Studie an THM in Gießen zeigt: Schutzmasken auch in Büros empfehlenswert

So breitet sich die Aerosol-Wolke beim Niesen ohne Maske aus. Simulation: Sohrabi/Schneider/THM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen. Corona? War da was? Angesichts von Infektionszahlen, die sich auf niedrigem Niveau bewegen, lässt sich in Deutschland eine gewisse Sorglosigkeit nicht leugnen. Dabei hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gerade erst auf Drängen von 240 Wissenschaftlern bestätigt, dass das Virus sogar über die Luft übertragen wird. Also von feinsten, virushaltigen Partikeln und Aerosolen, die beim Atmen, Sprechen, Niesen, Husten oder Singen ausgestoßen werden und bei anderen Menschen bis tief in die Lunge eindringen können, eine ernstzunehmende Gefahr ausgeht. Dass sich diese Aerosole weiter als 1,50 Meter verteilen und sie zudem über eine halbe Stunde in einem Raum schweben, zeigt nun auch eine Studie von Forschern der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM). Die Arbeitsgruppe um Prof. Keywan Sohrabi und Prof. Henning Schneider vom Fachbereich Gesundheit in Gießen hat untersucht, mit welcher Mund-Nase-Bedeckung die Ausbreitung in einem Büro am effektivsten eingedämmt werden kann. Die Ergebnisse sind erhellend und ernüchternd zugleich. Denn auch dort sei es "unbedingt empfehlenswert", eine Schutzmaske zu tragen, sofern sich darin mehrere Personen befinden.

Die Pandemie scheint im Moment zumindest hierzulande weitgehend unter Kontrolle. Aber das Virus selbst wird so rasch nicht verschwinden. Ungewiss ist vor allem, wie sich die Situation nach den Sommerferien und der Rückkehr aus dem Urlaub entwickelt. Zumal längst noch nicht alle Einflussfaktoren bekannt sind, die Wissenschaft zu wenig über die Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung weiß, es weder einen Impfstoff noch eine etablierte Behandlungsmethode gibt und flächendeckende Testkapazitäten fehlen, wie Henning Schneider verdeutlicht. Daher sei es umso wichtiger zu überlegen, "wie Schutzbemühungen intensiviert werden können". Die Bevölkerung habe es selbst in der Hand, die Ansteckungsrisiken zu verringern. Um das besser zu verstehen, haben die Experten der THM in einem mehrstufigen Verfahren mit einem Aerosol-Messgerät, einem sogenannten Laserbeuger, und einer Computersimulation eindrucksvoll visualisiert, was zum Beispiel innerhalb von 30 Sekunden passiert, wenn jemand in einem geschlossenen Raum einmalig niest - mit verschiedenen Maskentypen und ohne.

Angenommen wird als Referenzmodell ein standardisiertes Büro mit einer Temperatur von 20,05 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent. Die Niesdauer beträgt 0,5 Sekunden, die Niesgeschwindigkeit 55 Meter pro Sekunde, der Abstand zu einem Monitor einen Meter, zur Wand 3,20 Meter.

Fotos So breitet sich die Aerosol-Wolke beim Niesen ohne Maske aus. Simulation: Sohrabi/Schneider/THM Ist beim Niesen ohne Maske noch ein handelsüblicher Ventilator eingeschaltet, ist der komplette Raum binnen Sekunden kontaminiert. Simulation: Sohrabi/Schneider/THM Wer eine selbst genähte Baumwollmaske trägt, verteilt die Aerosol-Wolke immer noch weiter als 2,50 Meter. Simulation: Sohrabi/Schneider/THM Die FFP-2-Maske bietet einen effektiven Schutz. Trotzdem wird ein Teil der Aerosole nach oben freigesetzt. Simulation: Sohrabi/Schneider/THM Das "Face Shield" lenkt die Aerosol-Partikel primär nach unten und seitlich nach hinten ab. Simulation: Sohrabi/Schneider/THM Beim Niesen mit "Face Shield" und Baumwollmaske ist der Ausstoß nicht sonderlich prägnant. Diese Variante ist daher besonders effektiv, aber auch am anstrengendsten. Simulation: Sohrabi/Schneider/THM Prof. Keywan Sohrabi. Foto: Lemper Prof. Henning Schneider. Foto: Lemper 8

1. Niesen ohne Maske: Bereits innerhalb von einer Sekunde breitet sich die Aerosolwolke mehr als zweieinhalb Meter aus - und das nicht nur geradeaus. "Der Computerbildschirm wirkt hier nochmal wie eine Rampe, schlagartig ist alles kontaminiert. Wer den Raum betritt, bekommt nach längerer Zeit noch den kompletten Schwall ab", erläutert Keywan Sohrabi.

2. Niesen mit Baumwollmaske: In diesem Fall wird die Aerosolwolke "deutlich abgebremst", so der Hochschullehrer. Die Geschwindigkeit sei reduziert, sodass die Partikel schnell zum Boden absinken. Somit könne eine Baumwollmaske andere bei einem Abstand bis zu 1,50 Meter schützen, die Kontaktflächen in der unmittelbaren Umgebung (Tisch, Tastatur, Monitor) seien dennoch verunreinigt. Insbesondere bei wechselnden Nutzern sei deshalb eine regelmäßige Desinfektion ratsam.

