eine wunderbare Familie, unglaubliche Freunde und eine sensationelle Community, die mich sehr zu schätzen weiß und weiß, wie ich wirklich bin.

Welche Rückmeldungen gab es in Ihrem Umfeld? Sind Sie auf der Straße angesprochen worden?

In meinem unmittelbaren Umfeld feiert mich jeder. Da reagiere ich im Übrigen auch noch sehr schüchtern und weiß nie so recht, wie ich mich verhalten soll. Vor allem wenn dich plötzlich wildfremde Menschen erkennen, ein Bild machen wollen oder sogar nach Autogrammen fragen. Meistens bin ich total verlegen, vielleicht, weil es noch ungewohnt ist. Aber gleichzeitig bin ich auch so unfassbar happy. Find' ich echt cool.

Ein Kuss vom "Bachelor": Ist das etwas, wovon Sie noch in Jahren erzählen werden?

Ich glaube, der "Bachelor" wird eher noch in Jahren über den Kuss mit mir sprechen.

Haben Sie die Rosen aufbewahrt oder sind die inzwischen im Müll gelandet?

Die Rosen sind noch während der Zeit in der Villa in die Tonne gekommen. Ich habe nicht eine behalten.

Es ist nicht selten, dass "Bachelor"-Teilnehmerinnen in weiteren TV-Formaten zu sehen sind. Könnten Sie sich das ebenfalls vorstellen?

Das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Im Moment muss ich erstmal den "Bachelor" verarbeiten und das bedarf etwas Zeit. Aber wer weiß denn schon was die Zukunft bringt?