Studie an THM in Gießen: Mit Maske weniger leistungsfähig?

Mund-Nase-Bedeckungen sind nicht dafür gedacht, wochenlang getragen zu werden. Sinnvoll sei ein wöchentlicher Wechsel. Bei Baumwollmasken empfehle sich, diese zumindest alle drei bis vier Tage bei mindestens 60 Grad zu waschen, sagen Henning Schneider und Keywan Sohrabi.

Ist das Waschen nicht möglich, sei das regelmäßige Trocknen das "Maß aller Dinge". Spätestens wenn eine Maske sichtbare Verschmutzungen aufweist, ist sie zu entsorgen.

Für den Transport halten die beiden Experten einen atmungsaktiven Baumwollbeutel für geeignet. Falsch wäre dagegen das Aufbewahren in der Hosen- oder Jackentasche. "Denn dort ist es warm, feucht und kuschelig - ein super Milieu also, in dem sich dann Pilzsporen und Keime vermehren können", erklärt Sohrabi. Auch andere Dinge wie Kleingeld oder Taschentücher können zu Verunreinigungen führen.

Im Auto sollte die Maske nicht an den Rückspiegel gehängt werden, weil sich durch die Strömung der Klimaanlage anhaftende Partikel überall verteilen. (bl)