PHYSIOLOGISCHE EFFEKTE In einer zweiten Versuchsreihe wird aktuell noch analysiert, welche physiologischen Effekte es hat, eine Maske aufzuziehen - also ob und wenn ja, wie sich das auf die körperliche Konstitution auswirkt. "Es geht um die Frage, ob es den Menschen damit tatsächlich schlechter geht oder ob es mehr das psychologische Moment ist, sich mit einer Mund-Nase-Bedeckung einfach unwohl zu fühlen", erläutert Prof. Henning Schneider. Bei der Studie mit zehn Probanden wird ermittelt, ob dadurch der Gehalt an Kohlendioxid (CO 2 ) in der Maske und nach dem Einatmen auch im Blut exponentiell ansteigt, ergänzt der beteiligte Masterabsolvent Tibor Jung. Zur Auswahl stehen dabei eine FFP-2-Maske, eine medizinische OP-Maske und eine selbst genähte Baumwollmaske. Während die beiden Ersteren offenkundig unproblematisch seien, hänge die mögliche Belastung bei den Exemplaren aus Baumwolle davon ab, wie dicht sie gewebt sind. Endgültige Resultate liegen noch nicht vor, so Schneider, aber die Tendenz weise darauf hin, dass industriell hergestellte Masken eigentlich zu präferieren seien. (bl)

3. Niesen mit FFP-2-Maske (Norm EN 149): Die FFP-2-Masken gelten als besonders geeignet, um den Träger zu schützen. Das Problem: "Sie können nur so gut sein, so dicht sie am Gesicht anliegen", weiß Henning Schneider. Sprich: Aufgrund des hohen Drucks beim Niesvorgang und dem mangelnden Anpressdruck im Bereich von Nase und Wangen entweiche ein Teil der Aerosole und werde nach oben freigesetzt. Ergo müssten diese Masken eigentlich mit dickeren Gurten viel enger angedrückt werden. "Im Alltag wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, weshalb man fairerweise sagen muss, dass hier ebenfalls ein Restrisiko bleibt", so der Arzt und Medizininformatiker.

4. Niesen mit "Face Shield": Dadurch werden die Aerosole primär nach unten und seitlich nach hinten gelenkt. Das sei insofern positiv zu bewerten, weil die Ausbreitung auf den unmittelbaren Arbeitsplatz begrenzt ist und ein Abstand von 1,50 Meter einen wirkungsvollen Schutz biete. Ein weiterer Vorteil: Indem die Partikel relativ schnell den Boden erreichen, werden sie nicht mehr so leicht eingeatmet, berichtet der Humanbiologe Keywan Sohrabi. Was jedoch oft vernachlässigt werde: "Viele tragen Handschuhe, haben aber keine Vorstellung davon, was alles an Schadstoffen und Viren an den Schuhen hängt." Sein dringender Appell lautet, Straßenschuhe in der Wohnung auszuziehen.

5. Niesen mit "Face Shield" und Baumwollmaske: Der Ausstoß ist erwartungsgemäß nicht allzu prägnant, der Schutzgrad entsprechend hoch. "Diese Kombination wäre die beste Variante", betont Sohrabi, "wenngleich auch die anstrengendste und längerfristig niemandem zumutbare", schränkt Schneider ein.

6. Niesen ohne Maske mit handelsüblichem, auf die Person gerichtetem Tischventilator: Ein solches Szenario gleicht einem "Super-Gau". Bei geschlossenen Fenstern sei nämlich binnen drei bis zehn Sekunden der gesamte Raum kontaminiert. "Der Einsatz von Tischventilatoren ist zu überdenken", warnen die Fachleute. Sie seien nur dann sinnvoll, wenn ein Sog zu einem geöffneten Fenster erzeugt und die Luft nach draußen gepustet wird.

Eine wesentliche Erkenntnis dieser Tests ist zweifellos, dass Masken - egal, welchen Typs und trotz anfänglicher Zurückhaltung selbst der WHO und des Robert-Koch-Instituts - im Kampf gegen das Coronavirus unverzichtbar sind, auch wenn Skeptiker sich davon vermutlich nicht werden überzeugen lassen. Welche Folgerungen daraus wiederum für politische Entscheidungen gezogen werden, fällt freilich nicht mehr in die Zuständigkeit der Wissenschaftler. Die wissen natürlich, dass in der Politik stets auch abzuwägen ist, was den Menschen, "die vielfach schon an der Grenze des Ertragbaren sind", noch vermittelt werden könne. Eins steht für Keywan Sohrabi und Henning Schneider indes außer Frage: "Wir brauchen Konzepte, die dynamisch und flexibel auf die Infektionslage reagieren. Und wir dürfen nicht unvorsichtig werden, dann werden wir das Geschehen im Griff behalten." Fotos: Lemper